România este țara în care oamenii merg zeci de kilometri și ore bune până la cel mai apropiat spital. Majoritatea localnicilor care stau la sate au nevoie de câteva zeci de minute pentru a fi consultați de un medic. În Uniunea Europeană, mai bine de 80% din totalul populației ajunge cu mașina la camera de gardă în mai puțin de 15 minute.

Plugari este o comună cu peste 3.000 de locuitori. Se află la aproape 60 kilometri de Iași, acolo unde sunt și spitalele. Domnul Gică a simțit pe pielea lui ce înseamnă să vezi moartea cu ochii, din cauza distanței mari până la spital.

Gică Șoric, localnic: Până am ajuns la Iași, am zis că mor. În Andrieșeni, am zis: „Oprește! Trage pe dreapta că eu mor, îmi crapă apendicele”. Când am ajuns m-au și băgat în operație, că eram gata.

Reporter: Cât a durat de când vi s-a făcut rău până ați ajuns la spital?

Gică Șoric, localnic: A durat... Vreo două ore cred că a durat.

Localnică: La care vine Salvarea la timp, îl salvează. La care nu, mai sunt probleme.

Localnic: Stai două ore până ajunge Salvarea aici, depinde cum vine.

8 din 10 europeni ajung la spital în mai puțin de 15 minute. În țara noastră, mai exact în Covasna, Mehedinți și Tulcea, mai puțin de 10% dintre locuitori au acces rapid la spital. Datele Eurostat arată că în 21 de județe, mai bine de jumătate dintre locuitori au nevoie de mai mult de un sfert de oră pentru a parcurge distanța din localitatea de domiciliu până la cel mai apropiat spital.

Pacientă: De acasă și până aici fac aproape două ore.



Cristina Stan, medic Dispecerat 112 Iași: Problema majoră apare atunci când solicitările sunt la distanță în satele din județ și atunci timpul alocat solicitării variază foarte mult, depășind și jumătate de oră, și 40 de minute, și o oră.

La Unitatea de Primiri Urgențe din Iași ajung anual 100 de mii de pacienți.

Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași: De multe ori, așteaptă până in ultimul moment și durerea se acutizează, simptomatologia, dispneea în patologii respiratorii se acutizează. Atunci sună la 112 și, evident, uneori e vorba de intervenții la distanțe mari.

Cel mai bine stă Capitala, unde mai bine de 98% din populație ajunge la spital în mai puțin de 15 minute.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia