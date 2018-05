Video. Realitatea dură din spitalele din România: „Pacienții simt că n-au şansă să supravieţuiască în condiţiile astea”

Spitale vechi de zeci de ani, mobilier ruginit şi rupt, iar colegi de salon cu pacienţii sunt gândacii. Se întâmplă în spitalele din România şi sunt imagini pe care le vedem numai dacă bolnavii filmează şi le trimit presei. Altfel, managerii încearcă să le ascundă. A fost şi echipa Digi24 în spitalele din ţară. Ce a descoperit, vedeţi într-un nou episod „Pacient în România”.

Așa arată spitalele groazei din România: un pacient pe targă mințit că se va face bine, dar clădirile rămân la fel, în paragină. În aceste condiții lucrează medici, iar pragul lor este trecut de mii de pacienți care trebuie să se vindece de diferite boli, dar stau cu teamă că o să ia altele. Revoltător este că nici măcar secțiile de pediatrie nu sunt renovate.

„Sunt vechi, nu sunt întreținute și nici măcar curățate suficient. Dacă stai o perioadă într-un spital sau măcar pentru o zi poţi fi sigur că pleci cu ceva bacterii de acolo. De asta încerc pe cât posibil să evit, dar pentru mine cel puţin e imposibil. Merg des, cam la 3 luni să-mi iau medicaţia. Ce simte pacientul când este bolnav și este primit și în condițiile astea? Se deprimă mai rău decât este. Se simte neputincios, neglijat şi simte că n-are nicio şansă să supravieţuiască în condiţiile astea, adică probabil este o chestiune de timp până când boală lui se va agrava, poate chiar va muri ”, afirmă Daiana Onisei pacient.

Aceste imagini se află în spatele uşilor pe care nu ni le-ar fi deschis cineva, dacă am fi mers cu camera de filmat, după ce ne-am fi anunțat vizita. Aşa că am hotărât să mergem în spitalele din ţară şi din Capitală ca simpli vizitatori şi am reuşit să surprindem realitatea. Este o realitate pe care managerii de spitale fac tot posibilul să o ţină ascunsă. Am găsit pacienţi care se luptă nu doar cu boala, ci şi cu gândacii din spital.

„Gândaci? Da, am văzut, mergeau dintr-o camera în altă. Nu e normal, sigur că nu e normal. Putem să ducem şi acasă. Se urcă în plasă, în haine”, spune o pacientă.

„Eu de câte ori m-am internat am venit cu cearșaf de acasă. Cearșaf rupt, iar pilotele nu mai spun, rupte toate şi parcă mâncate de gâşte. Trebuie să venim cu pături de acasă, cearşafuri de acasă. Nu se poate aşa ceva. Nu-mi place cum arată clădirea. E veche e demult, trebuie renovată. Doamne fereşte de un cutremur, cade pe noi aici”, adaugă pacienta.

„Trebuie luat în calcul că pavilionul cu secțiile medicale ale spitalului județean Piatra Neamț este construit în 1935. Pentru a face o curăţenie generală ca să stârpim toate vieţuitoarele care ne provoacă disconfort, ar trebui că spitalul să fie evacuat. Acest lucru nu se poate unde sunt încastrate uşile. E locul preponderent unde se dezvoltă vieţuitoarele”, afirmă Cristina Atănăsoaie manager Spitalul Județean Neamț.

„Sunt oameni cărora le este frică să meargă la toaletă, oameni care nu au curajul să mănânce mâncarea dată de spital. Există această teamă a pacienților care conștientizează ce li se poate întâmpla la internarea în spital”, spune Vasile Barbu, președintele Asociației Pacienților.

Ministrul Sănătății a început să facă vizite în spitalele din țară, tocmai pentru a vedea în ce condiții sunt tratați pacienții. Înainte de sosirea autoritățior de la București în spitale se fac mari pregătiri, pentru a părea totul curat. Dar se vede că lucrurile sunt făcute la suprafață și durează o singură zi.

„Încercam să lustruim, ceea ce nu este în regulă. Da, e ok, dar nu este ceea ce ne dorim. Nu e vorba de arătat ca un bazar , e vorba de faptul că noi încercăm să lustruim nişte lucruri pe care n-ar trebui să le lustruim. Ar trebui să le schimbăm din temelii. Adică punem gresie, punem faianţă, ca să mă exprim foarte concret. Deci oamenii sunt mulțumiți, pentru că dacă văd un lucru curat, pentru că este foarte curat și asta e foarte important, dar repet, eu în calitate de ministru al Sănătății doresc altceva”, afirmă Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

„Pacientul român are dreptul să primească servicii medicale de calitate fără risc de contaminare cu diverşi germeni. Ne-am uitat în foarte multe dintre spitalele amenajate. Deja s-au degradat , pentru că nerespectând acele standarde, neutilizând materiale rezistente, materiale care să poată să facă faţă și soluțiilor dezinfectante, curăţeniei. Aceste suprafeţe am văzut că sunt practic degradate au fost făcute nişte improvizaţii”, spune Vasile Barbu, președintele Asociației Pacienților.