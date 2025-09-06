Live TV

Planta medicinală care ajută la reducerea tensiunii arteriale și stresului. Specialiștii o recomandă și pentru un somn odihnitor

Camelia Sinca Data publicării:
Beneficii mușețel. Foto Getty Images
Beneficii mușețel. Foto Getty Images
Din articol
Ce beneficii are consumul de mușețel Contraidicațiile ceaiului de mușețel

Mușețelul (Chamomilla recutita) este una dintre cele mai apreciate plante medicinale, folosită de secole pentru proprietățile sale calmante și beneficiile asupra sănătății. Infuzia de mușețel este un remediu natural popular pentru insomnie și tulburări ușoare de somn. Compușii plantei au un efect calmant asupra sistemului nervos central și contribuie la reducerea tensiunii și anxietății, pregătind corpul și mintea pentru odihnă.

Mușețelul este o plantă erbacee anuală care crește natural în flora spontană a întregii Românii. Este bogat în compuși bioactivi, precum flavonoide și uleiuri esențiale, care îi conferă proprietăți antiinflamatoare, antioxidante și antimicrobiene.

Ce beneficii are consumul de mușețel

„Mușețelul este planta bogată în flavonoide și polifenoli, antioxidanți care protejează celulele organismului împotriva stresului oxidativ, contribuie la scăderea inflamației din corp și, implicit, la reducerea riscului de boli cornice asociate inflamației, inclusiv anumite tipuri de cancer. Florile de mușețel conțin 1-2% uleiuri volatile, inclusiv alfa-bisabolol (antiinflamator natural), oxizi de alfa-bisabolol A și B, și matricină (care este de obicei transformată în camazulenă și alți flavonoizi importanți pentru organism).

  • (Camazulena, α-bisabolol oxidat sau azulen derivat, este o substanță chimică naturală care se găsește în plante precum mușețelul, coada șoricelului și pelinul, având rol antiinflamator, dezinfectant, emolient, decongestiv și antialergic.)

Mușețelul este o plantă complexă cu proprietăți antiinflamatoare, antibacteriane, antiiritante, antioxidante, antivirale și antialergice.”, a explicat pentru Digi24 Ana Maria Demetrescu, specialist în nutriție și profesor inginer în industria alimentară.

Infuzia de mușețel poate contribui la un somn odihnitor

„Mușețelul conține compuși precum apigenina și luteolina, care acționează la nivelul organismului drept agenți anxiolitici și sedativi naturali. Datorită acestor compuși, consumul de mușețel, sub formă de ceai sau infuzie, poate ajuta la reducerea nivelului de cortizol din sânge (cunoscut și drept hormonul stresului) și reducerea stărilor de anxietate, contribuind astfel la îmbunătățirea stării generale de spirit și la stimularea somnului. Mai exact, mușețelul poate ajuta la diminuarea stresului și a tensiunii nervoase, ceea ce facilitează adormirea. Infuzia caldă în sine, consumată seara, poate avea efect de calmare.”, a mai precizat specialistul în nutriție.

Ceaiul de mușețel îmbunătățește digestia

“Infuzia de mușețel este folosită din cele mai vechi timpuri pentru ameliorarea tulburărilor digestive. Datorită proprietăților antiseptice, consumul de mușețel ajută la relaxarea mușchilor intestinali și implicit la ameliorarea disconfortului gastric, tratarea indigestiei și a simptomelor precum balonare, gastrite, diaree și crampe abdominale. Totodată preparatele pe bază de musețel au proprietăți și calități emoliente, cicatrizante, sudorifice, carminative (ierburile carminative funcționează ca un agent de curățare a intestinului).”, a detaliat Ana Maria Demetrescu.

