Cadrele medicale ar putea beneficia de aceeași protecție penală ca polițiștii sau militarii, în cazul agresiunilor. Un deputat PNL propune înăsprirea pedepselor pentru astfel de situații, iar faptele de ultraj comise împotriva acestora să fie sancționate cu o pedeapsă majorată cu încă jumătate.

De mai mult timp, familii ale unor pacienți agresează cadre medicale în spitale.

Polițiștii au făcut audieri după scenele de violență din spitalul de Urgență din Târgu Jiu, unde un medic de gardă a fost bătut cu pumnii în timp ce încerca să salveze viața unei femei. Pacienta fusese adusă la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu după ce a înghițit mai multe pastile. Doctorița a decis să îi facă spălături gastrice, moment în care femeia a început să țipe, astfel că mai multe rude au năvălit în salon. Poliția a deschis un dosar penal.

Citește și: Federația „Solidaritatea Sanitară” lansează în dezbatere o strategie pentru protejarea medicilor împotriva agresiunilor

Deputatul PNL Andrei Baciu a depus luni la Parlament un proiect de lege prin care se înăspresc pedepsele pentru persoanele care agresează medici sau personal medical, care se află în timpul serviciului.

„Vedem că sunt lucruri care se întâmplă în societate şi cred că asta trebuie să facă Parlamentul cu precădere, să vadă care sunt lucrurile importante pentru oameni. Pentru medici, pentru personalul medical, asta este o chestiune care se întâmplă. N-aş merge până a spune că a devenit un fenomen, aşa cum a fost spus în spaţiul public, însă este o chestiune pe care o vedem că se întâmplă din ce în ce mai des. Numai săptămâna trecută vedem că s-au întâmplat două evenimente de genul acesta. Un medic, ca urmare a unui astfel de eveniment, s-a ales cu un traumatism la nivelul piciorului. Din ce am văzut în presă, sunt inclusiv situaţii din astea foarte umilitoare, s-a aruncat cafeaua peste un medic, adică nişte lucruri care nu se fac în general. Agresivitatea şi violenţa nu sunt acceptabile în general, cu atât mai mult în situaţii în care, de fapt, respectiva persoană, un medic, cineva care lucrează în domeniul sănătăţii, încearcă să-ţi facă un bine, ţie sau cuiva din apropiere”, a declarat Baciu pentru Agerpres.

Acesta a adăugat că proiectul iniţiat de el completează Codul penal şi înăspreşte pedepsele pentru persoanele care agresează personal medical.

„Prin acest proiect se completează Codul penal şi se adaugă un articol. Este o iniţiativă legislativă care propune completarea articolului 257 din Codul penal care, de fapt, înăspreşte regimul sancţionatoriu, în sensul introducerii unor forme agravante în cazul infracţiunii de ultraj, atunci când lucrurile astea sunt săvârşite împotriva cadrelor medicale aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. În momentul de faţă, practic, legea spune că pentru câteva situaţii se înăspreşte pedeapsa. Pentru faptele comise împotriva funcţionarilor publici se înăspreşte cu o treime şi pentru faptele comise împotriva poliţiştilor, militarilor şi lucrătorilor din domeniul silvic se înăspreşte cu jumătate. Practic, eu am propus adăugarea unui alineat nou, alin. (5), la articolul 257. Acest nou alineat spune că faptele prevăzute la alineatele (1)-(3), unde sunt descrise toate aceste fapte de violenţă, de vătămare corporală şi aşa mai departe, săvârşite asupra cadrului medical aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate”, a menţionat deputatul liberal.

Editor : A.C.