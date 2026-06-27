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Pericolul ascuns al caniculei. Greșeala pe care o fac mulți oameni și care le afectează sănătatea

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barbat si un termometru care arata temperaturi ridicate
Foto: Profimedia Images
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Canicula nu pune în pericol sănătatea doar prin temperaturile ridicate, ci şi prin diferenţele bruşte dintre căldura de afară şi aerul rece din locuinţe sau maşini, a spune prof. univ. dr. Florin Mitu, şeful Clinicii de Cardiologie de la Spitalul de Recuperare din Iaşi, citat de Agerpres.

Medicul avertizează că aceste variaţii termice pot solicita puternic organismul, în special în cazul persoanelor cu afecţiuni cardiovasculare, al vârstnicilor şi al copiilor.

„Una dintre cele mai frecvente greşeli făcute în timpul verii este setarea aerului condiţionat la temperaturi foarte scăzute imediat după expunerea la soare. Organismul suportă greu trecerea bruscă de la peste 30 de grade la un mediu răcit excesiv. Temperatura optimă în încăperi sau în autoturism este în jur de 22-23 de grade Celsius, fără diferenţe foarte mari faţă de temperatura exterioară”, a explicat Mitu.

El atrage atenţia că temperaturile extreme cresc solicitarea inimii, iar persoanele care suferă de boli cardiovasculare sunt cele mai vulnerabile.

„În zilele caniculare, organismul pierde cantităţi importante de apă şi săruri minerale prin transpiraţie, motiv pentru care hidratarea trebuie să devină o prioritate. Recomandarea este consumul a cel puţin doi-trei litri de lichide pe zi, iar în cazul celor care depun efort fizic necesarul poate fi chiar mai mare", a declarat medicul.

Pe lângă apă, susţine acesta, alimentaţia joacă un rol important în menţinerea echilibrului organismului.

„Fructele şi legumele proaspete contribuie atât la hidratare, cât şi la refacerea electroliţilor pierduţi în timpul transpiraţiei”, a spus el.

Renumitul cardiolog recomandă evitarea deplasărilor între orele 11:00 şi 15:00, atunci când valorile din termometre ating nivelul maxim.

„Dacă ieşirea din casă nu poate fi amânată, sunt indicate hainele lejere, deschise la culoare, din fibre naturale, precum bumbacul sau inul, dar şi acoperirea capului pentru limitarea expunerii directe la soare”, a mai spus medicul.

Totodată, subliniază medicul cardiolog, consumul de alcool şi efortul fizic intens ar trebui evitate în timpul valurilor de căldură.

Pentru a reduce efectele caniculei, medicul recomandă şi aerisirea locuinţelor în primele ore ale dimineţii şi seara, când temperaturile sunt mai scăzute, precum şi menţinerea unui program normal de odihnă.

„Un somn adecvat şi evitarea consumului de băuturi alcoolice sunt foarte importante la rândul lor. Prin consumul de alcool poate creşte diureza, mai ales dacă consumăm bere. Alcoolul favorizează deshidratarea. De asemenea, trebuie să fim atenţi la efortul excesiv pe parcursul orelor când sunt temperaturi foarte ridicate. Activitatea fizică desfăşurată la temperaturi ridicate creşte necesarul de oxigen al organismului şi poate favoriza apariţia unor complicaţii cardiovasculare sau cerebrovasculare la persoanele cu afecţiuni preexistente", precizează şeful Clinicii de Cardiologie de la Spitalul de Recuperare din Iaşi.

Editor : M.B.

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