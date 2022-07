Și-a dorit să își salveze fetița care suferă de o malformație la inimă și a ajuns să se specializeze la Harvard în domeniul sănătății publice. Este povestea unei românce care a absolvit în această vară un master la Harvard Medical School. A fost lăudată chiar de fostul șef al Departamentului de Sănătate din administrația Obama, care i-a fost profesor. Oana Geambașu se implică acum în salvarea celor care au boli grave și pregătește un plan pentru sănătatea publică din România.

„A început din 2007, de când s-a născut Sonia și Sonia a avut nevoie de îngrijiri medicale extrem de complexe, care nu au găsit o soluție în România, astfel încât am fost nevoită să călătorim prin lume întâi în Germania, apoi în Statele Unite și am ajuns aici, la Boston Children Hospital, care este cumva, eu spun că e gard în gard cu Harvard Medical School și Școala de Sănătate Publică a Harvard. Și în timp m-am tot gândit, n-a fost un gând să zic da, vreau să fac, asta vreau să fac. Eu studiam cu totul altceva atunci”, își începe povestea Oana Geambașu, masterand în politici de sănătate publică la Harvard.

Oana este mama Soniei și forța mobilizatoare a familiei sale. Este dovada vie a faptului că motivația puternică este suficientă ca să schimbi cursul vieții.

Nu era străină de domeniul sănătății, dar faptul că fiica sa nu avea șanse reale de însănătoșire în România a determinat-o să facă mai mult: să studieze. În 2007, la prima vizită la un spital în America, a încolțit ideea. În 2016 a revenit în Boston pentru operația fiicei sale și atunci a făcut pasul decisiv.

„Am trimis o aplicație la Școala de Sănătate Publică, dar între timp, până m-am hotărât, până m-am gândit, până m-am documentat, până am învățat ce trebuie să fac, până am dat examenele pentru a putea să aplic, a durat ceva timp, iar în 2020 am primit acceptul. Am fost acceptată la Școala de Sănătate Publică. Ceea ce m-a frapat foarte tare aici - și te aștepți la excelență de la Harvard - este că toți profesorii și toți oamenii cu care te întâlnești sunt extrem de umili, sunt extrem de modești. Să discuți cu un om care a fost șeful Departamentului de Sănătate în administrația Obama și pur și simplu să stai la masă și să spună cât de mult te admiră este, îmi pare, pare ireal”, mărturisește Oana.

Cursurile de la Harvard Medical School au fost o revelație pentru ea. Recunoaște că până atunci nu avusese niciodată acces la atât de multe informații, dezbateri și schimburi de experiență. A ajuns chiar să coordoneze un studiu comandat de Comisia Europeană despre efectele pandemiei de coronavirus.

„A fost primul studiu pan-european care se uită la cum poți coordona cercetarea din mai multe țări, astfel încât să ai un răspuns comun al statelor la evenimente de o asemenea amploare, cum a fost pandemia sau cum este pandemia - pentru că nu cred că, nu știu dacă am depășit-o încă sau nu, dar mai urmează încă o iarnă destul de complicată”, spune Oana Geambașu.

De ce vrea Oana să revină acasă

Visul Oanei este să revină acasă. O spune fără ezitare, cu motivație, ca atunci când a decis să studieze la Harvard. Își dorește cu tărie să schimbe ceva în sistemul medical din România și are convingerea că acum, după toată experiența americană, poate să facă asta.

„O să fac în continuare cercetare aici, la Harvard, o să lucrez cu profesorii de aici, care o să mă ajute să dezvolt un plan pentru România, să

dezvolt o soluție pe care apoi s-o pot dărui înapoi către țară”, spune ea.

Între timp, mai rămâne o perioadă ca specialist în politici de sănătate publică în America, oportunitate care a apărut imediat după absolvire. Fiica ei, operată din nou recent, este bine și studiază la liceu, tot în Boston.

„Am trecut prin experiența unde copilul meu a avut nevoie de îngrijiri medicale pe care nu le-a putut primi în țara ei. Am avut privilegiul să pot să-mi scot copilul din țară, să ajung cu ea în spital, în Statele Unite, unde a primit îngrijirile medicale de care a avut nevoie. Ca ea sunt foarte mulți alți copii și chiar de curând, când eram pe scaun în mijlocul absolvirii, am primit un mesaj legat de un copil care are nevoie de îngrijiri medicale în străinătate, un copil de 6 luni care nu va mai trăi în România și are nevoie să plece din țară. Ăsta este motivul pentru care vreau să mă întorc în țară, pentru că nu poți, nu putem să continuăm să exportăm. Că asta facem, ne pur exportăm pacienții în altă țară, cum a fost fiica mea”, a explicat Oana Geambașu într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24.