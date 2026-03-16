Scandal la Spitalul Județean Constanța. Neurochirurg concediat la trei luni de la angajare, în plină criză de medici

Spitalul Județean din Constanța este din nou în centrul unui scandal, după ce un medic specialist neurochirurg a fost dat afară la trei luni de la angajare. Doctorița spune că nu i s-a reproșat nimic cât a operat în spital, dar șeful său susține că medicul ar fi făcut greșeli în lanț. Cazul a ajuns în atenția Ministrului Sănătății, care va trimite o echipă în control.

Povestea medicului Mihaela Pop la Spitalul din Constanța a început în noiembrie, anul trecut. Atunci a semnat contractul pentru postul pe care l-a câștigat prin concurs. S-a mutat din Cluj în Constanța, alături de soțul ei, neurochirurg rezident. Contractul semnat de Mihaela Pop a fost cu o perioadă de probă de trei luni. Recunoaște că nu știa, nu a fost atentă când a semnat. Potrivit Codului Muncii, contractul putea fi întrerupt fără nicio explicație, lucru care s-a întâmplat. Și totuși, chiar dacă legea spune că nu e nevoie de explicații, medicul insistă că ar fi fost normal să i se spună pe parcurs ce nu a mers bine.

”A fost un șoc, pentru că în cele trei luni niciodată nu mi s-a atras atenția că am făcut, să fi făcut ceva greșit. Deci n-am avut nicio abatere, nicio... n-a fost nimic scris, nimic verbal. Adică, mi-au dat impresia că totul este în regulă”, spune dr. Mihaela Pop, medic primar neurochirurgie.

Șeful de secție spune că neurochirurgul Mihaela Pop nu a reușit să se integreze, a colaborat dificil cu alte secții, refuza ajutorul colegilor, iar timpul de operație era prea mare.

”Un timp operator foarte lung, asta predispune și la multe complicații din punct de vedere medical, din punct de vedere al anesteziei... predispune inclusiv la infecții”, motivează decizia Dr. Bogdan Ghinguleac. șeful secției Neurochirurgie de la Spitalul Județean Constanța.

Medicul se apără și spune că timpul mai mare pentru intervenții nu a pus în pericol pacienții, ci dimpotrivă, i-a ferit de eventuale greșeli medicale.

„Fiecare chirurg, pentru fiecare operație, are un tempo care îi asigură confortul și siguranța gestului. La o operație de rutină își permite să accelereze, la o operație delicată reduce viteza, pentru a face corect gesturi de acuratețe mai mare, obiectivul fiind binele pacientului. Prelungirea timpilor operatorii foarte mult poate aduce un prejudiciu pacientului, timp de anestezie mai mare și altele, dar e foarte greu de cuantificat dacă timpul de operație e foarte mare, fiind clare doar extremele.”, sunt de părere mai mulți medici chirurgi, chestionați pe această temă.

”Fiind la început de drum, trebuie să fim foarte prudenți. Fiecare pas trebuie analizat și gândit înainte. Ori, din... și eu recunosc acuma, nu o să operez niciodată la... ca un medic cu 20 de ani experiență, care au făcut mii de operații și care deja cumva sunt automatisme”, declară Dr. Mihaela Pop.

”Nu a fost absolut niciun caz în care să fie nevoie de transfuzare post-operatorie din cauza timpului operator. Asta e total fals. În al doilea rând, vine și noi cu întrebarea: ce este mai important? Să facem operația într-o oră și să fie pacientul, să meargă prost, să aibă o evoluție nefavorabilă, sau să dureze operația puțin mai mult, 3 ore - 4 ore, și să fie pacientul bine, cu evoluție bună?”, afirmă Dr. Dragoș Bouroș, medic rezident neurochirurgie.

Medicului Mihaela Pop i se reproșează și comunicarea deficitară cu alte secții. Șefa secției ATI spune că doctorița trimitea pacienții la secția de Neurologie pentru a fi monitorizați după operație. Un protocol neobișnuit pentru spitalul din Constanța. Medicul neagă acuzațiile.

”Aici au fost niște inconsecvențe în activitatea doamnei doctor. Pacienții, la 3 zile post-operator, după o intervenție neurochirurgicală, să fie preluați de secția de Neurologie care să îi îngrijească mai departe. Mie, personal, așa mi-a spus, că se întâmpla la Cluj. Aici, pacientul neurochirurgical rămâne pacient neurochirurgical și este îngrijit de neurochirurg până la rezolvarea cazului”, a declarat Dr. Irina Dincă, șefa secției ATI de la Spitalul Județean Constanța.

”Dacă se dorea să rămânem în clinică și să ajutăm la bunul mers al lucrurilor acolo și așa mai departe, să ne integrez, ni se spunea. Uite, eu zic că ar trebui să faci, nu știu, să mai lucrezi la asta și la asta. Și la cât or fi fost, nu contează. Pentru că într-o lume normală asta faci. Adică nu dai afară un om fără să-i spui nimic”, explică Dr. Mihaela Pop.

În cele trei luni, Mihaela și soțul ei au operat 20 de pacienți și niciunul nu a avut probleme post-operatorii. Au făcut și gărzi în condițiile în care spitalul are probleme mari la acest capitol. După acuzații că medicii își iau scutiri să nu facă gărzi, Corpul de Control al Ministrului Sănătății a făcut verificări. În decembrie anul trecut au fost acoperite gărzile în 16 zile din 31, iar în ianuarie anul acesta, 20 de zile din 31. Acum, odată cu plecarea medicului Mihaela Pop și a soțului ei, tot neurochirurg, liniile de gardă vor fi și mai greu de asigurat.

”Avem probleme organizatorice în ceea ce privește gărzile din cauza unor colegi care refuză, sub orice... nu există niciun motiv pe care poți să-l aduci pe lumea asta să facă mai multe... o gardă, cea care este obligatorie. Ei se scuză: domnule, eu sunt bolnav, eu sunt nu știu ce. Nu au... El nu vrea de fapt”, spune Dr. Bogdan Ghinguleac.

”Dacă un pacient din Constanța are nevoie în gardă de o operație de genul acesta, nu are cine să i-o facă și trebuie trimis cu salvarea în altă parte, la București. Bucureștiul deja este aglomerat. Eu zic că este foarte grav din punct de vedere al pacientului și riscăm să pierdem viețile oamenilor”, afirmă Rozalina Lăpădat, președintă a unei asociații de pacienți.

Situația de la spitalul din Constanța vine pe fondul deficitului mare de medici. În România sunt 379 de neurochirurgi și aproape jumătate dintre ei sunt în București. La Constanța sunt opt. Neurochirurgia este o specialitate grea, de care mulți se feresc.

”Angajarea medicilor în spitalele publice, în spitalele de stat, trebuie să fie o prioritate, mai ales pentru specialitățile pe care le considerăm deficitare. Și neurochirurgia este una din specialitățile care, la nivel național, au deficit de specialiști”, este de părere Prof. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.