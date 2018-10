Povestea medicului care a făcut credit pentru a profesa la țară

În România sunt 500 de localităţi în care nu a călcat niciodată un medic de familie. Puţini au atât de mult curaj încât să profeseze în astfel de locuri. Un medic din Bihor a făcut-o. Ca să-i ajute pe oamenii care l-au primit cu uimire şi nesfârşită speranţă, a făcut şi un credit.

Comuna Bicăcel, judeţul Bihor. O localitate aflată la 30 de kilometri de Oradea, dar la ani-lumină de oferta medicală a unui oraş mare. Când medicul Valentin Pantea a ajuns aici, în urmă cu 10 ani, primăria din sat nu i-a pus la dispoziţie nici măcar un spaţiu, pentru a-şi începe activitatea. Nu a renunţat la ideea de a profesa, aşa că a accesat un credit de 10.000 de euro şi a amenajat o încăpere a unei case, cu aparatura necesară.

Valentin Pantea, medic de familie: A fost greu la început, am pornit un cabinet medical unde nu a mai fost, într-un spațiu în care nu mai era cabinet medical inițial. Primul an am ieșit pe minus, noroc că aveam un post de asistent universitar la facultate și din aia trăiam. Anul doi am fost pe zero, din anul trei am rămas cu ceva pe plus.

În activitatea sa, medicul din Bicăcel ajunge în zone de o sărăcie lucie. Uneori, spune el, o vorbă bună face mai mult decât medicamentele pe care le prescrie pacienților.

Pe lista medicului sunt înscriși circa 1.100 de pacienți. A găsit şi o modalitate de a-i convinge pe părinţi să îşi vaccineze copiii.

Valentin Pantea, medic de familie: Am insistat foarte mult, le-am explicat că este nevoie de vaccinare, am avut succes și nu prea. Am făcut târgul ăsta cu mămicile, am luat pistol de pus cercei, mi-am luat cercei medicinali și acum, la fiecare fetiță, la un an și ceva de zile, când e bine vaccinată, le-am pus cercei și e mai bine.

Medicul bihorean a avut șansa să lase în urmă viața din România și să profeseze în Franța. A ales însă să facă medicină la țară și să rămână alături de familia sa, în ciuda greutăților din sistem.

Valentin Pantea, medic de familie: Pot spune că am ales bine. Da, să fac medicină în România, cu toate greutățile, e greu, sistemul este încărcat, e stresant, frustrant.

Pacientă: E mai aproape și putem merge oricând și putem să ne înțelegem.

Valentin Pantea se loveşte însă zilnic de problemele sistemului medical din România: finanţarea insuficientă, un sistem informatic care se blochează frecvent sau lipsa unor dotări minime. Cu toate acestea, nu se vede lucrând în viitor în altă localitate şi, mai ales, în altă ţară.

