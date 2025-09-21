Planta pe care medicii o recomandă pentru întărirea imunității: „Ajută la prevenirea răcelilor de sezon”

Cimbrul, o plantă aromatică originară din regiunile mediteraneene, este utilizat de secole atât în gastronomie, cât și în medicina tradițională. Potrivit cercetărilor, cimbrul are proprietăți antiseptice, antibacteriene și antiinflamatoare, iar specialiștii îl recomandă frecvent pentru tratarea afecțiunilor respiratorii, stimularea digestiei și ca adjuvant în întărirea sistemului imunitar.

Cimbrul (Satureja hortensis L.), cunoscut și sub denumirile de cimbru de grădină sau cimbru bun, este o plantă perenă aparținând genului Satureja din familia labiatelor (Lamiaceae). Este o plantă scundă, cu înălțimea de 20-30 cm, care se dezvoltă bine în verile lungi, calde și secetoase, rezistând totodată la temperaturi scăzute pe timpul iernii.

Ce este cimbrul

Cimbrul este o plantă perenă de dimensiuni reduse, cu tulpini subțiri și lemnoase, frunze mici și înguste, de culoare verde-închis. Frunzele, ușor aspre la atingere, emană o aromă intensă, condimentată, cu note piperate și ușor mentolate.

De-a lungul timpului, au fost identificate mai multe varietăți ale acestei plante. Cel mai răspândit este cimbrul comun (Thymus vulgaris), însă există și specii precum cimbrul lămâios (Thymus citriodorus), apreciat pentru parfumul său distinct de citrice. În literatura de specialitate, planta este menționată și sub denumirea de „thymus”.

Uleiul esențial de cimbru se obține, de obicei, din frunzele și florile plantei Thymus vulgaris prin distilare cu abur. Compoziția chimică a uleiului poate varia în funcție de varietatea plantei și de momentul recoltării, conținând în principal timol și carvacrol, substanțe responsabile pentru aroma puternică, picantă și ierboasă. Uleiul de cimbru este folosit atât în aromaterapie și produse farmaceutice pentru proprietățile sale antiseptice și stimulatoare, cât și în industrie parfumurilor, fiind apreciat ca notă de mijloc datorită mirosului său distinctiv.

Ce beneficii are cimbrul pentru organism

„Cimbrul se remarcă printr-un conținut bogat de compuși bioactivi cu efecte benefice asupra sănătății. Printre cei mai importanți se numără timolul și carvacrolul, principalele uleiuri esențiale cu proprietăți antimicrobiene și antiseptice.

Planta conține, de asemenea, acid rosmarinic, un compus fenolic recunoscut pentru puternicul său efect antioxidant și antiinflamator. Alături de acesta, flavonoidele, precum luteolina și apigenina, contribuie la reducerea inflamației și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Dincolo de acești compuși activi, cimbrul este o sursă naturală de vitamine și minerale esențiale, printre care fier, calciu, magneziu și mangan - elemente importante pentru sănătatea oaselor și buna funcționare a sistemului cardiovascular. Această combinație de nutrienți sprijină, totodată, stimularea sistemului imunitar, ajutând la prevenirea răcelilor, gripei și a altor afecțiuni sezoniere.

În plus, cimbrul furnizează vitamina A, benefică pentru menținerea unei vederi sănătoase, vitamine din complexul B, cunoscute pentru rolul lor în reducerea stresului, precum și vitamina C, care protejează celulele organismului și contribuie la prevenirea infecțiilor.”, a explicat pentru Digi24 Cornel Brotac, specialist în recuperare medicală, cu competențe în medicina alternativă și regenerativă

Proprietăți antimicrobiene și antifungice

Potrivit studiilor, uleiul esențial de cimbru are activitate antibacteriană și antifungică semnificativă, fiind eficient împotriva unor tulpini rezistente la antibiotice, precum Candida și Staphylococcus aureus. Potrivit cercetărilor, activitatea antifungică a cimbrului este atribuită în principal compușilor fenolici, timolului și carvacrolului, acesta din urmă fiind raportat acum mai bine de două decenii ca având o puternică acțiune fungitoxică, testată pe fructe pentru a inhiba creșterea fungilor.

Cimbrul este bogat în apă, proteine, fibre brute, minerale și vitamine. Compoziția sa chimică poate varia în funcție de locația geografică, dar este alcătuită în principal din flavonoide și antioxidanți.

Ameliorarea tusei și a simptomelor respiratorii

Potrivit unui studiu, inhalarea prin aromaterapie a uleiului de cimbru poate ajuta la reducerea unor simptome asociate cu COVID-19, inclusiv dificultăți de respirație, tuse și dureri de cap.

„Uleiul concentrat de cimbru ajută și la fluidizarea și curățarea plămâinilor (porțiunea bazală). Datorită proprietăților sale expectorante și antimicrobiene, cimbrul este eficient în tratarea tusei și a altor afecțiuni respiratorii, contribuind la curățarea căilor respiratorii.”, a mai menționat medicul specialist Cornel Brotac

Este important de menționat că, deși aromaterapia cu ulei de cimbru poate ameliora anumite simptome, nu tratează boala de bază. Aceasta poate fi utilizată ca un suport complementar pentru confortul pacientului, dar nu înlocuiește tratamentele medicale standard împotriva COVID-19 sau altor infecții virale.

Benefic pentru digestie

Cimbrul este cunoscut pentru proprietățile și efectele carminative, care ajută la reducerea balonarii și a gazelor intestinale. Ceaiul de cimbru poate stimula digestia și poate ameliora simptomele de balonare și disconfort abdominal.

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament sau recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.