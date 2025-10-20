Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi operațională parțial din acest an, anunță Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, permițând ca istoricul medical al unei persoane să fie accesat oricând şi oriunde de pe telefon sau calculator.

„Noua Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc – o investiţie de 100 de milioane de euro, finanţată prin PNRR. Este un angajament ferm al echipei noastre şi o reformă pe care o ducem la bun sfârşit. Istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde – de pe telefon sau calculator”, a transmis Alexandru Rogobete pe pagina de Facebook.

Primele module ale platformei vor fi funcţionale până la finalul acestui an, iar până în august 2026, întreaga platformă va fi complet operaţională, a precizat ministrul.

„Ştiu că, de-a lungul anilor, mulţi şi-au pierdut încrederea când au auzit cuvântul ‘digitalizare’. Dar acum este diferit. Ritmul e accelerat, munca e vizibilă, iar beneficiile se vor simţi direct în viaţa fiecărui pacient şi a fiecărui medic. (...) Dar muncim onest, ascultăm sistemul, ascultăm oamenii şi corectăm din mers. Pentru că fiecare zi contează şi fiecare pas înainte înseamnă mai multă încredere în sistemul public de sănătate”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Editor : A.P.