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Pacienţii cu boli cronice avertizează că riscă să rămână fără tratamente. Apelul către președinte, parlament și guvern

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femeie la medic
Foto: Guliver/Getty Images
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Alianţa Pacienţilor Cronici din România a cerut miercuri autorităţilor adoptarea „urgentă" a măsurilor bugetare necesare pentru asigurarea finanţării sistemului de sănătate, avertizând asupra riscului întreruperii tratamentelor şi al limitării accesului pacienţilor la servicii medicale esenţiale în contextul lipsei rectificării bugetare.

Într-o scrisoare deschisă adresată şefului statului, Parlamentului, Guvernului interimar, premierului desemnat şi conducerilor partidelor parlamentare, preşedintele organizaţiei, Cezar Irimia, atrage atenţia asupra consecinţelor pe care insuficienţa fondurilor le-ar putea avea asupra pacienţilor cronici şi a personalului medical, relatează Agerpres.

„Nu vă mai puneţi semnătura pe certificatele de deces ale pacienţilor din România", este mesajul transmis de reprezentanţii organizaţiei, care susţin că lipsa resurselor financiare riscă să afecteze continuitatea îngrijirilor medicale.

Tratamentele, medicamentele şi investigaţiile medicale nu pot fi condiţionate de disputele politice sau de întârzierile administrative, a evidenţiat Alianţa Pacienţilor Cronici din România.

„Nu vorbim despre cifre într-un tabel. Nu vorbim despre simple dispute bugetare şi nici despre jocuri de putere. Vorbim despre oameni care depind de medicamente, despre pacienţi care au nevoie de investigaţii periodice, despre tratamente care nu pot fi întrerupte după calendarul crizelor politice şi despre medici care sunt puşi în situaţia de a-şi face meseria fără resursele necesare. Pacienţii au semnalat lipsa fondurilor. Medicii au avertizat asupra dificultăţilor şi riscurilor. (...) Când pacienţii spun că nu mai au acces la tratamentele de care depind, iar medicii semnalează că resursele nu mai sunt suficiente pentru asigurarea continuităţii îngrijirilor, nu mai este loc pentru tăcere şi amânări. Este momentul asumării răspunderii şi al intervenţiei urgente", a mai transmis APCR.

Organizaţia solicită un plan de intervenţie imediată, cu termene şi responsabilităţi clare, astfel încât niciun pacient să nu fie privat de îngrijiri din cauza lipsei resurselor financiare.

Editor : M.B.

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