„Povestea se desfășura în fața mea ca un film”. Două afecțiuni tratate în același timp operator

Felicia s-a confruntat timp de 20 de ani cu un chist pe rinichiul drept. Deși la început, formațiunea, care se dezvoltase pe o malformație congenitală - sindrom de joncțiune pielo-ureterală, nu producea niciun fel de neplăceri, cu timpul a crescut în dimensiuni, devenind o sursă permanentă de îngrijorare.

„A acaparat încet, dar sigur, un spațiu atât de mare, încât a deplasat organul în jos cu 7 cm. Nu mă durea, dar consecințele puteau fi grave, pentru că ajunsese la un diametru de 13 cm. De aceea, îngrijorarea nu îmi dădea pace, chiar dacă evoluția lui a fost supravegheată zilnic”, își amintește pacienta, care fusese anterior diagnosticată și cu o formațiune tumorală ovariană.

Gândul că ceva rău ar fi putut să se întâmple oricând a făcut-o pe Felicia să vină la Spitalul Clinic SANADOR, pentru o consultație de urologie la Conf. Dr. Constantin Gîngu, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă din Spitalul Clinic SANADOR, despre care auzise numai lucruri bune.

„Domnul doctor a fost ca un înger păzitor pentru mine. Mi-a explicat pas cu pas ce urmează să facă și ce fel de tehnologii va folosi, iar povestea se derula în fața mea ca un film. De la bun început am avut mereu acea liniște pe care numai un profesionist redutabil ți-o poate insufla. Aveam o mare siguranță de sine. E trăirea noțiunii de încredere într-un medic, pe care am aflat-o la SANADOR. Plus spitalul, care e ceva SF, de la aparatură la organizare. Nu credeam că așa ceva e posibil”, mărturisește femeia.

Din pricina afecțiunii asociate, formațiunea tumorală ovariană, Felicia a fost consultată și de Conf. Dr. Doru Herghelegiu, medic primar Obstetrică-ginecologie, în Chirurgie Oncologică și directorul Spitalului Clinic SANADOR, care s-a și alăturat echipei chirurgicale conduse de Conf. Dr. Constantin Gîngu. Astfel, în același timp operator au fost tratate ambele afecțiuni cu care pacienta a fost diagnosticată, prin histerectomie totală cu anexectomie bilaterală, plus cura chirurgicală a chistului renal și pieloplastia.

Intervenția s-a realizat laparoscopic, minim invaziv, printr-o incizie unică, ceea ce a necesitat o sincronizare perfectă între echipele de specialiști. În final, operația a fost un succes, pacienta recuperându-se rapid și externându-se la scurt timp după intervenție.

„Pentru mine, intervenția a fost un somn bun, la capătul căruia m-am ales cu o cicatrice”, a conchis, plină de recunoștință, pacienta.

