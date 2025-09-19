Live TV

Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate, modernizată. Proiectul, finanţat prin PNRR, în valoare de 100 de milioane de euro

Data publicării:
alexandru rogobete in studioul digi24
Alexandru Rogobete. Foto: Captură Digi24

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că până la finalul acestui an vor fi disponibile primele module ale noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS). Ministrul anunţă modernizarea PIAS, un proiect finanţat prin PNRR, în valoare de 100 de milioane de euro.

Astfel, prin noua platformă dispar tipizatele, iar biletele de trimitere şi scrisorile medicale devin documente digitale, disponibile instant. Rogobete a adăugat că primele module vor fi disponibile până la sfârşitul acestui an, iar întreg sistemul va fi operaţional până în august 2026.

”Sănătatea oamenilor nu mai poate fi lăsată prizonieră birocraţiei şi sistemelor vechi. Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai important proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc şi are o valoare de 100 de milioane de euro, finanţare prin PNRR. Este un angajament pe care ni l-am asumat ca echipă şi pe care îl ducem la bun sfârşit”, a afirmat Alexandru Rogobete, vineri, pe pagina sa de Facebook. 

El a precizat că astăzi, peste 16 milioane de cetăţeni depind de PIAS. 

De aseenea, mai mult de 70.000 de furnizori de servicii medicale sunt conectaţi zilnic, iar sistemul validează şi raportează peste 700.000 de servicii, dintre care aproximativ 200.000 sunt reţete medicale. ”Toate aceste procese vitale rulează încă pe echipamente instalate începând cu anul 2002 – învechite, fragile, pentru care nu se mai produc nici măcar piese de schimb. Este de neacceptat ca, în 2025, medicii şi pacienţii să piardă timp preţios în faţa unor servere blocate”, a transmis ministrul Sănătăţii. 

El a menţionat ce aduce noua platformă. Astfel, dispar tipizatele şi hârtiile rătăcite, biletele de trimitere, scrisorile medicale şi concediile devin documente digitale, disponibile instant, dosarul electronic al pacientului şi reţeta electronică devin realităţi funcţionale, istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde – de pe web sau telefon.

”Primele module vor fi disponobile la finalul acestui an. Până în august anul viitor, întregul sistem va fi operaţional. Nu sunt doar promisiuni. Sunt paşi concreţi, vizibili.

Ştiu, oamenii şi-au pierdut de multe ori încrederea când au auzit de digitalizare. Dar acum lucrurile sunt diferite. Ritmul este accelerat. Rezultatele apar. Şi se vor vedea direct în viaţa fiecărui pacient şi a fiecărui medic”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

El a subliniat că pacienţii au dreptul la un sistem medical corect, sigur şi modern. 

”Vreau să fiu sincer: nu suntem perfecţi. Uneori greşim. Şi ştim că sistemul de sănătate are încă multe probleme. Dar tocmai de aceea muncim zi de zi, ascultăm semnalele venite de la oamenii din sistem, de la colegi şi de la pacienţi şi încercăm să facem cât mai bine şi cât mai mult pentru oameni. Aceasta este forţa noastră: o echipă unită, care ştie că reforma se face prin fapte, nu prin vorbe.

Pacienţii din România au dreptul la un sistem medical corect, sigur şi modern. Şi îl vor avea”, a mai afirmat Alexandru Rogobete.

 

Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
