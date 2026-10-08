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Poziția de somn potrivită pentru o odihnă de calitate. Specialiștii explică ce simptome pot apărea în cazul unei posturi incomode

Marina Cimpoacă Data publicării:
Poziții corecte de dormit. Sursă Foto Getty Images
Poziții corecte de dormit. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Cum alegem poziția potrivită pentru un somn odihnitor Cum poate influența postura din timpul somnului anumite afecțiuni Ce efecte poate avea asupra sănătății o poziție nepotrivită în timpul somnului

Poziția în care dormim poate influența calitatea somnului și starea de bine la trezire. O postură confortabilă, care asigură alinierea corectă a corpului, poate contribui la o odihnă mai bună și la reducerea unor neplăceri, precum durerile de gât sau de spate. Dr. Mihaela Popa, medic pneumolog cu competențe în somnologie, a explicat pentru Digi24.ro ce factori contează în alegerea poziției de somn și cum poate influența aceasta anumite afecțiuni.

Recomandările trebuie adaptate fiecărei persoane, în funcție de confort și de eventualele probleme de sănătate.

Cum alegem poziția potrivită pentru un somn odihnitor

„Nu există o poziție de somn universal valabilă, considerată «perfectă» pentru toată lumea. Alegerea acesteia depinde de confortul fiecărei persoane, de alinierea corectă a corpului și, în anumite situații, de eventualele probleme de sănătate.

În general, somnul pe spate sau pe o parte este considerat potrivit pentru majoritatea adulților, cu condiția ca postura adoptată să mențină coloana vertebrală într-o poziție cât mai naturală și să nu provoace disconfort. O bună aliniere a capului, gâtului și coloanei poate contribui la reducerea tensiunii musculare și la o odihnă mai bună.

Dormitul pe o parte poate fi o opțiune confortabilă, în special pentru persoanele care se confruntă cu anumite dureri de spate. Pentru ca această poziție să fie cât mai benefică, este important ca spatele să rămână aliniat, fără presiune sau durere. În unele cazuri, folosirea unei perne potrivite poate ajuta la menținerea unei posturi corecte a coloanei.”, a explicat Dr. Andreea Mihaela Popa, medic pneumolog cu competențe în somnologie

Cum poate influența postura din timpul somnului anumite afecțiuni

„Poziția în care dormim poate avea o importanță medicală deosebită în anumite situații. Un exemplu este apneea obstructivă de somn dependentă de poziție, în cazul căreia episoadele de întrerupere a respirației pot fi mai frecvente sau mai accentuate atunci când persoana doarme pe spate, comparativ cu postura laterală.

În astfel de cazuri, schimbarea poziției de somn poate contribui la reducerea simptomelor, iar terapia pozițională poate fi inclusă în planul de gestionare a afecțiunii. Alegerea celei mai potrivite strategii depinde însă de particularitățile fiecărui pacient și trebuie stabilită în urma unei evaluări medicale.”, a adăugat specialistul în somnologie

Ce efecte poate avea asupra sănătății o poziție nepotrivită în timpul somnului

„Menținerea îndelungată a unei poziții incomode în timpul somnului poate afecta calitatea odihnei și poate favoriza apariția unor neplăceri fizice. Printre cele mai frecvente se numără durerile cervicale și de spate, rigiditatea musculară, disconfortul la nivelul umerilor, precum și furnicăturile sau senzația de amorțeală asociate anumitor posturi. În unele cazuri, acestea pot contribui și la treziri repetate pe parcursul nopții, la fragmentarea somnului și la oboseala resimțită dimineața.

Totuși, aceste simptome nu trebuie atribuite automat felului în care dormim. Durerile de gât, spate sau umeri pot avea numeroase cauze, iar relația dintre postura adoptată, calitatea odihnei și apariția durerii este complexă.

Cercetările indică o legătură între somn și problemele musculoscheletale, însă nu demonstrează că o anumită poziție este, în sine, responsabilă pentru manifestările dureroase. De aceea, atunci când disconfortul persistă sau se agravează, este important să fie luate în considerare și alte cauze, nu doar poziția adoptată în timpul somnului.”, a conchis sursa Digi24.ro

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