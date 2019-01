Până când ne putem vaccina împotriva gripei? Stocurile de la medicii de familie s-au epuizat

Gripa, fenomentul momentului, a făcut până acum nouă victime. Printre cei omorâţi de virus se numără un bebeluş de 10 luni şi un tânăr în vârstă de 17 ani, nevaccinaţi. Nu aveau însă nici alte probleme de sănătate care să fi fost agravate de gripă. Vârful numărului de infecţii gripale e aşteptat la jumătatea lunii viitoare. Ar mai fi timp pentru a ne vaccina ca să ne protejăm cel mai eficient de gripă. Medicii ne sfătuiesc însă să ne cumpărăm vaccinul din farmacii. Stocurile gratuite distribuite la medicii de familie deja s-au epuizat.

Dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București, a declarat miercuri la Digi24 că, din câte știe, la nivel național medicii de familie au cam terminat vaccinurile pe care le-au primit de la direcțiile sanitare. „Noi am solicitat mai multe doze, dar nu am primit câte am avut nevoie, evident pentru că nici statul nu-și permite să vaccineze chiar toate persoanele de risc. Din fericire, însă, am avut mai multe doze decât în alți ani, le-am primit la timp și le-am terminat mai devreme, ceea ce înseamnă că am reușit cumva o acoperire acceptabilă prin vaccinarea gratuită acoperită de minister”, a spus dr. Sandra Alexiu.

Cei care nu mai găsesc vaccinul la medicul de familie și-l pot procura din farmacii. El are un preț acceptabil. Vaccinul trivalent este în jur de 26 de lei, iar cel tetravalent este în jur de 56-60 de lei. Nu sunt vaccinuri românești, pentru că Institutul Cantacuzino încă nu și-a reluat producția. Toată lumea însă trebuie să fie fără grijă, pentru că în compoziția vaccinului antigripal se găsesc în fiecare an aceleași lucruri, valabile în toată lumea. Deci nu discutăm despre un vaccin care să fie altfel la români decât în alte țări, dacă s-ar face mâine vaccin antigripal la Cantacuzino, ar avea aceeași compoziție ca vaccinurile din import de pe piață, a punctat dr. Sandra Alexiu.

Cine are contraindicație pentru vaccinul antigripal?

Este, totuși, o investiție acceptabilă în raport cu riscurile, dat fiind că gripa poate pune în pericol viața și nu afectează numai pacienții cu anumite vulnerabilități. Singura cale de a preveni gripa este vaccinarea antigripală, subliniază dr. Alexiu.

Anul acesta, numărul celor vaccinați antigripal gratuit, prin medicii de familie, este mai mare decât anul trecut, când vaccinurile au venit mai târziu și au fost și mai puține. Ba mai mult, anul acesta părinții au început să vină să vaccineze și copiii, fapt care nu prea s-a întâmplat în ceilalți ani.

În paralel, însă, a crescut și numărul celor care vin la medic și sunt diagnosticați cu viroze acute respiratorii, iar medicii fac față din ce în ce mai greu, a precizat dr. Sandra Alexiu.

E târziu să ne mai vaccinăm acum, în mijlocul lunii ianuarie?

Nu este târziu să ne vaccinăm antigripal acum, chiar dacă este mijlocul lunii ianuarie, pentru că vârful de sezon gripal se înregistrează de obicei la mijlocul lunii februarie și chiar mai târziu, atunci când au circulat mai multe virusuri. Imunizarea se face după două-trei săptămâni de la vaccinare, așa că e bine să îl facem cât mai repede, ca să putem fi protejați în cazul vârfului unei eventuale epidemii.

Există unele contraindicații pentru vaccinul antigripal. În primul rând, alergia gravă la ou, manifestată cu reacții anafilactice. În rest, există contraindicații temporare, cum sunt răcelile obișnuite sau sindroamele febrile, care pot amâna vaccinul cu câteva zile, până trece episodul respectiv, a arătat dr. Sandra Alexiu. Medicul decide dacă persoana respectivă poate fi vaccinată, după ce o consultă. Nu se vaccinează fără un consult prealabil, atrage atenția dr. Alexiu. Prin urmare, indicația este să mergeți la medic cu vaccinul și să vă vaccinați după ce vă consultă. Nu există contraindicație la vaccinare în cazul în care anterior a fost urmat un tratament cu antibiotic, a punctat medicul. Se poate face vaccin împotriva gripei chiar dacă pacientul urmează un tratament cu antibiotic, evident, dacă starea sa este bună - în special dacă nu are febră mare, pentru că febra mică nu este o problemă.

De asemenea, dacă am avut deja un episod de gripă, vaccinul conține trei sau patru tulpini de gripă, iar dacă am făcut una dintre ele, am putea să le facem pe celelalte, de aceea vaccinarea e utilă oricând, spune dr. Alexiu.

