Noua lege a salarizării mai are de așteptat. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că proiectul nu poate fi trimis deocamdată în Parlament, deoarece nu există un consens în sectoarele Sănătate și Educație, unde negocierile cu sindicatele continuă. Oficialul estimează că discuțiile vor mai dura aproximativ două săptămâni, iar o formă finală ar putea fi gata la jumătatea lunii august.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că Guvernul nu este încă pregătit să își asume noua lege a salarizării în Parlament, din cauza tensiunilor din sistemele de sănătate și educație.

„Avem două sectoare, sănătate și educație, unde tensiunile sociale, pe de o parte din cauza acestei campanii majore de dezinformare, iar pe de altă parte din cauza problemelor pe care sistemele le au în mod obiectiv, fac ca în acest moment să nu existe un consens că proiectul ar putea să treacă în Parlament”.

Pîslaru a explicat că Executivul va continua negocierile cu sindicatele din cele două domenii înainte de a încerca să obțină sprijin parlamentar pentru proiect.

„Ne propunem să mai stăm două săptămâni pe acest subiect, astfel încât undeva la jumătatea lunii august, dacă vom avea îmbunătățiri semnificative și inclusiv o îmbunătățire a dialogului cu sindicatele, să putem ajunge la o formă pe care să o susținem.”

„Niciun venit aflat în plată nu va scădea”

Ministrul interimar al Muncii a respins afirmațiile potrivit cărora noua lege a salarizării ar urma să reducă veniturile angajaților din sistemul public. Potrivit lui Dragoș Pîslaru, proiectul conține un mecanism de protecție care garantează păstrarea veniturilor actuale.

Prin mecanismul de protecție a veniturilor în plată, niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră care încearcă să sugereze că ar exista vulnerabilități. Nu există

Oficialul a precizat că, pentru aproximativ o treime dintre angajați, vor exista venituri compensatorii, care vor fi incluse în lege și vor avea același regim fiscal ca salariul.

„Dacă salariul calculat după noua grilă ar duce la o valoare în plată mai mică decât cea pe care o primești astăzi, automat prin lege se oferă salariul pe care îl ai astăzi. Aceste sume compensatorii fac parte din corpul legii.”

„Două treimi dintre angajații din sănătate vor avea salarii mai mari”

Pîslaru susține că majoritatea personalului din sănătate ar urma să beneficieze de creșteri salariale prin noua lege.

„Pentru două treimi din zona de sănătate, veniturile salariale cresc, din componenta de salariu de bază, iar sporurile ajung până la 50%. Pe partea de continuitate este pentru prima oară când gărzile și turele vor fi plătite ca procent din salariu.”

Ministrul a adăugat că pentru sistemul sanitar a fost alocat un buget suplimentar de 2,7 miliarde de lei, iar discuțiile cu sindicatele vizează în principal modul de acordare a sporurilor și diferențele între specialități și unități sanitare.

Gărzile și turele, încă în negociere

Dragoș Pîslaru a recunoscut că există încă discuții privind plata gărzilor și a turelor efectuate în weekend și în zilele de sărbătoare legală, însă a dat asigurări că Executivul caută o soluție pentru ca personalul medical să nu piardă bani.

Avem deschiderea de a face calculele astfel încât să ne asigurăm că și pentru sâmbătă, duminică și sărbători legale zona de continuitate nu are o scădere care să ducă la diminuarea venitului salarial. Vă pot garanta că o persoană care face același număr de gărzi va continua să câștige aceeași sumă. În spațiul public sunt prezentate exemple duse la extrem, care nu reflectă situațiile reale

Potrivit ministrului interimar al Muncii, dialogul dintre Guvern și sindicate este concentrat în prezent pe clarificarea modului de acordare a sporurilor și pe aplicarea acestora în funcție de specialitățile medicale și tipurile de unități sanitare: „Odată ce aceste aspecte vor fi rezolvate și vom ști exact pe ce stăm, n-ar mai exista vreun punct de controversă în zona de sănătate.”

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Editor : C.A.