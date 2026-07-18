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Pericolul ascuns al căștilor audio folosite zilnic. Medicii ORL avertizeză: „Ne distrugem celulele auditive”

Camelia Sinca Data publicării:
Probleme de auz cauzate de căștile audio. Foto Getty Images
Probleme de auz cauzate de căștile audio. Foto Getty Images
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Din articol
Tot mai mulți tineri dezvoltă probleme de auz înainte de 35 de ani Generația căștilor: Câteva ore pe zi pot însemna ani de expunere la zgomot Cum poate fi prevenită pierderea auzului

Pierderea auzului nu mai este o afecțiune asociată exclusiv înaintării în vârstă. Specialiștii avertizează că tot mai mulți tineri ajung la consultații cu probleme auditive provocate de expunerea repetată la zgomote puternice, pe fondul utilizării frecvente a căștilor audio și al participării la concerte sau festivaluri fără măsuri adecvate de protecție. Daniela Ionescu, medic primar ORL, a explicat pentru Digi24.ro care sunt primele semne ale afectării auditive și cum poate fi prevenită pierderea permanentă a auzului.

Peste un miliard de tineri cu vârste între 12 și 35 de ani riscă să își piardă auzul din cauza expunerii repetate la zgomote puternice, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (WHO).

Tot mai mulți tineri dezvoltă probleme de auz înainte de 35 de ani

Medicii observă o schimbare semnificativă în profilul pacienților care ajung în cabinetele de specialitate. Dacă în urmă cu un deceniu afectarea auditivă provocată de zgomot era întâlnită rar la persoanele sub 30 de ani, în prezent astfel de cazuri sunt tot mai frecvente.

Categoria de vârstă cea mai afectată este cea cuprinsă între 18 și 30 de ani, cu un vârf al prezentărilor între 20 și 25 de ani. Dacă acum 10-15 ani vedeam rar pacienți sub 30 de ani cu afectare auditivă legată de zgomot, astăzi întâlnim frecvent tineri de 20-28 de ani care vin pentru țiuit în urechi, senzația că aud mai greu în restaurante sau dificultăți de înțelegere a conversațiilor în medii aglomerate.”, a explicat Daniela Ionescu, medic primar ORL

Deși cele mai multe cazuri apar după ani de expunere la zgomot, există și situații în care afectarea auditivă se produce după un singur eveniment.

„Am întâlnit cazuri în care tineri de doar 20 de ani au ajuns la spital cu pierdere bruscă a auzului la ambele urechi, după ce au participat la un concert și au stat foarte aproape de boxe. Era vorba despre o traumă acustică severă. Din fericire, prezentarea rapidă la medic a permis recuperarea a peste 90% din auz. Dacă consultul ar fi fost amânat cu câteva săptămâni, afectarea ar fi putut deveni permanentă. Aceste situații arată că o singură seară de expunere la zgomote foarte puternice poate fi suficientă pentru a pune auzul în pericol.”, a mai adăugat specialistul 

Potrivit medicului ORL, între 15 și 20 din 100 de tineri raportează simptome asociate expunerii la zgomot. De cele mai multe ori acestea dispar după câteva ore sau zile și sunt ignorate, însă fiecare episod reprezintă un semnal că urechea a fost suprasolicitată. Cele mai frecvente semne sunt:

  • țiuitul sau fâșâitul în urechi după concerte;
  • senzația de ureche înfundată;
  • dificultatea de a înțelege conversațiile în locuri zgomotoase;
  • nevoia de a crește constant volumul telefonului sau al televizorului;
  • repetarea frecventă a întrebării „Poftim?”.

Expunerile repetate pot distruge definitiv celulele senzoriale ale urechii interne, iar acestea nu se regenerează.

Generația căștilor: Câteva ore pe zi pot însemna ani de expunere la zgomot

Dincolo de concerte și festivaluri, medicii atrag atenția că adevăratul pericol îl reprezintă obiceiul de a asculta zilnic muzică în căști, la volum ridicat.

„Adevăratul risc pentru auz nu îl reprezintă doar concertele sau festivalurile, ci expunerea zilnică, timp de ani de zile, la muzica ascultată în căști la volum ridicat. Aproximativ 24% dintre tineri folosesc căștile la niveluri considerate periculoase. Cercetările efectuate de-a lungul timpului arată că durata medie de utilizare este de aproximativ două ore pe zi, însă poate ajunge chiar și la cinci ore.

Telefoanele și căștile moderne pot atinge 100-105 decibeli la volumul maxim, iar la aceste valori primele leziuni pot apărea după numai 15 minute de ascultare. Prin comparație, limita considerată sigură este de aproximativ 85 de decibeli timp de opt ore. Fiecare creștere cu doar trei decibeli reduce la jumătate durata de expunere considerată sigură.”, a adăugat medicul ORL

Organizația Mondială a Sănătății (WHO) recomandă ca expunerea să nu depășească 40 de ore pe săptămână la maximum 80 de decibeli pentru adulți și 75 de decibeli pentru copii.

„Mulți tineri cred că problema apare doar la concerte. În realitate, cel mai mare dușman al auzului este expunerea zilnică. O seară la festival poate provoca o traumă acustică intensă, însă căștile folosite ani la rând, câteva ore pe zi și la volum ridicat, sunt cele care produc cea mai mare parte a afectării cumulative. Practic, ne distrugem celulele auditive constant, încet, dar sigur.”, adaugă Dr. Daniela Ionescu

Cum poate fi prevenită pierderea auzului

Hipoacuzia provocată de zgomot este una dintre puținele afecțiuni care pot fi prevenite aproape în totalitate, dacă sunt respectate câteva măsuri simple precum:

  • păstrarea unei distanțe cât mai mari față de boxe la concerte și festivaluri;
  • folosirea dopurilor de urechi cu filtru acustic la evenimentele muzicale;
  • respectarea perioadelor de liniște după expunerea la zgomot intens;
  • aplicarea regulii 60/60: maximum 60% din volumul dispozitivului și cel mult 60 de minute de ascultare continuă, urmate de o pauză;
  • utilizarea căștilor cu reducere activă a zgomotului, care permit ascultarea la volume mai mici;
  • activarea funcțiilor de monitorizare a expunerii sonore disponibile pe smartphone.

În contextul sezonului festivalurilor și concertelor, protejarea auzului ar trebui să devină o măsură de prevenție la fel de importantă precum folosirea cremei cu factor de protecție solară sau hidratarea.”, conchide Dr. Daniela Ionescu

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