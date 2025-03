Tuberculoza continuă să facă victime în țară. Mii de români află anual că suferă de TBC, atât adulți, cât și copii. Avem de cinci ori mai multe cazuri decât media Uniunii Europene. În 2024, de exemplu, au fost 44 de îmbolnăviri la suta de mii de locuitori. Medicii spun că puțini dintre pacienți ajung la timp la medic și, de cele mai multe ori, nici familia bolnavului nu bănuiește nimic. Odată confirmată boala, ancheta epidemiologică este și ea complicată, din cauza reticențelor și a refuzurilor primite.

Maria Pănescu, medic pneumolog: Tot ce se vede alb pe plămâni sunt leziuni de tuberculoză. Dacă observați, sunt pe amândoi plămânii, de sus până jos.

Aproape 8.500 de adulți si peste 300 de copii din țară au fost diagnosticati într-un singur an cu această afecțiune gravă. Puțini ajung la timp la medic.

Adriana Sorete, coordonator Dispensar TBC: Pacientii, ei nu își recunosc simptomele și culmea este că, trăind în familii, nici membrii familiei nu observă că pacientul slăbește, că tușește.



Emilian Popa a urmat timp de un an și jumătate tratament, după ce a aflat că suferă de turbeculoză. O stare permanentă de oboseală l-a dus la medic.

Emilian Popa, pacient: Nu am fost bolnav de nimic timp de 70 de ani. Bineînțeles că am fost cumva derutat, de ce tocmai acum?! M-am simțit rău, m-am dus la medicul de familie, mi-au facut niste analize și, încetul cu încetul, am ajuns și la plămâni. Acesta a fost traseul. Și aici s-a constatat că am TBC.

România a înregistrat, în ultimul an, o incidență de cinci ori mai mare decât media Uniunii Europene. Cea mai gravă situație este în Botoșani, Teleorman, Călărași și Iași. Rata îmbolnăvirilor în aceste județe este mult peste media națională.

Adriana Sorete, coordonator sispensar TBC: Diagnosticul este târziu, pacienții vin cu forme extinse de tuberculoză, greu tratabile, tratabile pe intervale lungi de timp sau vin atunci când nu mai pot fi ajutați cu nimic și decedează.

Anchetele epidemiologice sunt dificile, iar medicii se confruntă cu reticențe si refuzuri.

Maria Pănescu, medic: Trebuie să controlăm familia, colegii de serviciu, vecinii - toate persoanele cu care acesta ar fi putut veni in contact.



În cazul copiilor s-au înregistrat, la nivel național, 10 îmbolnăviri de tuberculoză la suta de mii de locuitori în 2024. Cele mai multe dintre cazuri apar în comunitățile sărace din mediul rural.

