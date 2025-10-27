Clinica privată din Constanța, unde o femeie a murit la scurt timp după naștere, este condusă de doi medici cu putere și conexiuni politice. Maternitatea unde neregulile grave erau mușamalizate, cu complicitatea autorităților, a fost mai mult o mașinărie de făcut bani decât spital. O moașă care a lucrat acolo poveștește cum, în loc de respectarea protocoalelor medicale, medicilor li se cerea „creativitate”. Asta în timp ce acționarii aveau legături cu politicieni locali pe care îi onorau prin evenimente publice organizate cu susținerea spitalului. Urmăriți o anchetă realizată de Pacient în România și Digi24.ro.

„Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere. Legăturile politice ale acționarilor” este o anchetă realizată de Pacient în România și Digi24.ro. Informațiile care apar pe Digi24.ro completează reportajul video difuzat de Digi24 în cadrul campaniei Pacient în România.

La începutul lunii octombrie, o tânără de 29 de ani a murit în urma unor complicații apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanța. Este vorba de spitalul privat Armonia.

După naștere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Județean de Urgență, dar medicii nu au reușit să o salveze.

Anchetele demarate după moartea tinerei au scos în evidență mai multe nereguli mușamalizate cu complicitatea autorităților.

„Sunt prea puternici, nu avem ce să zicem”

O angajată care a lucrat ca moașă în spitalul privat a povestit cum actul medical era ignorat, iar presiunile generau mai degrabă o frică de a dezvălui autorităților neregulile descoperite.

„Discutând și cu colegii de atunci, medici, moașe și asistente, ăsta era răspunsul: «Și ce să facem? Că nu avem cum. Nu știi în ce te bagi» Exista o frică. Ei, fiind mai vechi ca mine, mă avertizau: «Nu face asta, că o să ți pară rău dacă lucrezi aici. E o bombă cu ceas, sunt riscuri peste tot». Era ideea asta că nu puteam să facem nimic, că sunt prea puternici, nu avem ce să zicem, nu ne ascultă nimeni”, a povestit femeia, sub o identitate protejată.

Spitalul Armonia a luat naștere în anul 2008, când Mohamed Zaher, medic ginecolog cunoscut în Constanța și care, în ultimii ani, s-a implicat în mai multe afaceri în județ, a înființat firma ISIS Medical Center SRL. ISIS Medical Center a fost și numele spitalului, până a fost schimbat în Armonia.

Mohamed Zaher este și șeful Armonia Grup, care înglobează toate afacerile derulate de acesta, inclusiv cele două spitale private - Armonia și Heka.

Câteva luni mai târziu, tot în anul 2008, în acționariatul companiei a intrat un alt medic ginecolog, Vlad Țîcă. El a fost, până de curând, șeful secției Secției de Obstetrică-Ginecologie de la Spitalul Județean Constanța.

Țîcă lucrează la Spitalul Județean Constanța din anul 1995, iar din anul 2002 a preluat conducerea Clinicii de Obstetrică și Ginecologie I. În prezent, medicul conduce Școala Doctorală din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța”.

„I-am cunoscut pe amândoi. Cel mai mult interacționam cu dr. Zaher, nu cu prof. Țîcă. Dânsul era prezent mai des în spital. Zaher a spus: «Oamenii vin, oamenii pleacă. Orice persoană e înlocuibilă», legat de personalul medical care se tot schimba. Și alții ca și mine au văzut ce se întâmpla acolo și nu rezistau (...) Ce livrau era ceva sub orice critică posibilă”, ne-a mărturisit fosta angajată a spitalului privat.

„Era un cabinet al domnului Mazăre la parterul spitalului”

Revenind la anul 2008, în momentul în care Vlad Țîcă a intrat în conducerea ISIS Medical Center, compania și-a schimbat sediul în bulevardul Mircea cel Bătrân 102.

Acolo, în același timp, funcționa sediul Partidului Social Democrat Constanța și biroul de parlamentar al lui Alexandru Mazăre (fost senator PSD și fratele fostului primar al Constanței, Radu Mazăre).

„Era un cabinet al domnului Mazăre la parterul spitalului. Era chiar branduit peste tot și în spital practic, funcționa acest birou al domnului Mazăre”, a amintit și fosta angajată a spitalului Armonia.

Sediul PSD din Constanța a ajuns în acei ani la o companie din România, în acționariatul căreia se regăsea o companie din Cipru.

