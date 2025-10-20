Live TV

Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi operațională parțial din acest an, anunță Alexandru Rogobete

Data publicării:
alexandru rogobete
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, permițând ca istoricul medical al unei persoane să fie accesat oricând şi oriunde de pe telefon sau calculator.

„Noua Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc – o investiţie de 100 de milioane de euro, finanţată prin PNRR. Este un angajament ferm al echipei noastre şi o reformă pe care o ducem la bun sfârşit. Istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde – de pe telefon sau calculator”, a transmis Alexandru Rogobete pe pagina de Facebook.

Primele module ale platformei vor fi funcţionale până la finalul acestui an, iar până în august 2026, întreaga platformă va fi complet operaţională, a precizat ministrul.

„Ştiu că, de-a lungul anilor, mulţi şi-au pierdut încrederea când au auzit cuvântul ‘digitalizare’. Dar acum este diferit. Ritmul e accelerat, munca e vizibilă, iar beneficiile se vor simţi direct în viaţa fiecărui pacient şi a fiecărui medic. (...) Dar muncim onest, ascultăm sistemul, ascultăm oamenii şi corectăm din mers. Pentru că fiecare zi contează şi fiecare pas înainte înseamnă mai multă încredere în sistemul public de sănătate”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Trotineta
3
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
4
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Lingouri de aur
5
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Digi Sport
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
De ce a respins CCR legea pensiilor magistraților. Comunicat oficial
illie bolojan in parlament
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea...
nicusor dan ilie bolojan
Nicuşor Dan, despre o demisie a lui Bolojan: „Nicidecum”. Când spune...
CINCU - EXERCITIU WIND SPRING - 23 MAI 2024
Comisiile din Parlament aprobă achiziția de tancuri și introducerea...
Ultimele știri
Preşedintele ales al Boliviei anunţă că relaţiile cu SUA vor fi restabilite
Donald Trump nu crede că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, dar susține că „orice se poate întâmpla”
UE respinge propunerea lui Trump ca Ucraina „să fie împărţită”. Kaja Kallas: „Acest lucru este foarte periculos”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
DECLARATII ROGOBETE FOCAR_00000
Rogobete, anunț pentru persoanele evacuate din blocul distrus de explozie, care urmează tratamente medicale
explozie sector 5 bis
Celulă de criză la Ministerul Sănătății după explozia din Rahova. Rogobete: Majoritatea victimelor sunt în stare critică
centru de mari arsi targu mures
Ministrul Sănătăţii: „În curând, marii arşi vor fi trataţi în România”. Care este stadiul centrelor de la Târgu Mureş şi Timişoara
alexandru rogobete
Rogobete acuză legislaţia pentru numirea managerilor de spitale: Într-o situaţie ca la Iaşi, nu poate interveni administrativ
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Reacția ministrului Sănătății în cazul tinerei care a murit după ce a născut la o clinică privată: „Voi demara un control național”
Partenerii noștri
Pe Roz
Prinții William și Harry, distruși de scandalurile părinților. „Potopul de rufe murdare” dintre Diana și...
Cancan
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut 'chirie' elevilor săi pentru locul...
Fanatik.ro
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
România conspirațiilor. Cum s-a transformat explozia din Rahova într-o armă de manipulare: „A apărut o sectă...
Adevărul
Rețeaua care a alimentat teoriile conspiraționiste despre explozia din Rahova. „Se răspândește mai ceva ca...
Playtech
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu...
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali...
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Mega-închisoarea cu condiții ca la hotel: camere single sau duble cu baie proprie, grădină cu iazuri, teren...
Newsweek
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...