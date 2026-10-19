Invazie de ploșnițe în secția de Neurologie a Spitalului Colentina din București: 13 încăperi, saloane și alte spații adiacente. Șase pacienți au fost mutați pentru a nu fi afectați. Descoperirea ar fi fost făcută în urmă cu zece zile, la externarea unui pacient. O asistentă a intrat într-un salon pentru a face curățenie și a văzut ploșnițele pe perete.

Conform jurnalistei Digi24, Carla Tănasie, asistenta a anunțat conducerea spitalului, iar din acel moment au fost luate măsuri. Au fost mutați șase pacienți care erau internați în alte saloane din apropierea încăperii unde au fost văzute ploșnițele.

În prezent, este închisă jumătate de secție, adică mai puțin cu 24 de paturi care sunt folosite. Totuși, activitatea unității spitalicești nu este afectată, întrucât nu sunt foarte mulți pacienți.

Dezinsecția va continua până când verificările vor arăta că nu mai sunt probleme.

În luna august, un focar de ploșnițe a fost descoperit în secția de Recuperare Neuromusculară de la spitalul Bagdasar-Arseni. Aceasta a fost închisă din cauza ploșnițelor.

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Editor : A.M.G.