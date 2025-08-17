Live TV

Pacienții vor putea raporta dacă sunt trimiși abuziv de la spitalul de stat către privați. Anunțul ministrului Sănătății

alexandru Rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Începând cu 1 septembrie pacienții vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public. Sesizările vor putea fi făcute printr-un formular online, aflat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, care va conţine următoarele date: spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat, costurile impuse. Ulterior, aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat şi sancţionat, a anunţat duminică ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete. 

„Sistemul medical funcţionează mai bine printr-o colaborare deschisă între pacienţi şi medici. În România, un adevăr simplu trebuie cunoscut de toată lumea: spitalul public are obligaţia de a trata pacienţii. Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că „nu mai sunt locuri”, „s-a terminat plafonul”, „CT/RMN este stricat”, „laboratorul nu funcţionează” sau că „nu există condiţii” – şi sunt trimişi către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit. Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”, transmite ministrul Sănătăţii într-o postare pe Facebook.

El reafirmă că activitatea medicală în privat se desfăşoară după programul din spitalul public, nu în locul acestuia şi nu în detrimentul pacienţilor.

„Nu vreau să se înţeleagă greşit, nu generalizez! În spitalele de stat există oameni minunaţi, care ţin acest sistem pe umeri şi care fac tot ce le stă în puţinţă pentru a ajuta. Însă există şi excepţii, iar acestea nu ne fac bine! Pacientul are dreptul să aleagă liber unde doreşte să se trateze – public sau privat. Este însă inacceptabil ca el să fie redirecţionat intenţionat de personalul din spitalele publice, sub pretexte false”, precizează Rogobete.

În acest context, el anunţă că, din 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătăţii va fi disponibil un formular online pentru raportarea unor astfel de situaţii.
Orice pacient care a fost redirecţionat abuziv către un cabinet privat va putea semnala: spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat, costurile impuse.

„Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat şi sancţionat. Ca ministru al Sănătăţii, nu pot să cer încredere oamenilor în sistem, dacă nu le arătăm respect. Pacienţii merită tratament corect, demnitate şi grijă – nu umilinţă şi presiuni financiare.
Îmi asum alături de echipa mea această schimbare, oricât de greu ar fi şi oricâtă rezistenţă ar exista”, subliniază ministrul Sănătăţii.

Ministrul Sănătăţii a mai avut o iniţiativă similară, cu privire la mâncarea oferită pacienţilor internaţi în spitalele de stat, din 14 iulie, fiind disponibil pe site-ul Ministerului Sănătăţii un formular online dedicat sesizărilor pe această temă.

