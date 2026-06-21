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Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism

Marina Cimpoacă Data publicării:
Beneficiile rozmarinului. Foto Getty Images
Beneficiile rozmarinului. Foto Getty Images
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Din articol
Ce este rozmarinul Beneficiile rozmarinului pentru sănătate Cum poate fi consumat rozmarinul

Rozmarinul este unul dintre cele mai cunoscute ingrediente aromatice, apreciat pentru aroma sa intensă și utilizările variate în bucătărie. Dincolo de gustul pe care îl oferă preparatelor, acesta este asociat și cu o serie de beneficii pentru sănătate, datorită conținutului de antioxidanți și compuși bioactivi. Într-un interviu acordat Digi24.ro, psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat care sunt proprietățile acestei plante și cum poate fi integrată cu ușurință în alimentația de zi cu zi.

Specialiștii subliniază însă că rozmarinul nu trebuie considerat o soluție miraculoasă, ci un ingredient care poate completa un stil de viață sănătos. Proprietățile sale pot fi valorificate cel mai eficient atunci când este inclus într-o alimentație diversificată și echilibrată.

Ce este rozmarinul

Rozmarinul (Salvia rosmarinus) este o plantă aromatică perenă originară din regiunea mediteraneană, apreciată de secole pentru parfumul său intens și numeroasele întrebuințări în gastronomie, cosmetică și medicina tradițională. Face parte din familia Lamiaceae, alături de plante precum menta, busuiocul și salvia. Aspectul său este ușor de recunoscut datorită frunzelor înguste, de culoare verde-închis, și florilor mici, care pot avea nuanțe de albastru, mov sau alb.

În sezonul cald, în special între lunile iunie și august, planta ajunge la maturitate și își intensifică aroma caracteristică. Din acest motiv, vara este perioada preferată pentru recoltarea frunzelor și a lăstarilor tineri. Pentru a păstra cât mai bine conținutul de uleiuri esențiale și calitățile aromatice, specialiștii recomandă culegerea crenguțelor verzi în prima parte a zilei, după ce roua s-a evaporat.

Beneficiile rozmarinului pentru sănătate

Rozmarinul este apreciat nu doar pentru aroma sa inconfundabilă, ci și pentru proprietățile care pot contribui la menținerea stării de sănătate.

„Printre cele mai importante proprietăți ale rozmarinului se numără efectele sale antioxidante și antiinflamatoare. Planta conține substanțe active care contribuie la combaterea stresului oxidativ, un proces asociat cu îmbătrânirea celulară și apariția unor afecțiuni cronice. Prin neutralizarea radicalilor liberi, rozmarinul poate susține sănătatea generală și protecția celulelor organismului.

De asemenea, studiile realizate în ultimii ani au evidențiat potențialul rozmarinului de a sprijini funcțiile cognitive. Unii dintre compușii activi conținuți de această plantă au fost asociați cu îmbunătățirea atenției, a capacității de concentrare și a memoriei, motiv pentru care, încă din Antichitate, rozmarinul era considerat un simbol al clarității mentale și al sănătății creierului.

Beneficiile sale depășesc însă această sferă. În medicina tradițională, planta este folosită frecvent pentru susținerea digestiei, fiind asociată cu ameliorarea balonării și a disconfortului abdominal care poate apărea după mesele copioase. În același timp, cercetările recente analizează posibila influență a aromei sale asupra stării psihice, unele studii sugerând că aceasta ar putea contribui la reducerea stresului și la instalarea unei stări de relaxare și echilibru emoțional.”, a explicat sursa Digi24.ro

Cum poate fi consumat rozmarinul

„Rozmarinul este folosit frecvent în bucătărie datorită gustului său intens și numeroaselor posibilități de utilizare. Una dintre cele mai cunoscute întrebuințări este la cartofii copți, unde, alături de uleiul de măsline și usturoi, oferă preparatului un plus de savoare pe parcursul gătirii.

De asemenea, se potrivește foarte bine cu diverse tipuri de carne, în special pui, miel sau porc. Poate fi adăugat mărunțit ori sub formă de crenguțe întregi, care își eliberează treptat uleiurile esențiale și completează gustul preparatului. În gastronomia mediteraneană, este asociat adesea și cu peștele, căruia îi conferă prospețime.

Întrebuințările sale depășesc însă categoria felurilor principale. Rozmarinul este inclus și în produse de panificație, precum pâinea de casă sau focaccia, unde contribuie la obținerea unui miros plăcut și a unor note discret condimentate. Totodată, poate fi integrat în sosuri pentru salate și în amestecuri destinate marinării, având rolul de a îmbogăți gustul ingredientelor.

În unele situații, planta este consumată și sub formă de infuzie, băutura fiind apreciată pentru efectul tonic și gustul său puternic specific, ușor rășinos.”, a conchis psihonutriționistul Gina Tăujan

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.

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