Live TV

Pisicile suferă de demență la fel ca oamenii, iar asta este o veste bună: speranțe pentru descoperiri privind tratarea bolii

Data publicării:
pisica roscata lungita
FOTO: Profimedia Images

Pisicile dezvoltă demenţă în mod similar cu oamenii afectaţi de Alzheimer, ceea ce, conform oamenilor de ştiinţă, oferă speranţe pentru o descoperire importantă în cercetarea acestei boli. În încercarea de a explora noi tratamente pentru oameni, un grup de experţi de la Universitatea din Edinburgh a efectuat o analiză post-mortem a creierului a 25 de pisici care prezentaseră simptome de demenţă, inclusiv confuzie, tulburări de somn şi o creştere a vocalizării.

Anterior, cercetătorii au studiat rozătoare modificate genetic, cu toate că această specie nu suferă în mod natural de demenţă, scriu DPA și PA Media, citate de Agerpres.

În încercarea de a explora noi tratamente pentru oameni, un grup de experţi de la Universitatea din Edinburgh a efectuat o analiză post-mortem a creierului a 25 de pisici care prezentaseră simptome de demenţă, inclusiv confuzie, tulburări de somn şi o creştere a vocalizării.

Anterior, cercetătorii au studiat rozătoare modificate genetic, cu toate că această specie nu suferă în mod natural de demenţă.

În creierul pisicilor cu demenţă s-a descoperit o acumulare de beta-amiloid, o proteină toxică şi totodată una dintre caracteristicile definitorii ale bolii Alzheimer, ceea ce oferă speranţe pentru o descoperire „minunată”, datorită preciziei sporite.

Descoperirea a fost descrisă drept un „model natural perfect pentru Alzheimer" de către oamenii de ştiinţă care au contribuit la ea.

Imaginile microscopice au scos la iveală o acumulare de beta-amiloid în sinapsele pisicilor vârstnice care prezentau demenţă felină, iar oamenii de ştiinţă speră că aceste descoperiri vor contribui la o imagine mai clară referitoare la modul în care beta-amiloidul poate duce la disfuncţii cognitive şi pierderea memoriei la pisici, oferind un model valoros pentru studierea demenţei la oameni.

Sinapsele permit fluxul de mesaje între celulele creierului, iar pierderea acestora duce la reducerea memoriei şi a capacităţilor de gândire la oamenii cu Alzheimer.

Cercetătorii au găsit dovezi conform cărora celulele de susţinere ale creierului, astrocitele şi microglia, au acaparat sinapsele afectate, proces cunoscut sub numele de „tăiere sinaptică”, un proces important în dezvoltarea creierului, dar care contribuie la apariţia demenţei.

Experţii cred că aceste descoperiri ar putea contribui la dezvoltarea unor noi tratamente pentru boala Alzheimer, precum şi la înţelegerea şi gestionarea demenţei feline.

Anterior, oamenii de ştiinţă care studiau boala Alzheimer se bazau pe modele de rozătoare modificate genetic. Însă, studierea demenţei feline ar avea potenţialul de a contribui la dezvoltarea tratamentelor pentru oameni, datorită preciziei sporite.

Robert McGeachan, coordonatorul studiului, de la Universitatea Regală de Studii Veterinare din Edinburgh, a declarat: „Demenţa este o boală devastatoare, fie că afectează oamenii, pisicile sau câinii. Descoperirile noastre evidenţiază asemănările izbitoare între demenţa felină şi boala Alzheimer la oameni”.

„Acest lucru deschide calea către explorarea posibilităţii ca noile tratamente promiţătoare pentru boala Alzheimer la om să poată ajuta şi animalele de companie în vârstă”, a spus specialistul.

„Deoarece pisicile dezvoltă în mod natural aceste modificări cerebrale, ele pot oferi un model mai precis al bolii decât animalele de laborator tradiţionale, aducând în final beneficii atât speciei, cât şi îngrijitorilor”, a precizat McGeachan.

Danielle Gunn-Moore de la catedra de medicină felină a universităţii, a declarat: „Demenţa felină este atât de tulburătoare, pentru pisică şi pentru stăpânul ei. Prin realizarea unor studii ca acesta vom înţelege cum să le tratăm cel mai bine. Acest lucru va fi minunat pentru pisici, pentru proprietarii lor, pentru persoanele cu Alzheimer şi pentru apropiaţii acestora”.

„Demenţa felină reprezintă modelul natural perfect pentru Alzheimer - toată lumea are de câştigat”, a adăugat ea.

Editor : Bogdan Enache

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
3
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de...
profimedia-1011858694
4
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
GettyImages-2221174152
5
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digi Sport
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pc calculator tastatura computer
Cum au ajuns rețele globale de fraudare a studiilor să amenințe...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Nicușor Dan: România s-a oferit să contribuie la „garanții solide de...
Ocean shark bottom view from below. Open toothy dangerous mouth with many teeth. Underwater blue sea waves clear water shark swims forward
Fascinația politicienilor pentru animale exotice: zebrele lui Orban...
BUCURESTI - MIHAI BRAVU SANTIER TERMOFICARE - PMB - 5 SEP 2024
Jumătate din București a rămas fără apă caldă, după o avarie majoră...
Ultimele știri
Expunerea la anumite substanțe chimice modifică activitatea genelor și este asociată cu boli grave. Ce arată studiile recente
Cercetătorii au descoperit o nouă specie de hominizi care ar putea schimba povestea evoluției omului
Antilopă robotică folosită în Tibet pentru supravegherea acestor animale, amenințate cu dispariția
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
insomnie probleme cu somnul
Un somn fragmentat și neodihnitor poate provoca demență, arată un nou studiu
alzheimer
Un medicament pentru tratarea bolii Alzheimer în stadii timpurii este aproape de autorizare în UE. Ce este donanemab
Charming Bengal cat in a warm hat on a sofa in the house. The animal is warming up on an autumn or winter day. The concept of warmth and comfort.
România, pe primul loc în UE la deținerea de pisici: 48% dintre gospodării au cel puțin una. Ce țări preferă câinii
imagini RMN pe calculator într-o clinică
Un proiect uriaș de imagistică medicală va schimba felul în care bolile sunt depistate. Ce arată imaginile despre consumul de alcool
o femeie si un barbat se plimba in parc
Femeile sunt de două ori mai predispuse la Alzheimer decât bărbații. Oamenii de știință au descoperit de ce
Partenerii noștri
Pe Roz
Din ce face bani Sharon Stone la 67 de ani: "Mai mult decât din filme". Acum 24 de ani a pierdut 18 milioane...
Cancan
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Fanatik.ro
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ea este mama ”vampir”, femeia care și-a chinuit copiii în cel mai crunt mod posibil. Pentru ce a primit 40 de...
Adevărul
Gesturile subtile ale puterii între Trump și Putin, descifrate de experți
Playtech
Carmen Iohannis, abandonată de soț! Klaus Iohannis a dispărut, ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de...
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masă!
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Trump era nervos pe Putin după summitul din Alaska. Detalii despre discuțiile în toiul nopții cu europenii
Newsweek
Magistrații sar la gâtul lui Bolojan care le-a tăiat pensiile speciale cu 18.000 lei. Asasinat moral
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...