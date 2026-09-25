Platforma CNAS va fi oprită în weekend. Serviciile medicale și medicamentele vor fi acordate offline

Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS) va fi indisponibilă de vineri, ora 22:00, până luni, ora 02:00, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Întreruperea a fost programată pentru efectuarea unor servicii de operaționalizare, potrivit informării publicate pe site-ul CNAS.

În acest interval, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale vor fi acordate în regim offline.

Editor : A.D.