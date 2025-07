În România, pacienții vulnerabili au ajuns marfă într-o piață angro. Mii de bolnavi abandonați cu dizabilități sunt trimiși de spitale, DGASPC-urilor și chiar de poliție în casa unui singur om. Este vorba despre Viorel Pașca. Pentru că el face ce nu face statul până la urmă. Îi primește, chiar dacă nu este autorizat, iar instituțiile l-au transformat tacit în azil național pe persoană fizică. Pacient în România a intrat în posesia documentului care dovedește cum pacienții sunt tranzacționați între spital și o persoanę fizică, despre care v-am spus. A fost semnat de conducerea Spitalului Județean din Mehedinți. 12 pacienți cu dizabilități intelectuale severe au fost trimiși oficial într-o locuință privată. Totul a ieșit la iveală după ce Viorel Pașca a abandonat șapte dintre acești pacienți în fața DGASPC Mehedinți pentru că nu a primit actele oamenilor. Poliția de acolo face acum verificări.

În plină zi, în curtea DGASPC Mehedinți, șapte pacienți cu dizabilități intelectuale au fost lăsați de izbeliște. Acolo i-a adus Viorel Pașca, un bihorean care îngrijește în propria casă peste 300 de oameni în prezent. De ce i-a dus acolo? Pentru că statul, după ce i-au trimis 12 pacienți de la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin, nu a trimis și documentele necesare pentru toți. A anunțat directorul DGASPC Mehedinți. Nimeni nu a venit să-i vadă. A sunat la 112. Poliția a venit. I-a păzit două ore și jumătate. Ambulanțele au venit abia apoi.

"Este un caz care ne arată cât de ușor pot fi luate, plimbate, ținute într-o altă casă persoane cu dizabilități aflate în grija statului. Care n-au putut să se opună să fie urcate în mașină, care n-au știut unde ajung", spune Georgiana Pascu, manager de proiect la Centrul de Resurse Juridice.

O situație șocantă într-O societate civilizată. Am mers la Dumbrava să vedem cine este Viorel Pașca, un om care de 20 de ani adună în casa lui oamenii abandonați de familie, dar și de stat. Azi are peste 300 de pacienți din toată România. "E toată țara. Toate județele sunt aici", spune Pașca.

Telefonul îi sună neîncetat. Cereri din toată țara, cazuri grave, oameni fără familie, fărâ venituri. Toate aceste apeluri vin din partea statului, dar statul nu mai funcționează. A fost înlocuit de Viorel Pașca. Acesta este sistemul paralel pe care statul l-a creat și pe care îl alimentează în fiecare zi.

"Spitalele trimit 90%. Restul, Poliție, DGASPC-uri, DAS-uri și primării. Din 370 câți avem, 250 sunt cu scutec", ne explică Viorel Pașca.

Peste 3000 de oameni i-au trecut pragul în 20 de ani: "Primul venit e de la penitenciar, adus de poliție din Argeș".

"Eu nu-mi imaginez cum e posibil în România anului 2025 să cunoaștem oameni care pot să ducă acasă și să îngrijească 3300 de persoane, spunea dumnealui, și să nu ne punem problema asupra modului în care sunt furnizate servicii acolo. Ceea ce mi se pare însă și mai grav este lipsa de respect pentru lege din partea funcționarilor statului, care îl contactau pe acest domn și îi solicitau ajutorul", a declarat Georgiana Pascu, manager de proiect la Centrul de Resurse Juridice.

Viorel Pașca primește bolnavii ca persoană fizică. Le face acte cu adresa lui, le dă buletine și nu vrea să funcționeze legal. Spune că dacă ar face-o, ar trebui să dea oamenii afară. Are asociația Dumbrava pentru donații și spune că nu ia bani de la stat, dar nu vrea sa intre în legalitate.

"Ca să fiu autorizat, în primul rând, ar trebui să reduc drastic numărul de bolnavi, pentru că eu am 4-5 bolnavi în cameră. Trebuie numai doi. Da, și ce fac cu aia trei? Trebuie toaletă în fiecare cameră. Deci, bolnavul nu poate să meargă la toaletă până în capătul coridorului, că e departe. Cu o parte din bolnavii care ajung la Dumbrava, o parte, nu generalizăm, sunt oameni care toată viața nu au făcut nimic. De ce credeți că n-au pensie? Că n-au muncit toată viața. Zice statul nu, nu, nu. Dă-i condiții de lux, mai bune ca la toți oamenii. Și eu întreb. De ce? Nu e normal! Nu pot! Dar și să pot, n-aș face-o!", spune Viorel Pașca, președintele asociației "Dumbrava".

"Legea vine și ne spune că pe teritoriul României serviciile sociale pot fi furnizate doar dacă sunt licențiate, iar dacă furnizezi un serviciu social care nu este licențiat, este o infracțiune. Cred că în acest moment ar trebui să existe deja o sesizare din oficiu a procurorilor și a polițiștilor cu privire la ceea ce se întâmplă atât în Mehedinți, cât și în Bihor", e de părere Georgiana Pascu, manager de proiect la Centrul de Resurse Juridice.

