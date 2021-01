Paradoxul din centrele sociale. Beneficiarii, izolați de aproape un an, abia așteaptă să se vaccineze, angajații sunt reticenți

Vaccinul anti-COVID înseamnă pașaportul spre libertate pentru mai mult de 50.000 de oameni din cele 1883 de centre sociale din România. Din martie anul trecut, adică de aproape un an, ei stau închiși între 4 pereți sau, cel mult, ies în curtea instituțiilor. O problemă este că mare parte din angajații acestor centre rezidențiale nu vor să se vaccineze. În schimb, beneficiarii abia așteaptă momentul, cu gândul că vor avea mai multă libertate. Urmăriți un reportaj din campania „Pacient în România”.

-Pentru beneficiari, cred că vaccinul înseamnă libertate.

-Înainte de epidemie viața noastră era altfel, activitățile din centru erau foarte multe, dumnealor erau bucuroși, erau plini de viață. În acest moment viața tuturor pare tristă, dar faptul că a apărut vaccinul ne dă speranța că vom reveni la viața de zi cu zi.

Libertatea descrisă cu atâta nostalgie este doar o amintire pentru acești oameni, care de aproape un an sunt captivi în centrele sociale. Au oprit orice interacțiune cu cei din afară, pentru a fi feriți de noul coronavirus. Fac parte din categoria celor mai predispuși la a face forme grave ale bolii. 850 dintre ei au murit. Pentru ceilalți, vaccinul este prima rază de speranță.

-Știți că a început etapa de vaccinare anti-COVID și va încadrați în categoria de risc și va veni caravana pentru vaccinare, va trebui să ne spuneți dacă sunteți de acord.

-Sunt foarte de acord, că fără el nu se poate. Uitându-mă la televizor am înțeles despre ce e vorba.

-Au rolul de a evita forme severe de boală și sunt recomandate pentru cei ca dvs, în grupa de risc și peste 65 de ani.

Ștefana Vasile: De abia aștept să mă vaccinez, nici nu pun problema. Și antigripale am făcut mereu.

Ștefana Vasile are 80 de ani. Locuiește de mulți ani într-un centru de bătrâni din sectorul 6 din București. De când a început epidemia de coronavirus, nu și-a mai văzut fiica. Vrea să se vaccineze ca să-și poate strânge copilul în brațe din nou. Până acum, doar i-a auzit vocea la telefon.

Ștefana Vasile: N-am ieșit din camera mea, n aveam de ce să ies, că am înțeles, am respectat tot. Nu am mai primit nimic, am spus că nu se poate să vină la mine. Am fetița, dar venea când trebuia.

Reporter: Vă e dor să o vedeți?

Ștefana Vasile: Până când nu trece perioada, nu va veni înăuntru. Dacă vorbim la telefon îmi mai trece dorul. Respectăm tot ce trebuie, să fie bine pentru noi.

Asistentă: Toată lumea era speriată și personalul, și beneficiarii, și dumneai, nu știa ce se va întâmpla, când o să-și vadă fiica.

Perioada grea, cu izolare și frici la ordinea zilei, pare că nu i-a speriat pe toți. Sunt destui care nu văd în vaccinare soluția cea mai bună pentru a scăpa de pandemie. Și vorbim aici atât de beneficiari, cât și de angajații din centre.

Mihaela Drăgoi, purtător de cuvânt DGASPC SECTOR 6: Nu e un refuz categoric, în sensul în care nu mă vaccinez niciodată, vor să mai aștepte puțin să vadă ce se întâmplă, circulă informații contradictorii în mediile de socializare și mass media și poate unele persoane sunt mai precaute. Din ce am discutat nu e refuz categoric, e o oarecare frică.

Fugur Frățilă, psiholog: Pricincipalul fenomen dramatic pe care l-am observat pe parcusrsul anului este că și ața puțina libertate pe care o aveau acești rezidenți a fost pierdută cvasi complet, având în vedere cădin martie 2020 acești oameni în marea lor majoritate au rămas închiși.

În acest centru social din Bacău, reprezentanții unui ONG care monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități vor să vadă ce informații au primit oamenii de aici despre vaccinare și în ce condiții se va derula tot procesul.

Georgiana Pascu, manager de program, Centrul de Resurse Juridice: nivelul de informare la nivelul acestor centre e destul de scăzut. Informațiile pe care le-au primit sunt cele din mass media sau infomațiile cu care au intrat în contact de manieră personală.

Deși cu puține informații despre vaccin, surprinzător este că, în acest centru din Bacău, cei mai mulți beneficiari vor să se vaccineze. 105 din 116. Nu și angajații. Doar 10 sunt de acord cu imunizarea, din 115. Nici la nivelul județului, situația nu este mai bună în cele 12 centre sociale.

Ciprian Popa, director general interimar DGASPC Bacău: Și-au exprimat, deocamdată, intenția în jur de 300 de salariați.

Reporter: Total?

Ciprian Popa: În jur de 1.500-1.600 de salariați.

Georgiana Pascu: Cred că, într-o anumită măsură, poate fi și o dovadă de lipsă de respect pentru acești oameni din centru.

Un beneficiar dintr-un centru ne explică de ce vrea să se vaccineze.

Andrei: Ne vaccinăm să nu avem boala, am vazut la televizor.

Georgiana Pascu: Surpriza e că există un grad scăzut de interes la nivelul salariaților, în timp ce beneficiarii au declarat că vor să se vaccineze, pentru că vor sa iasă, să fie liberi și pentru că cred ca îi va ajuta să fie sănătoși, dar nu există informații despre cum se va realiza această vaccinare, cum va începe, când sunt programați.

La un alt centru social din ţară, şeful instituţiei explică şi de ce refuză imunizarea anti-COVID.

-Deocamdată, informațiile nu sunt foarte clare, nu se pot impune niște reguli.

-Deci, dvs nu va gândiți să va vaccinați?

-Deocamadată nu, sunt reacții adverse pe care nu pot să mi le asum deocamdată.

Cum s-a ajuns la această situație în centrele sociale? Psihologii au o explicație.

Reporter:Faptul că mulți rezidenți acceptă să se vaccineze, însemană că sunt mai repsonsabili decât salariații sau sunt manipulați pentru a se obține acordul pentru vaccinare?

Fugur Frățilă, psiholog: Este un soi de pașaport pentru libertate, este și suspiciunea noastră – repet, este o suspiciune – că poate a fost folosit acest argument, ca un soi de viză pentru libertate. Am întâlnit rezidenți care erau bucuroși că se vaccinează, asociau vaccinarea cu plecarea din centru, nu cu informații despre vaccin.

Editor : Monica Bonea