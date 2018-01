Pacienți internați în spitalul din Târgu Jiu, obligați să plătească pentru RMN

Peste zece mii de bolnavi internaţi în Spitalul Judeţean din Târgu Jiu au fost puşi să plătească analize care ar fi trebuit să fie gratuite. Este vorba despre investigaţii RMN, făcute în spital. Aparatul aparţine unei firme private, căreia spitalul i-a cedat un spaţiu în schimbul a cinci examinări RMN gratuite pe zi. Firma însă, nu a respectat contractul: toți pacienţii care au avut nevoie de investigaţie au plătit câte 150 de lei. Pentru cei care nu au avut cum să plătească, au făcut chetă medicii, dar banii s-au dat, de fiecare dată.

Firma a adus aparatul RMN la spitalul din Târgu-Jiu în urmă cu aproape zece ani. Prin contract, cele două părţi s-au înţeles ca societatea să nu achite chirie pentru spaţiul pe care îl foloseşte. Cu condiţia să plătească utilităţile şi să examineze gratuit, câte cinci pacienţi în fiecare zi. Abia zece ani mai târziu s-a descoperit că firma nu s-a achitat de obligaţiile sale.

„De fiecare dată când sunam pentru a efectua un examen RMN pentru pacienţii internaţi, ni se solicita să aibă cei 150 de lei pentru această investigaţie”, afirmă Bogdan Niculescu, medic.

Fără bani, nimeni nu intra la investigaţie.

„Aici, în secţie, am avut două cazuri, ţin minte perfect, cărora trebuia să le facă chestia asta, cu substanţă de contrast. Bolnavii erau, avem jumătate care n-au nici bani de maşină să plece acasă, nu aveau bani sub nicio formă şi am făcut chetă”, spune Gheorghe Stanciu, medic.

În total, peste zece mii de pacienţi ar fi trebuit să beneficieze de investigaţii gratuite, spun procurorii.

„Din câte am studiat şi eu în convenţia de colaborare, nu se prevede nimic referitor la aceşti 150 de lei. Singura prevedere în privinţa aceasta este cinci investigaţii RMN, gratuite, pe zi la pacienţii noştri”, afirmă Gigel Capotă, managerul Spitalului Judeţean Târgu Jiu.

Procurorii anticorupţie vor acum să afle şi dacă firma respectivă a achitat preţul corect al utilităţilor. Jurnaliştii Digi24 au încercat să obţină un punct de vedere oficial de la directorul firmei, însă acesta nu a putut fi contactat.

Dacă nici medicii nu ştiau de înţelegere, bolnavii ce să mai spună:

„N-avem curajul ăsta pentru că auzi în jurul tău că s-a operat şi a dat atâta... Pentru mine nu e un lucru normal pentru că plăteşti o asigurare”.

„Strigător la cer! Nu se poate aşa ceva”.

„Trebuie să fac un RMN la coloană şi trebuie să dau banul că sunt interesat, e pentru binele meu”.

Actualul aparat RMN va rămâne la spital până la sfârşitul lunii martie.

„Există două probleme din punctul meu de vedere. O problemă de legalitate a contractului. A doua problemă este încasarea acestei false coplăţi că nefiind legală este falsă, care nu era cuprinsă în contractul dintre spital şi firmă”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.

Din aprilie la Târgu Jiu va ajunge un aparat achiziţionat de Ministerul Sănătăţii.