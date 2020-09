Pacient în România. Medic: „Efectiv în acest oraș circulă ambulanțele întruna! Văd un viitor sumbru”

În ultima zi din august au fost 755 de cazuri noi de COVID-19 din doar 6.943 de teste efectuate. Alte 43 de decese au fost raportate din cauza infectiei cu noul coronavirus. La terapie intensivă erau internați 506 pacienți, un record. Previziunile arată însă că, în scurt timp, daca trendul continuă, vom depăși 800 de cazuri în stare gravă. România nu are însă personal medical suficient pentru un astfel de scenariu, iar autoritățile de la cel mai înalt nivel spun că în ATI există riscul unui blocaj. Cum fac față medicii acum și care sunt cele mai mari temeri ale lor aflați într-un reportaj al campaniei „Pacient în România”.

„Singura secție de terapie intensivă care poate să acorde îngrijiri pentru forme grave e aici, iar personal nu există”.

„Văd un viitor sumbru, pentru că și când vii la spital... efectiv în acest oraș circulă ambulanțele întruna”

În vocile medicilor de la Spitalul Județean Ploiești se simt frica și disperarea. Nu o dată s-au gândit la scenariul cel mai sumbru: să nu mai aibă locuri la terapie intensivă și să fie atât de mulți pacienți, încât să nu existe personal suficient care să-i îngrijească. Și nu sunt departe de nicio variantă.

România are doar un sfert din necesarul de medici de terapie intensivă

Ca bolnavii să fie tratați așa cum trebuie, în România ar fi nevoie de 3.000 de medici de terapie intensivă. Există însă doar un sfert. Mai sunt 850 de rezidenți, dar aceștia au nevoie de ani de pregătire.

„Dacă se va îmbolnăvi cineva din personal, va fi aproape imposibil să fac graficul de lucru și să asigur numărul de oameni, fiindcă am unul pe tură”, mărturisește îngrijorată Gabriela Nacu, șefa secției de ATI.

Iar acest lucru s-a întâmplat. În secția de terapie intensivă am găsit două infirmiere infectate. Medicii spun că le este foarte greu să vadă pe patul de spital colegii alături de care au luptat împotriva acestui virus.

Pacientă: „Nu puteam să respir absolut deloc! Sentimentul era de moarte”

Infirmieră bolnavă de COVID la Spitalul Județean Ploiești Foto; captură TV

- Am venit în stare foarte gravă și am fost foarte bine îngrijită și sunt, tot respectul pentru tot personalul! Nu puteam să respir absolut deloc, dar acum sunt foarte bine, spune o bolnavă. Vorbește destul de greu și are în continuare nevoie de oxigen suplimentar.

- Ce sentiment ați avut în perioada în care ați fost infectată?

- De moarte, de moarte. Dar am avut noroc cu doamna doctor și tot personalul, care sunt la superlativ, aici este a doua mea casă și familie!

„Avem grijă de toți pacienții, dar atunci când pacient devine un om care ți-a stat alături ani de zile, parcă situația se complică puțin. Intervine factorul emoțional, îți dorești cu tot dinadinsul să fie bine și facem absolut tot ce se poate. Pentru personal întotdeauna este mai greu, este ca și cum ar fi o rudă, un membru al familiei”, mărturisește dr. Gabriela Nacu.

Medic: „Noi toți suntem epuizați, suntem la capătul puterilor!”

În fața unei situații fără precedent, copleșiți de numărul prea mare de pacienți, medicii de la Spitalul Județean Ploiești au avut nevoie de ajutoare. Ioana este rezident și a venit din Iași să lucreze la Ploiești. Este conștientă că mai e nevoie de mult personal pentru ca bolnavii să fie îngrijiți cu adevărat bine.

Ioana este medic rezident care a venit de la Iași pentru a suplini lipsa de personal cu care se confruntă secția ATI de la Spitalul Județean Ploiești Foto: captură TV

„E destul de dificil să îngrijești pacienți covid, personalul auxiliar, personalul mediu, dar și medicii sunt în număr foarte mic, având în vedere că acesta nu este un spital universitar, nu au medici rezidenți, este total insuficient ca un medic să fie de gardă și pe covid, și pe non-covid, este imposibil, este o cantitate de muncă enormă. Și nu ai timp efectiv să te ocupi de pacienți așa cum ar trebui. Pacientul de terapie intensivă are nevoie de foarte multă atenție, clinic și paraclinic, și nu ai timp să le faci pe toate”, spune Ioana, medic rezident.

