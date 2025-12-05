Live TV

Premieră în România. Primul RMN mobil funcționează la Iași: investigații imagistice direct în sala de operație și în terapie intensivă

RMN mobil, instalat la un spital din Iași. Foto Alexandru Rogobete Facebook
MN mobil, instalat la un spital din Iași. Foto: Alexandru Rogobete/Facebook

Cât valorează cinci minute atunci când viața unui pacient depinde de un diagnostic rapid? La Iași, aceste 5 minute fac deja diferența, datorită unei premiere absolute: introducerea unui RMN mobil pentru investigații medicale în uz, la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu”. Pentru prima dată, un spital din România poate realiza investigații imagistice de înaltă performanță în timpul intervențiilor neurochirurgicale, direct în sala de operație și în terapie intensivă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a și testat. În șase minute investigația a fost gata.

Echipamentul a fost pus în funcțiune joi, în prezența ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a subliniat caracterul istoric al momentului, precizând că alte trei aparate similare există în Germania și Franța, însă sunt folosite exclusiv în studii clinice.

Este o premieră absolută, posibilă printr-un proiect de modernizare, în valoare de peste 1 milion de euro, finanțat de Ministerul Sănătății.

„Nu mai plimbăm pacienții critici prin spital. Aducem tehnologia la ei. Acolo unde fiecare secundă contează.

Aceasta nu este o achiziție punctuală. Este o etapă din transformarea Spitalului „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași într-un reper național și european în neurochirurgie și chirurgie spinală.

România poate fi pe primul loc. Iar la Iași arătăm că este posibil. România nu mai recuperează decalaje — România inovează. România deschide drumuri.

Pentru că în urgențele medicale nu există „mai târziu”. Există doar acum. Și șansa pe care o oferă un diagnostic rapid. Am vrut să văd cu ochii mei cum funcționează. Așa că mi-am făcut primul RMN în primul sistem RMN mobil din România: 6 minute. Da, 6 minute, față de cele ~60 de minute ale unui RMN clasic. Este incredibil unde putem ajunge când investim corect și cu viziune.

Îl felicit pe managerul spitalului, Prof. univ. dr. Eva Lucian, pentru viziunea și modul în care a dezvoltat această unitate medicală. Mulțumesc întregii echipe medicale pentru modul excepțional în care se poartă cu pacienții și pentru dedicarea cu care își fac meseria, zi de zi. Dacă vrem ca oamenii să creadă în sistemul de sănătate, atunci sistemul de sănătate trebuie să facă lucruri în care oamenii pot crede cu adevărat. Încrederea ne face bine”, a scris ministrul Rogobete în pagina sa de Facebook.

Editor : M.C

