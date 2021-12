Spitalele se pregătesc de valul 5 la pandemiei. Secțiile ATI sunt goale, dar au rămas poveștile pacienților, cele mai multe, triste

Valul 5 al pandemiei este tot mai aproape, iar în spitale sunt remediate problemele, acum cât încă sunt pacienţi puţini. Estimările pentru noul val sunt sumbre, singura rază de speranţă vine din faptul că noua tulpină nu ar produce forme severe ale bolii, dar nu este un lucru cert. Aparatura din spitale a fost uzată la maximum, iar o parte a cedat şi trebuie reparată. Acum paturile sunt goale, dar dramele au rămas. Vedeți un nou episod „Pacient în România”.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: Aceasta este secția ATI a Institutul „Marius Nasta”, care a fost plină timp de aproape un an. Acum, cei 5 pacienți care mai sunt aici au fost tramsferați în unitatea mobila pentru ca personalul să poată face curățenie.

Anita Timofte, asistent-şef ATI: Am chemat o revizie pentru toate rampele de oxigen, nu pot să vă spun de ce ne scade presiunea pe o anumită rampă și am întâmpinat greutăți. Am fost nevoiți sa folosim tuburi de oxigen în acea perioadă, și acum încercăm să vedem ce s-a întâmplat, pentru că nu a fost de la început această problemă, dar pe parcursul unui an de zile am întâmpinat aceste greutăți.

Pentru prima dată anul acesta secţia ATI a spitalului este goală. Au rămas poveștile celor ce au trecut pe aici. Unele cu final fericit, dar cele mai multe, triste.

Alexandru Pahonțu, kinetoterapeut: Chiar dacă aceasta e o încăpere goală, ea are amprenta tuturor suferințelor și dramelor. Foarte puțini au reușit să scape. În acest pat spre exemplu, a fost o bătrânică care a luptat câteva săptămâni, și noi am tot sperat că o să scape, și se mobiliza, iar într-un final a murit. Aici a fost colega noastra, asistentă, care a pierdut lupta cu boala și a murit după săptămâni de chin. Aici, tot un medic de la noi care a reușit să scape. În acest pat a fost o fată tânără, foarte, foarte greu. Era într-o vineri și i-am zis „luptă, luptă, nu te mai împotrivi ventilatorului. Și din acea zi s-a luptat și a reușit să scape, acum e acasă fără oxigen. Aici, un tanar de 30 de ani care din pacate era supraponderal. Deși avea și masă musculară, făcuse rugby și a făcut o complicație pulmonară și a murit.

Cu gândul la pacienţii care au trecut prin cele mai cumplite momente ale vieţii lor, personalul medical se pregăteşte pentru o nouă perioadă de creştere a numărului de infectări.

Genoveva Cadar, șef ATI: Uzura aparaturii a fost enormă în acești doi ani, și chiar și aparatele noi, primite la începutul pandemiei, au fost utilizate aproape non-stop, astfel că inevitabil au nevoie nu numai de revizii, ci şi se schimbarea multor componente, sau de repararea altora.

Alexandru, inginer de service: Este un aparat care în urma utilizării mai ales în această perioadă, necesită mentenanţă, cele mai multe probleme minore, nu de nerezolvat.

Genoveva Cadar, șef ATI: Probabil că peste 10 ventilatoare au fost temporar nefuncționale din motive tehnice, monitoare la fel, componente defecte care au trebuit înlocuite. Trebuie să fim pregătiţi cu toată aparatura funcțională, curățenie și tot ce ține de noi.

Costurile pentru reparaţia aparaturii sunt duble faţă de o perioadă normală.

Rafila: Există spitale care au instalații electrice nereviziuite, construite în 1890-1950

Beatrice Mahler, manager spitalul „Marius Nasta: 90.000 lei a fost nevoie pentru repararea aparatelor care au fost folosite în valul 4. Acum facem reparații și revizii la aparate și infrastructură. Cheltuielile sunt duble, cel puțin. Odată numărul mare de echipamente care se folosesc, echipamente complexe.

Ne aflăm acum într-un bloc operator, într-una din sălile noi, care n-au fost folosite. Ne-am depozitat aparatura pe care o folosim la pacienții ATI COVID, a fost dezinfectată, o parte sunt la sterilizat.

Problemele din spitale sunt însă mult mai grave şi spune acest lucru chiar ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: Am fost tulburat, citind aceste raport. Există spitale care au instalații electrice nereviziuite, construite în 1890-1950. Nu mă pricep la instalații electrice, dar oricine își dă seama că astfel de spitale au probleme serioase în ce privește siguranța pacienților și nu putem renunța la ele.

Anita Timofte, asistent-șef ATI: Ne dorim să revenim la ce a fost odată, la liniștea pe care o aveam înainte, puteam să ne vedem cu pacienții, să ne cunoască, să știe cine îi îngrijește. Ne sperie și pe noi numai gândul că am putea ajunge la valul 5, pentru că acest val 4, cred că a fost mai agresiv ca cele toate 3. Ce am întâlnit în această perioadă nu se poate descrie în cuvinte. Încercăm să ne punem la punct toată aparatura și să nu avem nimic defect, nimic lipsă, pentru că acest val 4 ne dă și nouă bătăi de cap.