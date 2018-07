Pacient în România|Când salvarea devine un pericol pentru bolnavi

România are salvări vechi şi puţine, în care atât personalul medical cât şi pacienţii sunt în pericol. 74% dintre maşinile de intervenţie ar trebui casate, dar lipsa lor ar însemna o tragedie pentru pacienţi. Pentru că sunt atât de vechi, de multe ori se defectează pe drum sau chiar iau foc. Urmează un nou episod din campania Pacient în România.

„Am dat bolnavul jos. A explodat. Când am văzut că iese fum, am sărit repede și am dat bolnavul jos”.

„Parcul auto este foarte învechit şi foarte depăşit. În cazurile de urgenţă care fac diferenţa dintre viaţă şi moarte trebuie să ai cele mai bune maşini, nu cele mai proaste”.

„Podeaua - ce să mai, a rămas rugină, la targă, la suport la targă, uşile din spate nu se mai închid, s-au cam dus. Uşa laterală nu prea mai stă. Încetul cu încetul se degradează total”.

Sunt doar câteva dintre mărturiile șoferilor și medicilor de la ambulanță.

Sistemul de Ambulanță din România are nevoie de salvare urgent, altfel, există riscul să devină nefuncțional, iar viața pacienților va fi pusa în pericol.

„Eu nu cred că avem mai mult de 10-15% care sunt ok la momentul ăsta. Au defecţiuni foarte multe şi de multe ori ne trezim că o echipă este scoasă din intervenţie pentru că o mașină s-a defectat şi din nou, până repari maşina, până o repui în funcţie se defectează următoarea”, spune Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

„Dacă nu se rezolvă anul ăsta şi începutul anului viitor, problemele vor fi foarte grave de a asigura nu numai calitatea, dar numărul echipajelor, pentru că multe din ambulanţele astea nu o vor duce mult timp”, adaugă el.

În România sunt puţin peste 2000 de ambulanţe care asigură serviciul de urgenţă. 65% din ele au o vechime între 7 şi 10 ani, iar 9% au peste 10 ani. Chiar şi aşa vechi, nu sunt suficiente. Intervenţiile de urgenţă au loc cu 50% din numărul optim de ambulanţe necesar.

Urmăriți reportajul integral în materialul video atașat.

