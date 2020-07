În condițiile în care, odată cu decizia CCR, sute de pacienți diagnosticați cu noul coronavirus au cerut externarea, în România se înregistrează si o situație inversă: un bolnav de 54 de ani, internat din 27 mai la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, le-a cerut medicilor care l-au tratat să nu-l externeze, chiar dacă acum mai bine de o săptămână testele au ieșit negative la SARS-CoV-2, deci, s-a vindecat. Şi-a prelungit internarea la cerere, deoarece a rămas cu mari probleme respiratorii şi consideră că se poate recupera doar sub supraveghere medicală. Bărbatul a ajuns la spital cu simptome uşoare şi la scurt timp boala s-a agravat.

Viorel Căuneac a vorbit în exclusivitate pentru Digi24 despre boala sa și a început cu un sfat pentru cei care sunt suspectați de îmbolnăvire: „Problema este să-şi facă testul şi să vină să se trateze, pentru că poate răspândi la alţi bolnavi sau poate face forme grave, cum am făcut eu. Şi dacă face forme grave, se tratează destul de greu, destul de greu se tratează. Poate să ajungă până la deces. Eu am fost aproape de acest lucru”, a declarat pentru Digi24 Viorel Căuneac, pacientul de la Iași vindecat de COVID-19. „Dar, totuşi, am avut tăria de caracter şi am avut puterea să trec peste perioada asta şi am respectat medicamentaţia, am respectat tot ce mi s-a spus”, a adăugat bărbatul.

„Când m-am internat, am făcut formă uşoară. Nu credeam, nu credeam. Erau mulţi bolnavi care erau asimptomatici, mulţi plecau, veneau. Am zis că nu e aşa de grav, dar nu se compară o persoană cu alta. Mulţi s-au externat, că stau aici deja de 39 de zile”, a povestit Viorel Căuneac.

„Am rămas cu probleme mari de respirație”

„Primul tratament nu prea a răspuns, după aceea am încercat al doilea tratament, mai puternic, şi m-am bucurat, că la primul tratament nu a răspuns, nu am putut să mă negativez, m-am negativat foarte greu. A durat vreo patru săptămâni până s-a negativat, dar am rămas cu probleme mari de respiraţie. Nu puteam să respir, sunt dependent de aparate, eu acasă nu am aparate. Şi când aveam probleme, automat masca de oxigen o foloseam”, a povestit bărbatul calvarul prin care a trecut.

„Am preferat să rămân să mă tratez (în spital - n.r.), să plec cât de cât în stare normală, ca să nu am probleme”, a explicat Viorel Căuneac de ce a dorit să mai rămână internat.

„Eu am rămas cam singur aici. Am rămas cam singur şi n-au făcut niciunul forma pe care am făcut-o eu, forma asta gravă şi să nu poţi să respiri. Am văzut mulţi cu aparate de respirat, dar au fost câteva zile. Eu am fost perioada cea mai lungă. Am sperat că până la urmă mă voi trata şi eu sau voi pleca cât de cât aproape de normal, pentru că mai am perioada de recuperare”, mai declarat pacientul.

Ce spun medicii

Medicii apreciază gestul bărbatului și spun că acesta ar putea fi un exemplu și pentru alții.

„Este primul pacient de acest fel. Și e în zona mea, în care fac vizita în sectie, și când mă așteptam să vină cereri de externare și mă pregăteam psihologic să explic dacă se poate face sau nu această externare, iată că a venit cererea: dacă-mi veți permite să mai stau în spital. Având problemele respiratorii, kinetoterapeuta din spital face exerciții pe film, psihologii noștri stau de vorbă cu dumnealui și în felul acesta, are o atenție complexă, nu numai din punct de vedere medical strict, dar și din cealaltă latură și se simte mai în siguranță, exact așa mi-a spus. Și de ce mi-a plăcut această atitudine, pentru că înseamnă că a înțeles că poate fi mai grav. La dumnealui nu se pune problema”, a comentat la Digi24 Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” din Iaşi.

Editare web: Luana Păvălucă