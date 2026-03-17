Precizările lui Rogobete despre examenul de rezidențiat din 2026

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a declarat marţi că rezidenţiatul rămâne în aceeaşi formă cu metodologia de anul trecut, inclusiv aceeaşi bibliografie, dar că sunt în discuţii cu universităţile pentru a găsi o formulă adaptată, după modelul altor ţări.

„Anul acesta rezidenţiatul rămâne în aceeaşi formă cu metodologia de anul trecut. Nu se schimbă nimic anul acesta, inclusiv aceeaşi bibliografie”, a anunţat ministrul Sănătăţii, la Parlament.

Alexandru Rogobete a precizat că sunt în discuţii cu universităţile, dar şi cu societăţile care reprezintă rezidenţii şi studenţii la medicină pentru a găsi o formulă adaptată rezidenţiatului, după modelul altor ţări.

„Vă dau un exemplu. În modelul actual se ţine cont doar de cât de mult reuşeşte să memoreze un student la medicină două cărţi. Aceasta este realitatea. Este o metodă care nu a fost schimbată de peste 30 de ani şi care, din păcate, nu ţine cont de manualitate, pentru că există specialităţi chirurgicale, de exemplu, unde manualitatea, unde alte abilităţi sunt absolut necesare şi ele, din păcate, nu sunt testate sub nicio formă. Aceasta este şi cauza pentru care avem un număr atât de mare de rezidenţi care, după primele şase luni sau după primul an, îşi schimbă specialitatea”, a explicat Rogobete.

