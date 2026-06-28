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Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”, pe fondul creșterii numărului de cazuri de cancer

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World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Un studiu a constatat că tinerii adulți de astăzi îmbătrânesc mai repede decât generațiile anterioare, iar oamenii de știință susțin că acest lucru ar putea explica de ce tot mai mulți dintre ei se îmbolnăvesc de cancer, scrie The Times.

Cercetătorii au examinat probe de sânge prelevate de la 164.000 de adulți din Marea Britanie și Statele Unite, în încercarea de a descifra motivul pentru care s-a înregistrat o creștere globală a incidenței cancerului în rândul persoanelor cu vârsta sub 50 de ani.

Studiul, publicat în revista „Nature Medicine”, a arătat că oamenii se confruntă cu o „îmbătrânire biologică accelerată” la vârsta de 30-40 de ani, comparativ cu părinții lor.

Cercetătorii au afirmat că îmbătrânirea biologică reflectă markeri ai „uzurii”, precum inflamația și deteriorarea ADN-ului, care ar putea fi cauzate de un stil de viață nesănătos sau de expunerea la poluanți.

Aceștia au măsurat vârsta biologică examinând probele de sânge și informațiile medicale ale participanților, comparându-le între diferite grupe de vârstă.

Persoanele care au în prezent vârsta de 50 de ani, de exemplu, au prezentat o rată de îmbătrânire biologică cu 23% mai rapidă în perioada în care erau adulți tineri, comparativ cu cei care au în prezent vârsta de 70 de ani.

Studiul, finanțat de Cancer Research UK, a constatat că adulții a căror vârstă biologică era mai mare decât vârsta reală prezentau un risc mai ridicat de a dezvolta cancer înainte de a împlini 55 de ani.

Cercetătorii au afirmat că acest lucru ar putea „explica de ce unele tipuri de cancer apar mai devreme la generațiile mai tinere”. Începând din 1993, numărul cazurilor de cancer în Marea Britanie a crescut de două ori mai repede în rândul persoanelor sub 50 de ani, comparativ cu cel al persoanelor în vârstă. Cancerul de sân și cel de colon sunt cele mai frecvente forme ale bolii la adulții mai tineri, iar cancerul ovarian este, de asemenea, în creștere.

Cercetarea a sugerat că, în prezent, în Marea Britanie sunt diagnosticați cu cancer cu 10.000 de adulți sub 50 de ani mai mult în fiecare an decât în anii 1990, o tendință care se regăsește la nivel mondial.

Studiul a făcut parte din Team Prospect, un grup înființat pentru a investiga creșterea incidenței cancerului la tineri, în cadrul unei inițiative globale numite „Cancer Grand Challenges”, finanțată de Cancer Research UK și de Institutul Național American pentru Cancer.

Yin Cao de la Facultatea de Medicină a Universității din Washington, unul dintre autorii studiului, a declarat: „Îmbătrânirea biologică nu se referă doar la numărul de zile de naștere pe care le-ai avut, ci reflectă uzura care are loc în interiorul organismului la nivel celular și molecular. Aceasta poate include modificări care afectează modul în care funcționează celulele și țesuturile, precum inflamația cronică, slăbirea sistemului imunitar și acumularea de leziuni în celule de-a lungul timpului.

„Constatările noastre sugerează că unii adulți mai tineri ar putea experimenta aceste schimbări biologice mai devreme decât se aștepta și că acest lucru ar putea fi legat de ratele crescânde de cancer observate la generațiile mai tinere. Prin intermediul echipei Prospect, folosim gândirea sistemică pentru a înțelege modul în care factorii de mediu, de stil de viață și sociali de-a lungul vieții pot deveni înrădăcinați biologic în organism și pot contribui la aceste schimbări.”

Studiul a analizat date provenite de la 154.000 de persoane din UK Biobank și de la 10.000 din SUA, utilizând un algoritm numit PhenoAge pentru a determina vârsta biologică și a estima dacă o persoană era „mai în vârstă” sau „mai tânără” decât se aștepta.

Vârsta biologică reflectă cât de bine funcționează organismul și poate fi influențată de factori precum dieta, exercițiile fizice, mediul și starea generală de sănătate.

David Scott, directorul Cancer Grand Challenges, a declarat: „În acest moment, nu avem un răspuns definitiv cu privire la ceea ce determină creșterea incidenței cancerelor cu debut precoce la nivel mondial, dar studii precum acesta ne ajută să conturăm o imagine de ansamblu, arătând că cancerul poate fi influențat nu doar de modificările din interiorul celulelor individuale, ci și de schimbări mai ample care au loc la nivelul întregului organism”.

„Aceste descoperiri sugerează că îmbătrânirea biologică accelerată ar putea reflecta impactul combinat al stilului nostru de viață și al mediului asupra organismului de-a lungul timpului, contribuind potențial la explicarea motivului pentru care unele tipuri de cancer apar mai devreme la generațiile mai tinere.”

El a adăugat că amploarea inițiativei a făcut posibilă reunirea „oamenilor de știință din diferite domenii din întreaga lume pentru a aborda împreună aceste întrebări complexe”.

Editor : B.E.

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