Consumul de mușețel susține sănătatea sistemului nervos

Planta de mușețel este bogată în vitamine și minerale precum potasiu și calciu. Potasiul este un electrolit care ajută la menținerea sistemului nervos, reglează bătăile inimii, protejează sănătatea oaselor și previne apariția pietrelor la rinichi. (Sursa: UCLA Health)

Consumul de alimente bogate în potasiu poate reduce riscurile de hipertensiune arterială și boli de inimă, iar efectul calmant al consumului de ceai de mușețel poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, reducând riscul unui eveniment cardiac. (Sursa: American Heart Association)

Contraidicațiile ceaiului de mușețel

În ciuda beneficiilor, există și categorii de persoane care ar trebui să evite consumul de mușețel, cu excepția cazului în care medicul specialist recomandă și anume:

  • Persoanele cu antecedente de alergii. Mușețelul poate fi nesigur pentru persoanele care știu că suferă de o alergie cunoscută la ambrozie, polen, margarete, crizanteme sau gălbenele, plante înrudite cu mușețelul. În aceste cazuri, consumul de mușețel poate provoca o reacție severă cunoscută sub numele de anafilaxie.
  • Persoanele care au avut anterior o reacție alergică, chiar și ușoară, la produsele pe bază de mușețel. Acestea ar trebui să evite mușețelul, deoarece reacțiile alergice se pot agrava în timp.
  • Interacțiuni medicamentoase. Mușețelul poate interacționa cu anumite medicamente anticoagulante, motiv pentru care este recomandat consultul unui medic specialist înainte de a consuma băuturi sau suplimente care au în compoziție mușețel.
  • Sugarii și copiii foarte mici. Ceaiul de mușețel, la fel ca mierea și alte produse naturale, poate conține spori de botulism, iar sugarii nu au un sistem imunitar suficient de dezvoltat pentru a putea combate infecția.

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
masina politie
4
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
5
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
Digi Sport
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
DELTA DUNARII - TURISM - ILUSTRATIE - 04 IUNIE 2023
Motivul pentru care un român a traversat ilegal Dunărea înot spre...
Vladimir (Jan), bishop of the Moldovan Orthodox Church, leads the traditional Easter mass at the Chisinau Cathedral Easter in Chisinau was celebrated this year under slight tension. The armed conflict in the territory of its neighboring country, Ukraine,
De la amvon la urne. Cum a devenit Biserica Ortodoxă o armă de război...
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Sporuri mai mici pentru cei care lucrează cu fonduri europene. Care...
epstein cu donald
Donald Trump și Jeffrey Epstein: trei scenarii privind evoluția...
Ultimele știri
Ore de curs în praf și moloz. Mii de elevi din toată țara vor începe școala în plin șantier. Soluția de avarie găsită de directori
Epava Titanicului a fost descoperită acum 40 de ani în timpul unei misiuni secrete a Marinei SUA. Care era scopul ascuns al operațiunii
Interese majore la Budapesta: ce se ascunde în spatele procesului intentat de Viktor Orban pentru apărarea activelor rusești înghețate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ora de iarnă 2025. Foto Getty Images
Când trecem la ora de iarnă 2025. Momentul care marchează începutul nopților mai lungi și al zilelor mai scurte
insomnie probleme cu somnul
Un somn fragmentat și neodihnitor poate provoca demență, arată un nou studiu
tineri la birou munca
Săptămâna de lucru de patru zile, testată în șase țări. Ce rezultate s-au înregistrat
tanara in depresie
„Mă simt tot mai anxioasă”. Revenirea din concediu, greu de gestionat emoțional. Cum poate fi tratată depresia post-vacanță
Beneficii rozmarin. Foto Getty Images
Planta aromatică medicinală care sprijină și îmbunătățește memoria. Medicii afirmă: „Poate susține funcțiile cognitive”
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
La ce operație neașteptată a recurs Alessia, fiica lui Ilie Năstase. Tânăra de 22 de ani este încântată de...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul ales de soția lui Cristi Manea. Unde a plecat în vacanță Irina Manea...
Adevărul
„Ne-am panicat groaznic”: Balenele ucigașe atacă tot mai multe bărci în Spania, smulgând cârme și lăsând...
Playtech
Ce pensie primește o îngrijitoare româncă după 20 de ani de muncă în Germania sau Austria
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs...
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Cum explică primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflasarea sa la Moscova în ziua începerii războiului din Ucraina
Newsweek
Ministrul Muncii ar vrea să schimbe modul de distribuire al unor pensii. Economii de 60.000.000 lei
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
În urgențele veterinare, fiecare minut contează: ”Amânarea tratamentului poate duce la complicații grave...
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică