Șanse nesperate la o viață normală pentru doi copii, de doi, respectiv șase ani. A primit fiecare câte un rinichi nou, în urma unor intervenții contracronometru realizate de medicii de la Spitalul Parhon din Iași. În cazul copilului de doi ani, este o premieră: este cel mai tânăr pacient transplantat până acum în România. Salvarea a venit tot de la un copil, care s-a stins la nici un an și jumătate.

Născut cu o malformație la rinichi, Petru a primit șansa la o copilărie normală după aproape doi ani de chin. Mama copilului a aflat încă din sarcină că bebelușul ei are o problemă gravă, iar după naștere, a învățat să îi facă singură dializa. Ajunsese să îi facă procedura de patru ori pe zi.

„S-a depistat că are niște chisturi pe ambii rinichi și când o să se nască nu o să trăiască mai mult de două ore. Nu i-au dat șanse”, povestește Narcisa Vâjâilă, mama lui Petru.

„Dializa peritoneală e o șansă la viață pentru copiii foarte mici, dar o șansă la viață cu un anumit preţ. Şi prețul ăsta aproape ajungea la scadenţă la el”, explică Magdalena Stârcea, medic nefrolog pediatru.

La doi ani, Petru cântărea doar opt kilograme, iar unul dintre rinichi era doar cât un bob de mazăre. Chiar și așa, copilul a rezistat. Vestea transplantului a venit ca o minune.

„Nu-mi venea să cred. Am crezut că e un vis! El era foarte bucuros, parcă știa unde merge”, mai spune emoționată Narcisa Vâjâilă.

„E cel mai mic pacient transplantat în România. Dificultatea tehnică e deosebită, mai ales în cazul unui copil de greutate aşa de mică, care practic e greutatea unui copil normal de 10 luni”, explică Corneliu Moroșanu, chirurg la Institutul Național de Endocrinologie "C.I. Parhon" din Iași.

Șansa la o viață normală s-a născut dintr-o tragedie. Petru a primit rinichiul de la un bebeluș de nici un an și jumătate intrat în moarte cerebrală. Părinții au fost de acord să îi doneze organele și să salveze alți copii. Teo, un băiat de 6 ani din Chișinău, a primit cel de-al doilea rinichi.

„El mai are o soră mai mare de 8 ani și fratele geamăn, care sunt perfect sănătoși. Am ajuns într-un moment în care el, să zic aşa, printr-un reproş, mi-a zis: 'De ce doar pe mine mă duci la doctor? Mă iubești mai puțin?'”, povestește Olga Mămăligă, mama lui Teo.

De acum înainte, drumurile la medic vor fi mai rare pentru el.

„Funcţia renală este aproape normală, dar trendul este absolut spectaculos în fiecare zi”, spune Adrian Covic, coordonatorul Centrului de Transplant.

„Odată ce un rinichi de copil este implantat la un copil, vor crește împreună”, mai spune Corneliu Moroșanu, chirurg la Institutul Național de Endocrinologie "C.I. Parhon" din Iași.

În prezent, în toată țara, sunt peste 60 de copii care așteaptă un transplant renal.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia