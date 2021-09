Pacient viu, declarat mort la Spitalul Județean Craiova. Rudele au avut un șoc: „L-am strigat, era cu ochii deschiși” - VIDEO

Pacientul trăieşte, dar spitalul l-a declarat mort. Eroarea incredibilă s-a produs la Spitalul Judeţean Craiova. Lucrurile au mers până acolo, încât familia pacientului s-a pregătit inclusiv de înmormântare. Acum, rudele vor să depună plângere.

Bărbatul de 78 de ani a fost internat de trei ori în ultima lună la Spitalul Judeţean din Craiova, după ce, în urma unei crize epileptice, a căzut și s-a lovit puternic la cap. Duminică, rudele pacientului au fost anunțate că a murit. Au primit chiar și certificatul de deces. Surpriza s-a petrecut la morgă, unde a mers ginerele bărbatului.

- Le-am spus că nu este el. Mi-au spus: Cum, domnule, nu îți recunoști socrul?! Domnule, nu este el. Între timp, l-au dezvelit și am văzut că pe mână avea un tatuaj și atunci mai mult le-am spus că nu este, a povestit Ionel Voinea, ginerele pacientului.

- Încercau să vă convingă că e socrul dumneavoastră?

- Da, spunea ca e socru-meu, ceva de genu'. Și la un moment dat, s-a uitat pe mână și avea un bilețel și era alt nume.

„Am rămas tablou, speriați, mai ales că un sunt cardiacă”

La rândul ei, fiica pacientului, a povestit prin ce șoc a trecut: „Nu știu dacă puteți să vă dați seama ce simți în momentul în care te duci să îl iei de la morgă și afli că trăiește. Dar când am ajuns sus, am realizat că tatăl meu e acolo, tatăl meu trăia. Efectiv trăia. L-am strigat, era cu ochii deschiși, deci am stat 5 minute lângă el”, a relatat Ștefania Voinea.

„Am rămas tablou, speriați, mai ales că eu sunt cardiacă și să spui deodată că nu e mort, că e viu... Că a fost altul mort și pusese actele la soțul meu”, a declarat, vizibil marcată, și soția pacientului.

În tot acest timp, familia s-a pregătit de înmormântare.

„Trăim de trei săptămâni o traumă. Am chemat, am făcut groapa, la poartă - lume, cum se știe, la înmormântare, cum se fac obiceiurile la țară”, spune Petrișor Oprea - fiul pacientului.

„A cântat goarna, a bătut clopotul, a cărat apă. S-au pregătit”, confirmă o femeie din sat.

Spitalul dă vina pe suprasolicitarea personalului din Terapie Intensivă

Rudele pacientului au bătut la poarta spitalului pentru a cere explicații.

„Acest incident este în urma suprasolicitării personalului din terapie intensivă. S-a declanșat o anchetă internă, vom vedea cine sunt vinovații și vom lua măsurile de rigoare”, a declarat Alice Dragoescu - șefa secției ATI de la Spitalul Judeţean Craiova.

„E o situație inacceptabilă și care sper să nu se mai întâmple altădată. Nu știu dacă ajută regretele ministrului sănătății”, a comentat Cseke Attila, ministrul interimar al sănătăţii.

Rudele vor să depună și o plângere la poliție.

