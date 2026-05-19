Peste 19.000 de copii din România nu au fost vaccinați pentru rujeolă, oreion și rubeolă

În perioada 2024 - 2025, rata de acoperire vaccinală pentru unele vaccinuri esenţiale incluse în Calendarul Naţional de Vaccinare a scăzut la minime istorice, potrivit unui comunicat al Crucii Roșii din România. Un număr de 19.528 de copii au fost identificaţi ca "restanţieri" la vaccinarea ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), iar 694 dintre aceştia au fost imunizaţi în cadrul campaniei naţionale "Copil vaccinat = copil protejat", desfăşurată în perioada 20 - 30 aprilie.



Campania a fost organizată de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii, cu sprijinul Crucii Roşii Române, şi s-a desfăşurat în peste 30 de localităţi din opt judeţe ale ţării, scrie Agerpres.



Acţiunea a avut loc în contextul Săptămânii Europene a Imunizării (20 - 25 aprilie) şi pe fondul unui context epidemiologic îngrijorător.



"În perioada 2024 - 2025, rata de acoperire vaccinală pentru unele vaccinuri esenţiale incluse în Calendarul Naţional de Vaccinare a scăzut la minime istorice. Totodată, între 1 ianuarie 2023 şi 31 decembrie 2025, în România au fost raportate 35.736 de cazuri de rujeolă şi 30 de decese asociate acestei boli", se arată într-un comunicat de presă al Crucii Roşii din România.



Campania a inclus o amplă componentă de informare şi mobilizare comunitară prin: vizite din uşă în uşă în comunităţi şi zone cu risc epidemiologic ridicat, distribuirea de materiale informative tipărite (fluturaşi, pliante şi postere), promovare online pe canalele oficiale ale filialelor Crucii Roşii Române, activităţi educative în şcoli şi grădiniţe, cu implicarea cadrelor didactice, mediatorilor şi medicilor şcolari, aplicarea unui chestionar online privind percepţiile şi nivelul de informare despre vaccinare în 13 unităţi de învăţământ din judeţul Iaşi, colaborarea cu presa locală dar şi întâlniri de coordonare cu reprezentanţi ai Primăriilor şi ai Direcţiilor de sănătate publică judeţene.



Vaccinarea s-a realizat atât prin intermediul caravanelor mobile ale Crucii Roşii Române - ambulanţe şi cabinete medicale mobile, cât şi în cabinetele medicilor de familie implicaţi în proiect. În fiecare punct de vaccinare a fost prezent personal medical al DSP, în timp ce voluntarii Crucii Roşii au asigurat suportul logistic şi comunicarea cu beneficiarii.



Potrivit sursei citate, campania a evidenţiat şi o serie de provocări: nivel redus de adresabilitate în mediul urban, observat în special în judeţul Iaşi, refuzul vaccinării din partea unor părinţi, în ciuda activităţilor de informare, diferenţe între numărul copiilor prezenţi şi cel al copiilor vaccinaţi efectiv, generate de condiţii medicale sau refuz.



Organizatorii recomandă pentru viitoarele campanii orientarea prioritară a caravanelor către mediul rural, adaptarea mesajelor şi canalelor de comunicare la specificul fiecărei comunităţi, implicarea mai activă a medicilor de familie în promovarea vaccinării, extinderea perioadei de informare premergătoare vaccinării pentru consolidarea încrederii în comunităţi, integrarea unor servicii medicale complementare în cadrul caravanelor pentru creşterea adresabilităţii şi consolidarea parteneriatelor instituţionale şi implicarea liderilor locali, educatorilor şi diriginţilor în transmiterea mesajelor de informare privind vaccinarea.



Pentru implementarea activităţilor de teren, Crucea Roşie Română a alocat şi utilizat 40.000 de lei din surse proprii, fondurile fiind destinate acoperirii cheltuielilor logistice şi operaţionale necesare desfăşurării campaniei în cele opt filiale participante din judeţele Arad, Braşov, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Iaşi, Sălaj şi Timiş.