„S-a vândut și acest sediu din Constanța unei firme din Cipru, care ne-a evacuat, ne-a dat afară pe stradă, pentru că are alte planuri de afaceri”, relata fostul președinte PSD Constanța, Felix Stroe, pentru publicația locală Ziua de Constanța, în anul 2014.

În același timp, e important de menționat că în clădirea respectivă a funcționat, pe vremea comunismului, Hotelul Astoria. Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, prezentat după moartea tinerei de 29 de ani, a scos în evidență că Spitalul Armonia figura, în acte, drept hotel.

„Am găsit avize emise din pix, proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate”, a subliniat și Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

În replică, medicul Vlad Țîcă, prezent în acționariatul companiei Isis Medical Center, a menționat că nu a citit raportul Corpului de Control și că „nu știe” nimic în acest sens.

„Nu am cunoștință de normele care s-au respectat sau nu”

Planurile de afaceri în cazul Spitalului Armonia au mers mână în mână cu planurile de mușamalizare subtilă a cazurilor critice.

O practică ar fi fost ca pacienții fără șanse de supraviețuire să fie transferați în ultimul moment la Spitalul Județean, iar decesele să fie înregistrate acolo, nu la spitalul privat.

„Asta era ținta: să-l transferi cât mai are un pic de... chiar dacă îi menții viața artificial, să nu fie declarat decesul la ei, ca practic să nu se strice statistica și imaginea”, a mai explicat fosta angajată a Spitalului Armonia.

Pacienții în stare critică ajungeau exact la Spitalul Județean Constanța, adică spitalul în care Vlad Țîcă era șef de secție.

„Din punctul meu de vedere, ce am observat eu, nu am observat să fi fost pacientele în pericol, nu. Dar, încă o dată, nu am cunoștință de normele care s-au respectat sau nu s-au respectat”, a fost replica lui Vlad Țîcă.

În ultima declarație de avere reiese, însă, că Vlad Țîcă știa cuantumul dividendelor pe care le scotea anual din firma care deține spitalul Armonia: peste 230.000 de euro.

El mai are 13 terenuri, 13 case (unele moștenite) - dintre care 7 apartamente, 4 case de locuit și o casă de vacanță. Doctorul mai are și 400.000 de euro în conturi sau fonduri de investiții deschise la mai multe bănci din țară.

Politicieni locali, în frunte cu Radu Mazăre, premiați de acționarii spitalului

Vlad Țîcă, Mohamed Zaher și fosta soție a lui Zaher, Cireșica Floreta Ungureanu, au fondat împreună și Asociația Clubul Isis.

Cireșica Floreta Ungureanu, care a fost în conducerea spitalului privat Heka și a reprezentat o altă companie deținută de Mohamed Zaher (Armonia Med, care are contracte publice cu diverse instituții de stat), a fost consilier local în Medgidia, între 2012 și 2016, din partea PSD.

Începând cu anul 2011, Asociația Clubul Isis, cu susținerea Spitalului Privat Isis, a organizat Gala „10 Oameni de Valoare pentru Constanța”.

„Un eveniment de anvergură, singurul de acest gen din Dobrogea, în care sunt premiate figurile emblematice ale Constanței (...) Este cea mai frumoasă formă de recunoștință pe care o putem avea față de cei care fac cinste orașului nostru”, era descrierea evenimentului.

Deși evenimentul și-a propus să omagieze personalități științifice sau artistice ale județului, componenta politică era de nelipsit.

Timp de trei ani, din 2011 până în 2013, câștigător al premiului de la categoria „politică” a fost Radu Mazăre.

În 2014, câștigătorul premiului a fost Alexandru Mazăre, fratele fostului primar al Constanței.

În cadrul acestei gale au mai primit premii și alți politicieni locali, cum ar fi Nicușor Constantinescu sau Decebal Făgădău.

„Nu. M-oi fi întâlnit vreodată prin oraș, spital... Odată îmi amintesc, a venit cu o pacientă. N-am avut relații cu ei”, a răspuns medicul Vlad Țîcă, întrebat de Digi24 dacă îl cunoaște pe fostul edil Radu Mazăre.

I-am contactat și pe Mohamed Zaher și pe fosta soție Cireșica Ungureanu pentru a oferi un punct de vedere cu privire la aspectele semnalate în cadrul acestei anchete. Nu au răspuns solicitărilor Digi24.