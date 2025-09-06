Planta medicinală care ajută la reducerea tensiunii arteriale și stresului. Specialiștii o recomandă și pentru un somn odihnitor

Mușețelul (Chamomilla recutita) este una dintre cele mai apreciate plante medicinale, folosită de secole pentru proprietățile sale calmante și beneficiile asupra sănătății. Infuzia de mușețel este un remediu natural popular pentru insomnie și tulburări ușoare de somn. Compușii plantei au un efect calmant asupra sistemului nervos central și contribuie la reducerea tensiunii și anxietății, pregătind corpul și mintea pentru odihnă.

Mușețelul este o plantă erbacee anuală care crește natural în flora spontană a întregii Românii. Este bogat în compuși bioactivi, precum flavonoide și uleiuri esențiale, care îi conferă proprietăți antiinflamatoare, antioxidante și antimicrobiene.

Ce beneficii are consumul de mușețel

„Mușețelul este planta bogată în flavonoide și polifenoli, antioxidanți care protejează celulele organismului împotriva stresului oxidativ, contribuie la scăderea inflamației din corp și, implicit, la reducerea riscului de boli cornice asociate inflamației, inclusiv anumite tipuri de cancer. Florile de mușețel conțin 1-2% uleiuri volatile, inclusiv alfa-bisabolol (antiinflamator natural), oxizi de alfa-bisabolol A și B, și matricină (care este de obicei transformată în camazulenă și alți flavonoizi importanți pentru organism).

(Camazulena, α-bisabolol oxidat sau azulen derivat, este o substanță chimică naturală care se găsește în plante precum mușețelul, coada șoricelului și pelinul, având rol antiinflamator, dezinfectant, emolient, decongestiv și antialergic.)

Mușețelul este o plantă complexă cu proprietăți antiinflamatoare, antibacteriane, antiiritante, antioxidante, antivirale și antialergice.”, a explicat pentru Digi24 Ana Maria Demetrescu, specialist în nutriție și profesor inginer în industria alimentară.

Infuzia de mușețel poate contribui la un somn odihnitor

„Mușețelul conține compuși precum apigenina și luteolina, care acționează la nivelul organismului drept agenți anxiolitici și sedativi naturali. Datorită acestor compuși, consumul de mușețel, sub formă de ceai sau infuzie, poate ajuta la reducerea nivelului de cortizol din sânge (cunoscut și drept hormonul stresului) și reducerea stărilor de anxietate, contribuind astfel la îmbunătățirea stării generale de spirit și la stimularea somnului. Mai exact, mușețelul poate ajuta la diminuarea stresului și a tensiunii nervoase, ceea ce facilitează adormirea. Infuzia caldă în sine, consumată seara, poate avea efect de calmare.”, a mai precizat specialistul în nutriție.

Ceaiul de mușețel îmbunătățește digestia

“Infuzia de mușețel este folosită din cele mai vechi timpuri pentru ameliorarea tulburărilor digestive. Datorită proprietăților antiseptice, consumul de mușețel ajută la relaxarea mușchilor intestinali și implicit la ameliorarea disconfortului gastric, tratarea indigestiei și a simptomelor precum balonare, gastrite, diaree și crampe abdominale. Totodată preparatele pe bază de musețel au proprietăți și calități emoliente, cicatrizante, sudorifice, carminative (ierburile carminative funcționează ca un agent de curățare a intestinului).”, a detaliat Ana Maria Demetrescu.

Consumul de mușețel susține sănătatea sistemului nervos

Planta de mușețel este bogată în vitamine și minerale precum potasiu și calciu. Potasiul este un electrolit care ajută la menținerea sistemului nervos, reglează bătăile inimii, protejează sănătatea oaselor și previne apariția pietrelor la rinichi. (Sursa: UCLA Health)

Consumul de alimente bogate în potasiu poate reduce riscurile de hipertensiune arterială și boli de inimă, iar efectul calmant al consumului de ceai de mușețel poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, reducând riscul unui eveniment cardiac. (Sursa: American Heart Association)

Contraidicațiile ceaiului de mușețel

În ciuda beneficiilor, există și categorii de persoane care ar trebui să evite consumul de mușețel, cu excepția cazului în care medicul specialist recomandă și anume:

Persoanele cu antecedente de alergii . Mușețelul poate fi nesigur pentru persoanele care știu că suferă de o alergie cunoscută la ambrozie, polen, margarete, crizanteme sau gălbenele, plante înrudite cu mușețelul. În aceste cazuri, consumul de mușețel poate provoca o reacție severă cunoscută sub numele de anafilaxie.

. Mușețelul poate fi nesigur pentru persoanele care știu că suferă de o alergie cunoscută la ambrozie, polen, margarete, crizanteme sau gălbenele, plante înrudite cu mușețelul. În aceste cazuri, consumul de mușețel poate provoca o reacție severă cunoscută sub numele de anafilaxie. Persoanele care au avut anterior o reacție alergică, chiar și ușoară, la produsele pe bază de mușețel. Acestea ar trebui să evite mușețelul, deoarece reacțiile alergice se pot agrava în timp.

Interacțiuni medicamentoase . Mușețelul poate interacționa cu anumite medicamente anticoagulante, motiv pentru care este recomandat consultul unui medic specialist înainte de a consuma băuturi sau suplimente care au în compoziție mușețel.

. Mușețelul poate interacționa cu anumite medicamente anticoagulante, motiv pentru care este recomandat consultul unui medic specialist înainte de a consuma băuturi sau suplimente care au în compoziție mușețel. Sugarii și copiii foarte mici. Ceaiul de mușețel, la fel ca mierea și alte produse naturale, poate conține spori de botulism, iar sugarii nu au un sistem imunitar suficient de dezvoltat pentru a putea combate infecția.

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.