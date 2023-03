Sfidare la adresa pacienților într-un spital din România. Aparatură medicală performantă de sute de mii de euro stă nefolosită în cutii, în timp ce spitalul a sistat internările, pentru că medicii au rămas fără materiale sanitare. Totul din cauza unui conflict între primar și manager. La Spitalul din Orșova, bătaia de joc la adresa pacienților a ajuns la un alt nivel. Nu mai e vorba de lipsuri, ci de conflicte cu iz politic în urma căror banii spitalului sunt blocați. La Pacient în România, vedem azi povestea unui spital măcinat de scandaluri politice.

Adrian Cican - manager Spitalul Orșova: O să arăt aparatura unde o ținem, o ștergem de praf pentru că nu putem să o utilizăm. Noi procedând în continuare la efectuarea endoscopiei pe un aparat vechi în blocul operator. Aici e ultima generație de RX mobil cu cap folist în ortopedie și traumatologie.

La Spitalul din Orșova, aparatură de 400 de mii de euro, bani europeni, stă în cutii de trei luni.

Andrei Câmpean - medic ortoped: Pentru pacienți înseamnă că o operație care necesită o osteosinteză, adică o fractură, necesită pus un material de osteosinteză și facută osteosinteza respectivă. Eu dacă nu am posibilitatea să folosesc aparatul radiologic mobil, pacienții sunt trimiși, redirecționați către alte spitale mai mari, care au această posibilitate.

Spitalul are și un computer tomograf nou, dar și acesta este piesă de muzeu pentru că nu sunt aprobați banii pentru autorizări ca să poată funcționa.

Lucian Vădăstranu - medic primar radiolog: Este un aparat categoric de ultimă generație și care stă de o lună și nu-l putem folosi.

Nici pacientele care au nevoie de mamografie nu pot beneficia de analiza care le spune dacă au sau nu cancer la sân.

Adrian Cican - manager Spitalul Orșova: Nu avem acei reactivi și filmele necesare, fiind blocați de Consiliul de Administrașie și Primăria Municipiului cu banii, în condițiile în care noi totuși avem banii noștri, ai spitalului. Suntem, cum s-ar spune, un spital bogat, dar sărac în realitate prin ceea ce se vede că sunt aparate care nu funcționează.

Situația pare incredibilă, dar e cât se poate de reală. Un spital care are condiții bune și aparatură de ultimă generație nu-și poate trata pacienții. Tot ce înseamnă bani pentru amenajări, autorizarea aparaturii și reactivi trebuie aprobați de consiliul de administrație al spitalului, lucru care nu se întâmplă. Pentru că acolo, interesele sunt mai importante decât binele bolnavilor.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: Conflictul dintre Admnistrația Locală și conducerea spitalului din Orșova este vizibil încă de la intrarea în unitatea spitalicească, unde este pus mesajul: „Nu suntem sclavii Consiliului Municipal Orșova”. Este un mesaj pe care îl văd toși pacienții care vin în acest spital și nu știu ce să creadp, dacă vor mai fi tratați sau nu.

S-a ajuns până acolo încât au fost sistate și internările. Medicii nu mai aveau materiale sanitare și decât să pună bolnavii în pericol, mai bine nu i-au mai primit.

Pacient: Eu am veit săptămâna trecută și am vrut să mă internez și am auzit că nu se mai internează. Am văzut clienși care au spus: „Domnului vrei să te internezi: Trebuie neapărat să te internezi, dar doar la Turnu Severin sau la Caransebeș sau în altă parte. Aici nu se poate”. Nu am putut să ma internez aici deoarece nu se mai fac internări. Scurt.

Anwar Shabatat - medic: Ni s-au adresat și nouă întrebările, că suntem în prima linie cu pacienții. „De ce se întâmplă acest lucru: Cu ce sunt vinovați pacieții? De ce trebuie să sufere ei pentru aceste conflicte?”. Din păcate, noi mare răspuns nu putem să le dăm.

Pacientă: E un lucru foarte rău pentru că neînțelegerile politice dintre oamenii de acolo dăunează populației, pacienților care au nevoie de asistență medicală și nu ar trebui să se mai întțmple așa ceva. Este pentru a doua oară. Și anul trecut în toamnă a mai fost ala și acum e din nou.

În fața acestei situații, mesajul primarului către pacienți sună cinic.

Marius Stoica - primar Orșova: Să stea liniștiți. Sunt dezinformați pacienții.

Și ne spune că acum prioritatea lui este educația. A investit destul în sănătate.

Marius Stoica - primar Orșova: Construiesc clădiri noi pentru liceele din Orșova.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: Păi da, dar nu are legătură. Educația e educație, sănătatea e sănătate.

Marius Stoica - primar Orșova: Doamnă, am pus prioritate pentru educație, pentru spitale am pus suficient. Asta e!

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: Păi nu e suficient că spitalul nici acum nu arată.

Marius Stoica - primar Orșova: Ba este suficient, nu vă certați cu mine. Am pus suficient, arată foarte bine.

Spitalul arată destul de bine în interior, este renovat dar asta nu-i ajută pe bolnavi, pentru că periodic devine nefuncțional din cauza conflictului dintre conducerea unității și primărie. Consiliul de administrație care aprobă orice cheltuială are 7 membri, iar majoritatea e de parte edilului. Din cauza acestui scandal nu au fost depuse nici proiecte pentru a atrage fonduri prin PNRR. Era nevoie de o clădire nouă pentru ambulatoriu și două săli de operație.

Adrian Cican - manager Spitalul Orșova: Primăria nu a semnat și respectiv primarul, că așa prevedea Ghidul Solicitantului, un acord de parteneriat. Nu însemna nicio latură financiară, nimic. Pur și simplu nu a vrut să semneze acel acord de parteneriat.

Marius Stoica - primar Orșova: Așa am considerat eu. Sunt coordonatorul principal pe credite, eu stabilesc cu cine fac parteneriatele.

Realitatea din spatele acestui scandal care se duce pe sănătatea pacienților este una politică, ne recunoaște chiar primarul. Managerul spitalului cu care se duelează i-ar putea fi contracandidat la următoarele alegeri.

Marius Stoica - primar Orșova: Să nu își mai facă campanie electorală din bani publici că eu nu am făcut așa ceva. Și cu mânuța asta dreaptă, așa cum mi-am semnat numirea în funcție, ala îl voi și destitui.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: De ce nu l-ați demis până acum?

Marius Stoica - primar Orșova: Pot să îl demit și mâine, doamnă.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: Și de ce nu ați făcut-o?

Marius Stoica - primar Orșova: Este treaba dumneavoastră de ce nu am făcut-o? O să îl demit, vă voi anunța la Digi24, vă garantează Marius Stoica.

Primarul Marius Stoica a fost condamnat la doi ani si 8 luni cu suspendare pentru delapidare. Decizia nu este definitivă.

Editor : Ioana Coman