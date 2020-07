Peste un sfert dintre români sunt mai interesați de asigurările de sănătate ca urmare a pandemiei COVID-19

28% dintre români declară că sunt mai interesați de asigurările voluntare de sănătate, posibil ca urmare a pandemiei COVID-19, în condițiile în care riscul de îmbolnăvire este unul dintre principalii factori care pot afecta situația financiară actuală - fiind menționat ca motiv de îngrijorare pentru 58% dintre respondenți, arată Barometrul IRES-UNSAR privind Percepția riscului și cultura asigurărilor din România (1).

De asemenea, un alt studiu detaliat pe serviciile medicale și pe asigurările de sănătate realizat în 2019, înainte de pandemia de COVID-19, de către IRES la solicitarea UNSAR(2), indică faptul că 36% dintre români consideră asigurările voluntare de sănătate ca fiind soluția preferată pentru a putea accesa servicii medicale mai bune. Potrivit acestuia, două treimi dintre respondenți (67%) preferă să aibă acces rapid și garantat la unele servicii medicale incluse în pachetul de bază, cu plata suplimentară pentru proceduri mai sofisticate sau condiții de spitalizare mai bune.

În același timp, 6 din 10 respondenți (61%) au declarat că ar fi de acord să plătească în plus pentru a avea acces la diferite servicii de calitate mai bună într-un spital de stat, în special pentru condiții mai bune de internare. Aproximativ jumătate dintre intervievați afirmă că ar accepta creșterea costurilor pentru accesul la un anumit medic sau pentru o calitate mai bună a procedurilor medicale mai complexe în cazul în care ar merge într-un spital de stat.

Care sunt serviciile pentru care românii ar fi dispuși să plătească suplimentar, pentru avea acces mai rapid sau a beneficia de o calitate mai bună?

analizele de laborator (73%)

cazurile de recuperare medicală (69%)

imagistică medicală și ambulatoriu de specialitate (67%, respectiv 65%)

intervenții chirurgicale sau spitalizare (64%, respectiv 60%).

Cei mai mulți (o treime) dintre cei care au răspuns că ar opta pentru o asigurare medicală afirmă că ar investi suplimentar între 50 și 100 de lei/lună, iar un sfert ar plăti sub 50 lei/lună pentru acest serviciu. 14% dintre cei intervievați spun că ar fi dispuși să plătească între 101-300 de lei/lună pentru o asigurare privată de sănătate, 5% ar investi între 301-500 de lei, iar 2% dintre respondenți ar aloca peste 500 de lei, arată rezultatele studiului citat.

În același timp, sistemul public de sănătate rămâne principala soluție la care apelează românii atunci când au probleme de sănătate, fapt întărit și de studiul citat. Acesta arată că aproximativ 61% dintre intervievați se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de calitatea acestor servicii.

În ceea ce privește serviciile de care s-au arătat nemulțumiți o mare parte dintre respondenți, acestea sunt:

durata mare de așteptare în fața cabinetului medical (45%)

perioada lungă de așteptare pentru programare la medic (44%)

epuizarea rapidă a serviciilor gratuite (43%)

lipsa igienei din spitale și lipsa dotărilor sau materialelor necesare actului medical (câte 35%).

„Rezultatele cercetărilor realizate la solicitarea UNSAR arată că asigurările private de sănătate sunt o soluție optimă pentru a crește accesul asiguraților la anumite categorii de servicii medicale și pentru a aduce un plus de calitate serviciilor medicale din spitalele de stat. Sistemul asigurărilor voluntare de sănătate este un mecanism complementar de a îmbunătăți accesul la servicii medicale pentru românii dispuși să plătească suplimentar față de contribuția obligatorie la asigurări sociale de sănătate (CASS) și nu un substitut pentru sistemul public”, a declarat Adrian MARIN, Președintele UNSAR.

La finele anului 2019, statisticile privind evoluția pieței de asigurări private de sănătate au indicat prime brute subscrise în valoare de aproximativ 372 mil. lei, în creștere cu 11% față de 2018, potrivit datelor ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară, aceasta reprezentând o dovadă suplimentară a preferinței în continuă creștere a clienților față de polițele voluntare de sănătate.

Despre UNSAR

Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 20 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de aproximativ 80% din piața locală de asigurări. Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea și reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activității de asigurări în România și promovarea dezvoltării cât mai durabile a industriei de profil pe plan intern și internațional.

Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al federației asigurătorilor și reasigurătorilor europeni – Insurance Europe.

Despre IRES

Înființat în 2009, Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES activează pe piața de cercetare din România și funcționează ca un think tank independent, o parte dintre studiile și proiectele pe care le dezvoltăm fiind dedicate optimizării politicilor publice în diferite domenii ale societății românești. Suntem una dintre cele mai mari companii românești de cercetare de piață și oferim soluții integrate pentru clienții noștri – organizații multinaționale, naționale și locale, instituții și organizații din România, dar și din străinătate – care înțeleg valoarea cercetării în evoluția lor pe termen lung. IRES este membru al ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) și ne realizăm activitatea la cele mai înalte standarde profesionale, respectând practicile internaționale în acest domeniu.