„Efortul nu pot să îl descriu în cuvinte, pacienții toți sunt gravi. Toți necesită toalete la pat, alimentație, mobilizare, trebuie să-i întorci să respire pe burtă la 4 ore. Noi toți suntem epuizați, la capătul puterilor”, mărturisește medicul Gabriela Nacu, șefa secției de terapie intensivă din Spitalul Județean Ploiești.

„TIR-ul” pentru terapie intensivă, o mașinărie în care orele de muncă nu sunt numărate

În spitalele care au devenit neîncăpătoare pentru pacienții în stare gravă au fost instalate unități mobile de terapie intensivă. Așa e și la Ploiești.

În acest spital mobil, unitate mobilă instalată chiar în apropierea secției ATI covid, unitatea are 8 paturi cu ventilator, oxigen, toate celelalte dispozitive necesare.

„Aici este un container unde se face decontaminarea personalului. Trebuie să vădă lumea condiţiile. Trebuie să trecem prin noroi, prin ploaie, când plouă, şi aici intră, îşi lasă echipamentul la uşă, pot face duş, îşi schimbă uniforma şi părăsesc tot pe afară, ca să treacă în sectorul curat” - explică dr. Nacu.

Și chiar dacă această unitate mobilă a adus paturi în plus, personalul este același. Adică insuficient.

„Am o asistență care se ocupă de cei șase pacienți și un brancardier”, spune medicul.

Asistenta Nicoleta Mariniță, Ploiești: „Stau 6 ore în TIR-ul ATI, mă dezechipez și ma echipez din nou, să merg la UPU” Foto: captură TV

„Sunt 6 ore aici, pe TIR-ul de terapie intensivă. Pacienți covid, acum avem 6 bolnavi, am avut și 8, și 9, au fost și 11. După 6 ore vine o colegă din terapie intensivă și mă schimbă, eu sunt din UPU. Mă dezechipez și mă îmbrac din nou să mă duc în policlinica COVID, unde avem alți bolnavi”, explică Nicoleta Mariniță, asistent în Urgență.

12 ore în combinezon, fără apă, fără toaletă, fără nimic

„Am avut situații în care o asistentă a stat 12 ore în combinezon fără apă, toaletă, nimic. E posibil cu un efort, nu știu, supraomenesc. Sincer, îmi admir foarte mult personalul, pentru că toate au înțeles că e nevoie de noi și că trebuie să facem asta, dar accentuez, nu știu cât vom putea să facem lucrul acesta”, spune medicul Gabriela Nacu.

Dr. Gabriela Nacu, șefa secției ATI la Spitalul Județean Ploiești: „Sincer, îmi admir foarte mult personalul, dar nu știu cât mai rezistăm!” Foto: captură TV

Bolnavii de COVID-19 au nevoie de mai mult oxigen față de alți pacienți în stare gravă. Iar tratarea lor devine și mai dificilă în aceste condiții. În unitatea mobilă de terapie intensivă de la Ploiești, sunt 12 paturi, dar nu pot fi tratați acolo 12 pacienți în același timp pentru că sistemul de oxigenare nu face față.

„Când am încercat să punem mai mulți pacienți în unitatea mobilă, toți necesitând suport ventilator și la ora respectivă aveam și trei pacienți care necesitau oxigen cu flux mare pe mască facială, s-a înregistrat o desaturare la absolut toți pacienții. A trebuit să-i mutăm câte unul, câte unul pacienții în secția de spital. Ne-am limitat la 8 paturi cu 8 pacienți care necesită suport ventilator”, explică medicul.

„Suntem niște roboți, din luna martie lucrăm așa”

În județul Prahova, numărul pacienților infectați cu noul coronavirus a depășit 3.000.

„Suntem niște roboți, din luna martie noi așa lucrăm”, spune asistenta Nicoleta Mariniță.

„Mi-e și greu să mă gândesc la perioada care urmează, pentru că zilnic, numărul de cazuri crește”, mărturisește medicul Gabriela Nacu.

