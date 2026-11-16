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Patronatul Farmaciilor Independente cere măsuri pentru protejarea pacienților, în cazul medicamentelor aflate în deficit

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client cumpara medicamente in farmacie
Foto: Guliver/Getty Images
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Patronatul Farmaciilor Independente solicită monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intracomunitare pentru medicamentele aflate în deficit sau expuse riscului de discontinuitate şi restricţionarea temporară a livrărilor externe, atunci când există dovezi că aprovizionarea pacienţilor din România este pusă în pericol. Patronatul cere autorităţilor să analizeze mecanismele care pot duce la distribuţia inechitabilă a medicamentelor şi la agravarea deficitului de pe piaţa naţională. „Nu contestăm libera circulaţie a mărfurilor în Uniunea Europeană. Solicităm însă respectarea obligaţiilor de sănătate publică şi a dreptului pacienţilor la tratament”, arată PFI.

Patronatul Farmaciilor Independente (PFI) atrage atenţia, într-un comunicat de presă transmis luni, asupra problemei disponibilităţii medicamentelor pe piaţa românească şi solicită autorităţilor competente măsuri concrete pentru prevenirea şi combaterea discontinuităţilor de aprovizionare, inclusiv a celor care pot fi agravate de exportul paralel.

„Nu este acceptabil ca pacienţii să fie nevoiţi să caute un medicament esenţial din farmacie în farmacie, în timp ce există posibilitatea ca produse necesare pieţei interne să fie direcţionate către alte pieţe europene. Exportul paralel reprezintă o activitate legală în cadrul pieţei europene, însă exercitarea acesteia trebuie să respecte obligaţiile privind aprovizionarea corespunzătoare şi continuă a pieţei naţionale. Libertatea comerţului nu poate fi analizată separat de dreptul pacienţilor la continuitatea tratamentului”, susţine PFI în comunicatul citat de News.ro.

Potrivit sursei citate, farmaciile independente semnalează dificultăţi în aprovizionarea cu anumite medicamente, iar farmacistul este cel care trebuie să explice pacientului lipsa produsului prescris, să identifice soluţii în limitele competenţelor profesionale şi să gestioneze consecinţele unor probleme asupra cărora nu are control.

Ca urmare, Patronatul Farmaciilor Independente solicită monitorizarea riguroasă a exporturilor şi livrărilor intracomunitare pentru medicamentele aflate în deficit sau expuse riscului de discontinuitate, aplicarea promptă a măsurilor legale de restricţionare temporară a livrărilor externe, atunci când există dovezi că aprovizionarea pacienţilor din România este pusă în pericol, cu respectarea legislaţiei europene, transparenţă privind stocurile şi disponibilitatea medicamentelor, prin informaţii actualizate şi accesibile.

Alte solicitări se referă la verificarea respectării obligaţiilor de serviciu public ale distribuitorilor angro pentru aprovizionarea corespunzătoare şi continuă a farmaciilor, analizarea accesului echitabil la medicamente al farmaciilor independente, inclusiv în contextul integrării verticale dintre distribuţia angro şi reţelele de farmacii, includerea reprezentanţilor PFI în mecanismele de consultare şi monitorizare a discontinuităţilor.

„Pacientul român nu trebuie să fie ultimul pe lista de priorităţi! Aprovizionarea pieţei interne trebuie să constituie o prioritate reală pentru toate entităţile implicate în circuitul medicamentului. Farmaciile independente sunt esenţiale pentru accesul la servicii farmaceutice, mai ales în comunităţile rurale. Solicităm Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România şi Consiliului Concurenţei să analizeze, în limitele competenţelor legale, mecanismele care pot conduce la distribuţia inechitabilă a medicamentelor şi la agravarea deficitului de pe piaţa naţională. Nu contestăm libera circulaţie a mărfurilor în Uniunea Europeană. Solicităm însă respectarea obligaţiilor de sănătate publică şi a dreptului pacienţilor la tratament. Medicamentele nu sunt simple mărfuri. Sunt instrumente esenţiale pentru protejarea sănătăţii şi a vieţii”, scrie în comunicat.

Totodată, PFI îşi exprimă disponibilitatea de a participa la un dialog instituţional şi de a prezenta situaţiile concrete semnalate de farmaciile membre.

Editor : M.B.

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