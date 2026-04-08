Pacienții cronici reclamă consecințele negative ale întârzierii deciziei CCR pe neplata primei zile de concediu medical

Data publicării:
Alianța Pacienților Cronici din România atrage atenția, într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și Curții Constituționale, asupra efectelor grave generate de ordonanța nr. 91/2025 care prevede neplata primei zile de concediu medical. Aceștia reclamă că au trecut peste 60 de zile fără un răspuns de la CCR, în urma sesizării Avocatului Poporului, timp în care consecințele negative asupra calității vieții pacienților continuă să se amplifice. 

„În numele pacienților din România și al organizațiilor care le reprezintă drepturile și interesele, vă adresăm această scrisoare publică pentru a ne exprima profunda îngrijorare și indignare față de efectele grave generate de ordonanța nr. 91/2025 care prevede neplata primei zile de concediu medical. 

În urma sesizării Avocatului Poporului privind neconstituționalitatea acestei prevederi, Curtea Constituțională a fost chemată să analizeze impactul și legalitatea acestei măsuri. Cu toate acestea, au trecut peste 60 de zile fără un răspuns, timp în care consecințele negative asupra calității vieții pacienților continuă să se amplifice. 

Această ordonanță produce efecte profund nedrepte și discriminatorii: 

* descurajează pacienții să își ia concediu medical atunci când sunt bolnavi, punând în pericol sănătatea publică; 

* afectează în mod disproporționat persoanele vulnerabile, cu venituri mici sau afecțiuni cronice; 

* creează presiune asupra angajaților de a merge la muncă în stare de boală, crescând riscurile de agravare a afecțiunilor și de răspândire a bolilor; 

* încalcă dreptul fundamental la sănătate și la protecție socială; 

Lipsa unei decizii rapide din partea Curții Constituționale contribuie la perpetuarea unei situații care afectează direct viața și demnitatea pacienților din România. 

În acest context: 

* solicităm Curții Constituționale să urgenteze pronunțarea asupra acestei sesizări primite de la Avocatul poporului; 

* cerem Președintelui României și Guvernului să intervină pentru corectarea de urgență a acestei situații; 

* atragem atenția că menținerea acestei măsuri contravine principiilor statului de drept și angajamentelor internaționale ale României. 

Totodată, vă informăm că, în lipsa unor măsuri imediate și a unei decizii clare, ne rezervăm dreptul de a iniția demersuri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), pentru apărarea drepturilor fundamentale ale pacienților afectați de această ordonanță. 

Sănătatea nu poate fi tratată ca un privilegiu și nu poate fi condiționată de considerente financiare. Accesul la concediu medical trebuie să rămână un drept real, nu unul descurajat prin măsuri punitive. Avem o analiză a pierderilor financiare, care evidentiaza impactul ordonanței asupra calității vieții pacienților, analiză ce o vom prezenta public la nivel European. Așteptăm un răspuns public, prompt și responsabil din partea instituțiilor statului”, arată scrisoarea semnată de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Asociația Bolnavilor de Cancer si Hepatită Giurgiu, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice, Asociația Împreună Împotriva Obezității, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Cardiovasculare – Pro Cardio, Asociația Română de Oncologie “Sfânta Ana”. 

Editor : Alexandru Costea

