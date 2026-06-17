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Pacienții aflați în recuperare după operații sau accidente ar putea fi monitorizați și tratați de la distanță

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telemedicina pacient cu medic la telefon
FOTO: Getty Images
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Din articol
Ce servicii vor putea fi oferite prin telereabilitare Ce obligații vor avea medicii și terapeuții

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care introduce telereabilitarea în legislația din domeniul sănătății și permite furnizarea la distanță a unor servicii de recuperare medicală prin intermediul mijloacelor digitale. Actul normativ stabilește condițiile în care pot fi oferite aceste servicii, responsabilitățile personalului medical și posibilitatea includerii lor în pachetul de servicii medicale decontate.

Proiectul completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și definește telereabilitarea ca furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică și de reabilitare, precum și a serviciilor conexe actului medical, prin utilizarea tehnologiei digitale.

Potrivit documentului, telereabilitarea poate include consultații, evaluări funcționale, intervenții terapeutice de specialitate, educarea pacientului și monitorizarea acestuia, toate desfășurate prin mijloace de comunicare la distanță.

Ce servicii vor putea fi oferite prin telereabilitare

Legea prevede că din categoria serviciilor de telemedicină vor putea face parte și serviciile de telereabilitare furnizate de medici specializați în recuperare medicală, medicină fizică și balneologie sau medicină fizică și de reabilitare.

De asemenea, vor putea oferi astfel de servicii medicii cardiologi, pentru pacienții aflați în primele trei luni de recuperare după un eveniment cardiovascular acut sau după o intervenție cardiacă.

Telereabilitarea va putea fi utilizată și în cazul pacienților aflați în recuperare neurologică sau neurochirurgicală, în primele trei luni după un eveniment neurologic acut ori după o intervenție neurochirurgicală, precum și pentru recuperarea post-ortopedică și post-traumatică, în primele trei luni după o intervenție ortopedică sau după producerea unui traumatism musculo-scheletic major.

Serviciile vor putea fi furnizate și de medici din alte specialități clinice, precum și de furnizori de servicii conexe actului medical autorizați, în limitele competențelor profesionale prevăzute de lege.

Ce obligații vor avea medicii și terapeuții

Proiectul stabilește că serviciile de telereabilitare trebuie furnizate cu respectarea recomandărilor medicului curant și în funcție de nevoile medicale, psihologice și sociale ale pacientului.

Totodată, legea reglementează responsabilitățile medicilor și terapeuților implicați în proces, obligațiile privind informarea pacientului și obținerea consimțământului acestuia, precum și integrarea documentelor rezultate în dosarul electronic de sănătate.

Un alt element important este posibilitatea includerii telereabilitării în pachetul de servicii medicale decontate, ceea ce ar permite, în viitor, accesarea unor astfel de servicii prin sistemul de asigurări de sănătate.

Proiectul de lege a fost adoptat anterior de Senat, iar Camera Deputaților a avut rol decizional. Legea urmează să fie trimisă la promulgare.

Editor : A.D.

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