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Video Posturile pentru rezidenți ar putea fi eliminate de anul viitor. Medicii nu ar mai fi legați de un anumit spital

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Foto: Guliver/GettyImages
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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ia în calcul ca, de anul viitor, să nu mai fie scoase la concurs posturi pentru medicii rezidenți, ci doar locuri de pregătire. Astfel, tinerii medici nu ar mai fi obligați să lucreze într-un anumit spital după terminarea rezidențiatului. Ministrul susține că nu își dorește ca rezidenții să fie „legați de glie” prin acest mecanism.

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Alexandru Rogobete a cerut o analiză a celor 7.000 de posturi din spitale deblocate în iunie, pentru a afla câte au fost scoase la concurs și câte au fost ocupate. Ministrul Sănătății a acuzat că unele unități spitalicești organizează concursuri fără ca anunțurile să fie făcute cunoscute pe scară largă.

„Am solicitat echipei de la minister să realizeze o analiză, să vedem din cele 7.000 de posturi deblocate în iunie, câte din ele au fost scoase la concurs, câte din ele au fost ocupate şi unde - şi aici e un subiect pe care vin două măsuri pe care le-am anunţat deja. Există o practică în anumite spitale, anunţul de concurs se pune pe uşa din dos a şefului de secţie, astfel încât să vadă doar cine trebuie că există un concurs acolo”, a spus Alexandru Rogobete.

În acest context, acesta a anunțat că Ministerul Sănătății pregătește o platformă digitală prin care să fie transparentizat procesul de scoatere la concurs a posturilor din spitale.

„Echipa ministerului, în colaborare cu alte instituţii publice din această ţară, STS de exemplu, dar şi alţii, vom dezvolta o platformă digitală pe pagina Ministerului Sănătăţii în care în timp real se va vedea numărul de posturi care sunt scoase la concurs sau urmează să fie scoase la concurs cu un calendar foarte clar, pe ce specialităţi şi în ce localităţi. (...) Cred că la începutul anului va funcţiona”, a declarat ministrul.

O altă măsură luată în calcul vizează schimbarea sistemului de repartizare a medicilor rezidenți.

”Dacă vorbim de posturile la Rezidenţiat, mă gândesc să fie ultimul an când la Rezidenţiat scoatem posturi. Experienţa ultimilor 4-5 ani ne arată că aceste posturi pe de-o parte nu se ocupă, pe de altă parte, şi dacă se ocupă, în scurt timp îşi modifică specialitatea, sau a treia variantă, după 4-5 ani de Rezidenţiat nu se mai întorc la post. Şi un alt fenomen, cel mai mare pe care l-am văzut, vă dau un exemplu, alege post de chirurgie şi îşi dă seama după un an că nu îi place chirurgia şi vrea altceva. Şi atunci se complică foarte mult lucrurile. Nu văd sensul unui post la început de Rezidenţiat pentru că după terminarea Rezidenţiatului încep să se contureze abilităţile, specialitatea respectivă şi atunci fiecare poate să îşi găsească mai uşor locul, în funcţie de cum evoluează pregătirea de Rezidenţiat”, a explicat Rogobete.

Ministrul Sănătății susține că ar fi mai util ca locurile de pregătire să fie suplimentate, în loc să fie scoase la concurs posturi care presupun obligația de a lucra ulterior într-un anumit spital.

„Mai degrabă am creşte mai mult numărul de locuri decât de posturi, astfel încât pregătirea să cuprindă un număr cât mai mare de rezidenţi. (...) Spre deosebire de fostul premier Ilie Bolojan, eu nu îmi doresc să leg rezidentul de glie. Nu este plătit pentru partea educaţională, el este plătit pentru munca pe care o desfăşoară. Nu poţi nici să îi iei banii înapoi, nu poţi să îl obligi să rămână într-un loc. Niciunde în lume nu se întâmplă asta”, a declarat Alexandru Rogobete.

Editor : A.P.

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