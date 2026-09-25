Platforma CNAS va fi oprită în weekend. Serviciile medicale și medicamentele vor fi acordate offline Data actualizării: 25.09.2026 17:13 Data publicării: 25.09.2026 17:12 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS) va fi indisponibilă de vineri, ora 22:00, până luni, ora 02:00, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Întreruperea a fost programată pentru efectuarea unor servicii de operaționalizare, potrivit informării publicate pe site-ul CNAS.În acest interval, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale vor fi acordate în regim offline. Editor : A.D. Etichete: cnas servicii medicale offline pias platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care... 2 Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din... 3 Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe... 4 Rareş Bogdan: Recomand parlamentarilor din Platforma-Liberal Conservatoare să voteze... 5 Liderul Sindicatului Polițiștilor Europol, despre „Poliția unică”: „Comasările nu se...