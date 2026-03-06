Poluarea aerului și zgomotul cresc riscul de depresie și anxietate, avertizează un raport UE care cere „acțiuni urgente și drastice”

Poluarea aerului, zgomotul din mediul înconjurător și expunerea la substanțe chimice toxice sunt asociate cu un risc mai mare de depresie, anxietate și alte probleme de sănătate mintală, avertizează Agenția Europeană de Mediu într-un nou raport, care cere măsuri urgente pentru reducerea poluării.

Agenția Europeană de Mediu (EEA) cere „acțiuni urgente și drastice” pentru reducerea poluării, avertizând că chiar și scăderi modeste ar putea aduce îmbunătățiri semnificative ale sănătății mintale, transmite Euronews.

Sănătatea mintală este influențată de o combinație de factori intrinseci, inclusiv genetica, factorii sociali și economici, precum și factori psihologici și de stil de viață. Poluarea a fost identificată drept un posibil factor declanșator al problemelor de sănătate mintală, fie prin agravarea simptomelor, fie prin contribuția la apariția unor tulburări în urma expunerii pe termen lung.

Expunerea la aer poluat

Expunerea la aer poluat în perioada prenatală, în copilărie și în adolescența timpurie a fost asociată cu modificări structurale și funcționale ale creierului.

Agenția a menționat că toate analizele sistematice sau narative care au studiat efectele poluării aerului asupra depresiei indică o legătură semnificativă între expunerea pe termen lung la o calitate slabă a aerului și depresie. Dovezile sunt deosebit de puternice în cazul particulelor fine (PM2.5) și al dioxidului de azot (NO2).

Cercetări recente au stabilit, de asemenea, o legătură între perioadele cu niveluri ridicate de poluare și creșterea ratelor de depresie. Episoadele scurte de poluare intensă au fost asociate și cu agravarea simptomelor schizofreniei.

Cum afectează zgomotul din trafic sănătatea mintală

Majoritatea cercetărilor pe acest subiect s-au concentrat pe zgomotul din transporturi, inclusiv cel produs de traficul rutier, căile ferate și aviație. Expunerea cronică la acest tip de zgomot poate activa răspunsul organismului la stres, crescând inflamația și stresul oxidativ, ceea ce poate agrava sănătatea mintală.

Traficul rutier este cea mai studiată sursă de zgomot în transport în relație cu sănătatea mintală. Cercetările sugerează că pentru fiecare creștere de 10 decibeli a nivelului de zgomot există o creștere mică, dar măsurabilă, a riscului de depresie și anxietate.

Zgomotul produs de avioane are cea mai puternică asociere cu tulburările de sănătate mintală raportată la decibeli, în special cu depresia, a precizat agenția. Un studiu a constatat o creștere de 12% a riscului de depresie pentru fiecare creștere de 10 decibeli a nivelului de zgomot al aeronavelor.

EEA a subliniat, de asemenea, că zgomotul produs de avioane provoacă mai multă iritare decât alte forme de zgomot din transport la niveluri comparabile, iar această iritare poate contribui la apariția depresiei și anxietății.

„Persoanele care raportează un nivel extrem de iritare au aproape dublul prevalenței acestor afecțiuni, zgomotul aeronavelor fiind principala sursă, iar vulnerabilitatea socială amplificând aceste efecte”, se arată în raportul agenției, care adaugă că sensibilitatea la zgomot are o asociere mai puternică cu simptomele de sănătate mintală decât nivelul zgomotului în sine.

Cercetări anterioare ale EEA au evidențiat, de asemenea, că expunerea la zgomotul din mediul înconjurător, în special în locuință, este asociată cu rate mai ridicate de probleme comportamentale la copii.

Plumbul, pesticidele și alți poluanți

Expunerea chiar și la cantități mici de anumite substanțe chimice poate avea consecințe nocive asupra sănătății, inclusiv asupra sănătății mintale.

EEA a analizat cercetări științifice care leagă expunerea la substanțe chimice precum plumbul și perturbatorii endocrini de problemele de sănătate mintală, concentrându-se pe metale, fumul de tutun inhalat pasiv, substanțele chimice care perturbă sistemul endocrin și pesticide.

Dovezile sunt cele mai consistente în cazul metalelor grele, în special plumbul, și al fumului de tutun inhalat pasiv. Ambele au fost asociate cu depresia și schizofrenia, în special în urma expunerii prenatale sau în copilărie. Cercetările asociază în mod constant expunerea la pesticide cu depresia, schizofrenia și anxietatea.

Substanțele care perturbă sistemul endocrin interferează cu hormonii organismului și cu sistemul endocrin. Printre cele mai comune se numără bisfenolul A și substanțele per- și polifluoroalchilice (PFAS). Expunerea prenatală la bisfenol A a fost asociată cu depresia și anxietatea în copilărie.

Una din șase persoane din Europa trăiește cu o problemă de sănătate mintală, iar una din trei dintre cele afectate nu primește tratament adecvat, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

În Uniunea Europeană, peste 11 milioane de ani de viață ajustați în funcție de dizabilitate au fost pierduți în 2023 din cauza tulburărilor de sănătate mintală. Se estimează că aceste cifre vor crește în anii următori, în special în rândul tinerilor și al grupurilor vulnerabile.

