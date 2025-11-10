Panica creată de Trump privind legătura dintre paracetamol și autism, demontată de un studiu major

Un nou studiu amplu publicat în revista The BMJ arată că nu există dovezi clare care să susțină afirmațiile lui Donald Trump privind o legătură între administrarea paracetamolului în sarcină și autismul la copii. Cercetătorii spun că datele existente sunt slabe, incomplete și puternic influențate de factori genetici și de mediu.

O analiză detaliată a concluzionat că nu există dovezi solide privind o legătură între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și diagnosticul de autism sau ADHD la copii.

De când președintele american Donald Trump a afirmat în septembrie că există o legătură între paracetamol și autism la copii, îndemnând femeile însărcinate să „lupte cu toate puterile” pentru a evita administrarea analgezicului, comunitatea științifică internațională dezbate intens validitatea acestor afirmații, scrie Euronews.

O nouă analiză amplă a dovezilor existente, publicată luni în revista The BMJ, a arătat că nu există o legătură clară între administrarea paracetamolului în sarcină și diagnosticul de autism sau tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) la copii.

Cercetători din trei țări combat acuzațiile legate de paracetamol

Cercetătorii de la universități și instituții de top din Regatul Unit, Australia și Spania au efectuat această analiză ca răspuns direct la controversa recentă privind siguranța paracetamolului în sarcină. Concluziile lor se adaugă rapoartelor specialiștilor și agențiilor de reglementare din întreaga lume care susțin că acest medicament este sigur.

„Ne-am dorit o analiză a tuturor analizelor existente în domeniu, pentru a înțelege care sunt dovezile până în prezent”, a declarat Shakila Thangaratinam, autoare a studiului și profesoară de sănătatea femeii la Universitatea din Liverpool.

„Care este calitatea acestor dovezi? Și cum putem interpreta tot ansamblul de informații, pentru ca medicii să poată transmite corect aceste date femeilor însărcinate și familiilor lor?”, a explicat ea pentru Euronews Health.

Rezultate ale studiilor existente, greu de susținut științific

În analiza publicată în BMJ, cercetătorii au evaluat nouă recenzii sistematice existente pe această temă, pentru a judeca validitatea științifică și calitatea generală a afirmațiilor.

Toate cele nouă cercetări identificau o legătură între utilizarea paracetamolului în sarcină și autism sau ADHD la copii. Însă autorii analizei BMJ au constatat că multe dintre studii nu ajustau corect rezultatele pentru factori importanți ce țin de sănătate și stil de viață, iar o parte dintre aceste meta-analize erau de calitate scăzută.

În plus, șapte din cele nouă analize recomandau prudență în interpretarea rezultatelor, din cauza riscului de părtinire și a factorilor confuzivi care pot distorsiona concluziile.

Concluzia cercetătorilor? Încrederea în dovezile existente este „scăzută sau critic de scăzută”, ceea ce înseamnă că acestea nu sunt suficient de solide pentru a demonstra că paracetamolul cauzează autism sau ADHD.

Ce sugerează rezultatele

Analiza sugerează că orice asociere ar putea fi determinată mai degrabă de factori genetici, de mediu sau de variabile precum sănătatea mintală a părinților, originea socială și stilul de viață.

În puținele studii care au luat în considerare acești factori, legătura dintre paracetamol și riscul de autism sau ADHD a dispărut sau s-a redus semnificativ.

Paracetamolul, cunoscut ca acetaminofen, este un analgezic frecvent utilizat, vândut sub numele Tylenol în Statele Unite. Este unul dintre puținele medicamente fără prescripție recomandate femeilor însărcinate pentru tratarea durerii și febrei.

De altfel, odată cu conferința lui Trump din septembrie, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a propus modificarea etichetelor produselor cu paracetamol pentru a menționa „dovezile care sugerează că utilizarea acetaminofenului în sarcină poate fi asociată cu un risc crescut de afecțiuni neurologice precum autism și ADHD la copii”.

Specialiștii cer dovezi mai consistente

Analiza BMJ încurajează realizarea unor studii de calitate superioară, care să țină cont de factorii care pot influența rezultatele. Cercetătorii spun că acest lucru va ajuta la clarificarea modului în care momentul și durata expunerii la paracetamol pot afecta dezvoltarea fătului.

Între timp, Thangaratinam avertizează că luarea unor decizii de sănătate publică pe baza unor dovezi neconcludente poate duce la consecințe grave și subliniază necesitatea unor cercetări dedicate sănătății femeilor.

„Există un decalaj de gen în știință, iar astfel de studii evidențiază nevoia de prioritizare și investiție în sănătatea celor 51% din populație, în special în timpul sarcinii”, a spus ea.

