Poate fi oprită boala Alzheimer înainte de primul simptom? 1.600 de oameni vor participa la un studiu clinic internațional

Un amplu studiu clinic internațional va testa o nouă strategie împotriva bolii Alzheimer: intervenția înainte ca memoria să înceapă să se deterioreze. Aproximativ 1.600 de persoane cu vârste între 55 și 80 de ani, fără simptome, vor fi evaluate începând de luni pentru identificarea unui biomarker asociat unui risc crescut de declin cognitiv și de apariție a bolii Alzheimer.

Persoanele sănătoase de vârstă mijlocie considerate ca având un risc mai ridicat de a dezvolta Alzheimer vor putea participa la studiul desfășurat de un trust al NHS, în cadrul unui amplu studiu clinic internațional axat pe prevenirea demenței, relatează The Guardian.

Primii participanți europeni vor fi evaluați luni de Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust. În total, studiul urmărește recrutarea a aproximativ 1.600 de persoane cu vârste cuprinse între 55 și 80 de ani din întreaga lume.

Participanții din Regatul Unit vor fi testați mai întâi pentru a se confirma că nu prezintă probleme de memorie. Ulterior, li se va face un test de sânge pentru a determina nivelul p-tau217, un biomarker care poate anticipa declinul cognitiv și dezvoltarea bolii Alzheimer.

Cercetări anterioare au arătat că persoanele cu cele mai ridicate niveluri de p-tau217 aveau un risc estimat de 78% de a dezvolta tulburări cognitive în următorii 10 ani. Alte studii au arătat că testele de sânge care măsoară p-tau217 ar putea identifica boala Alzheimer cu o acuratețe de până la 95%.

Medicament administrat înainte de apariția simptomelor

Studiul de fază III, denumit PrevenTRON, va cerceta dacă administrarea unui nou medicament, trontinemab, persoanelor care prezintă niveluri crescute de p-tau217 și îndeplinesc celelalte criterii de participare poate împiedica apariția demenței.

Trontinemab, dezvoltat de compania farmaceutică elvețiană Roche, atacă plăcile de amiloid, acumulări ale unei proteine toxice în creier care afectează funcționarea celulelor nervoase și, în cele din urmă, duce la moartea acestora.

Medicamentul a fost descris drept revoluționar după ce primele cercetări au arătat că, în decurs de 28 de săptămâni, a eliminat plăcile de amiloid la nouă din zece persoane cu Alzheimer în stadiu incipient sau cu tulburare cognitivă ușoară. Astfel, una dintre principalele caracteristici biologice asociate bolii Alzheimer a fost eliminată.

Profesorul Ramin Nilforooshan, medic psihiatru și investigator principal al studiului PrevenTRON, spune că cercetarea ilustrează schimbarea de perspectivă de la tratarea bolii la prevenirea acesteia.

„Timp de decenii, cercetările s-au concentrat asupra tratării bolii Alzheimer după apariția simptomelor. PrevenTRON pune o întrebare diferită: putem interveni mai devreme, înainte ca simptomele să apară?” Potrivit acestuia, cercetări și studii precum PrevenTRON ar putea avea potențialul de a ajuta milioane de persoane afectate de Alzheimer.

Nilforooshan a subliniat însă caracterul experimental al tratamentului. „Nu spun că acest studiu este ceva magic. Este un medicament experimental. Trebuie să așteptăm și să vedem: va funcționa sau nu?”, a declarat el pentru The Telegraph.

Studiul va dura până la șase ani

Cel puțin 15 spitale și clinici din Regatul Unit ar urma să participe la studiu până la sfârșitul anului, recrutarea fiind coordonată de Surrey and Borders Partnership.

Studiul se așteaptă să dureze între patru și șase ani. Participanții vor fi repartizați aleatoriu în două grupuri: unii vor primi trontinemab, iar ceilalți placebo. Cercetătorii îi vor monitoriza apoi pentru a observa dacă și cât de repede apar eventuale semne de demență.

Se consideră că procesele patologice asociate bolii Alzheimer pot începe în creier cu până la 10 ani înainte ca oamenii să solicite, în mod obișnuit, ajutor medical pentru probleme de memorie.

Boala afectează aproximativ o persoană din 14 în rândul celor cu vârsta de peste 65 de ani și una din șase în rândul persoanelor de peste 80 de ani. Persoanele interesate să fie evaluate pentru participarea la studiu pot contacta echipa de cercetare Surrey and Borders Partnership, notează publicația.

Editor : M.I.