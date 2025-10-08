Părinții unui adolescent mort care a căzut de pe o trotinetă electrică au decis că tragedia lor poate totuși duce la salvarea unor vieți. Un rinichi prelevat de la băiatul mort i-a fost transplantat unui tânăr orfan de 19 ani, din Iași. Abandonat în maternitate imediat după ce s-a născut, acesta a crescut într-un centru de plasament. Suferea de o afecțiune renală gravă și făcea dializă de la vârsta de 8 ani. Acum, poate trăi ca un tânăr obișnuit, fără ședințele chinuitoare de dializă.

Viața lui Marian, care acum are 19 ani, a fost un șir de suferințe. A fost abandonat în maternitate imediat după naștere. De la 8 ani a început ședințele de dializă, din cauza bolii renale cu care a venit pe lume.

Marian Iamandi, pacient: A fost un chin, de trei ori pe săptămână la dializa, petrecând timpul acolo, pierdut școală, pierdut joacă, pierdut distracție, a fost ca un fel de chin... de la 8 ani până acum, la 19 ani, când mi s-a schimbat viața.

Angajații de la centrul de plasament și medicii care l-au îngrijit i-au devenit familie și i-au redat speranța.

Marian Iamandi, pacient: Au fost acolo oameni care au fost puternici și au fost alături de mine. Pot să fac mai multe acum, să fiu liber, să mă distrez. Să am o viață normală, ca orice om.

Ionuț Nistor, purtător de cuvânt Spitalul Parhon: Atunci când nu ai membri de familie sau nu-i știi, nici nu ai cum să cauți donatori din familie și, pentru el, singura șansă era de pe lista de așteptare.

Marian a primit această șansă la o viață normală după ce o altă viață a ajuns la final prea derveme. Cea a unui adolescent de 15 ani din Neamț care a murit după ce a căzut de pe o trotineta electrică, iar familia a acceptat prelevarea de organe.

Adrian Covic, coordonator centru transplant: Este o mare bucurie când un copil transplantat pleacă absolut cu funcție normală, fericit și cu toată viața înainte. În cazul lui chiar va fi cu toată viața înainte.

La Spitalul Parhon din Iași s-au făcut anul acesta 40 de intervenții de transplant renal. Numărul prelevărilor este încă redus, avand în vedere lista mare de așteptare.

Ionuț Nistor, purtător de cuvânt Spitalul Parhon: Sunt insuficiente pentru numărul mare de pacienți. Numărul de 40 pe care îl avem în prezent ar face ca cei 400, deși este o listă care este permanent în creștere, să fie potențial transplantați în zece ani. Pentru mulți dintre ei 10 ani este prea târziu.

Majoritatea celor care așteaptă un transplant de rinichi sunt adulți, dar pe lista de la la Iași se află și zece copii.

