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Ploșnițe la Spitalul Bagdasar-Arseni din București. O secție se închide timp de o lună pentru dezinsecție

Carla Tănasie Data actualizării: Data publicării:
spital digi24
Foto: Captură Digi24
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Focar de ploșnițe într-un spital din București. Secția de Recuperare Neuromusculară de la spitalul Bagdasar-Arseni va fi închisă din cauza ploșnițelor. În acest moment sunt zeci de pacienți internați.

În urma evaluării pacienților, cei care pot fi externați vor merge acasă, cei care mai au nevoie de spitalizare vor fi transferați către alte unități sanitare din București, pentru că sunt și pacienți imobilizați la pat.

Conducerea spitalului a luat decizia închiderii secției după ce au fost găsite ploșnițe. Dacă nu ar fi luate măsuri corespunzătoare de dezinsecție, există riscul să fie afectate și alte secții din spital, astfel că Secția de Recuperare Neuromusculară va fi închisă pentru o lună.

Măsura a fost anunțată de conducerea spitalului și de către DSP București și Ministerul Sănătății.

Au mai fost și alte spitale în această situație de a închide secții din cauza ploșnițelor, ca și în celelalte cazuri, și la Bagdasar-Arseni, cel mai probabil ploșnițele au apărut de la un pacient, iar măsura închiderii protejează ceilalți pacienți, dar și personalul.

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