Dar nu a existat nicio sesizare. Dimpotrivă, instituțiile l-au controlat pe Viorel Pașca și spune că au o relație bună. "Până în urmă cu 10 ani, cred că a fost una mai tensionată. De 10 ani încoace am o relație bună. Adică relație bună însemnând că nu mă deranjează cu nimic, nici ele pe mine, nici eu pe el. În urmă cu un an am avut controale, în urmă cu doi ani. Comisia de Abuzuri din Senat a trimis control. Le-am arătat, au vizitat, au văzut și au zis, domnule, ce să zicem noi acum?", spune Viorel Pașca.

Spitalul Județean Mehedinți a semnat un acord prin care trimite 12 pacienți cu dizabilități în casa personală a lui Vasile Pașca. Digi24 a intrat în posesia acestui document.

"Cunoscând faptul că multe spitale, pentru că numai așa, prin alți colegi, am aflat și alte OAT-uri au făcut anchete sociale și dosare sociale și au trimis acolo, n-am pus la îndoială că nu ar avea capacitatea legală de a prelua aceste persoane",

Adevărul e că sistemul public nu funcționează, și, în loc să fie reparat, statul român îl înlocuiește. Îl înlocuiște cu oameni ca Viorel Pașca. Nu pentru că trebuie, ci pentru că așa e mai comod. Așa a apărut sistemul paralel pe care l-a creat statul. Un om, o casă, 300 de vieți, fără reglementare, fără siguranță, fărră supraveghere. Dar acum, după ce imaginile cu pacienții lăsați în curtea DGASPC Mehedinți au devenit publice, autoritățile s-au sesizat. Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii au anunțat controle, iar Viorel Pașca are un răspuns dur pentru toți cei care, după ani de tăcere, vin azi să-l verifice.

"Dacă ceea ce fac nu este bine, nu este suficient, nu e pe placul celor care pot să decidă, nu mă supăr. Aștept doar să-mi spună. În secunda numărul 2, o să spun în felul următor: Dragă statul român, aici ți-s oamenii, îi iei, du-i și dă-le condiții mai bune ca la Dumbrava. Am impresia că statul români are pantaloni sparți în fund și e fudul. Par revoltați! Tot ei sunt revoltați? Pe cine? De ce? Ce crezi că o să găsască? Ce o să gâsească dacă mă caută? Niște oameni aduși de dânșii care n-au unde să meargă. Abia aștept să vină instituțiile la mine să le dau bolnavii", a declarat Pașca, pentru Digi24.

În spitalele de psihiatrie din România sunt peste 10.000 de pacienți, cazuri sociale, fără familie, fără venituri, fără o alternativă. Și într-o zi, oricare dintre ei poate fi trimis într- o casă privată cu cinci în cameră și toaleta în capătul coridorului. Nu pentru că așa vrea Viorel Pașca, ci pentru că a vrut statul să își rezolve eșecul printr-un singur om.

Ministrul Sănătăţii: Am constatat nereguli grave, în urma controalelor la Spitalul Judeţean din Mehedinţi privind modul în care au fost transferaţi mai mulţi pacienţi cu afecţiuni neuropsihice / Sancţiuni pentru manager şi directorul medical

După difuzarea materialului, Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a constatat nereguli grave în respectarea legislaţiei şi a protocoalelor medicale, în urma controalelor la Spitalul Judeţean din Mehedinţi privind modul în care au fost transferaţi sau externaţi mai mulţi pacienţi cu afecţiuni neuropsihice. Ministrul a dispus sancţiuni pentru managerul unităţii sanitare (10.000 lei), pentru directorul medical (10.000 lei) şi pentru spital (30.000 lei), iar raportul controlului realizat de Inspecţia Sanitară de Stat este transmis către toate autorităţile competente din justiţie.

”În urma controalelor desfăşurate la Spitalul Judeţean din Mehedinţi privind modul în care au fost externaţi şi transferaţi mai mulţi pacienţi cu afecţiuni neuropsihice, am constatat nereguli grave în respectarea legislaţiei şi a protocoalelor medicale. Nu au respectat nici legislaţia, dar cel mai grav în opinia mea, nu au respectat demnitatea umană pentru pacienţi care se află într-o stare de vulnerabilitate absolută. Oameni fără apărare, fără capacitatea de a reacţiona. Inacceptabil!”, transmite ministrul Sănătăţii.

”NU tolerez un asemenea comportament faţă de pacienţi. Nu există justificări şi nu accept nicio explicaţie pentru lipsa de respect şi lipsa de empatie”, precizează ministru Alexandru Rogobete.

Ministrul spune că a dispus sancţiuni pentru managerul unităţii sanitare (10.000 lei), pentru directorul medical (10.000 lei) şi pentru spital (30.000 lei), iar raportul controlului realizat de Inspecţia Sanitară de Stat este transmis către toate autorităţile competente din justiţie.

”Ce trebuie să facem pentru ca aceste cazuri să nu se mai repete: Ne-am obişnuit să fim reactivi. Ne scandalizăm când ne confruntăm cu imagini şi cazuri grave, sancţionăm, blamăm şi mergem mai departe. Este insuficient! Lucrăm deja la un set de protocoale actualizate, împreună cu Ministerul Muncii, care vin să prevină situaţii similare”, afirmă Rogobete.

”Cer doar un lucru firesc: ca fiecare pacient să fie tratat cu demnitate şi omenie. Nimic mai mult. Nu poţi pretinde respect dacă tu, la rândul tău, nu oferi respect. În sistemul medical, respectul faţă de pacienţi, aparţinători, faţă de oameni, nu este o opţiune, este o obligaţie profesională, morală şi legală”, subliniază miistrul.

