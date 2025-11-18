Premieră medicală la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală. Un pacient cu o tumoră cerebrală a fost operat în timp ce era treaz și a vorbit cu medicii pe parcursul intervenției. Șapte ore a durat operația, iar acum, după două săptămâni de spitalizare, tânărul în vârstă de 20 de ani se pregătește să plece acasă. Alin are planuri mari: vrea să se angajeze.

Alin are 20 de ani și a ajuns la medic în urmă cu câteva luni, din cauza unor probleme de vedere și vorbire. Doctorii au descoperit că avea o tumoră cerebrală și au decis să-l opereze.

„În prima etapă, pacientul a fost practic adormit, să putem ajunge la leziune. Pasul doi: pacient trezit, detubat, astfel încât noi să putem, printr-o tehnică nouă, evidenția zona responsabilă de vorbire. Am trecut apoi la readormirea, reintubarea lui, ca să terminăm intervenția în maxime condiții de siguranță pentru pacient”, a explicat, pentru Digi24, dr. Prună Viorel, medic primar neurochirurg.

„Pacientul vorbea, avea tulburări de limbaj discrete, evidențiate doar în teste, în conversația uzuală erau greu de identificat”, completează dr. Ioana Petrescu, medic specialist neurochirurg.

Alin a fost trezit în timpul operației pentru a fi verificate zonele responsabile de limbaj și, chiar în timpul intervenției, a fost supus unor teste de vorbire. Tânărul a comunicat în permanență cu echipa formată din 4 specialiști, inclusiv cu un psiholog.

„I-am explicat beneficiul clar: dacă poate să vorbească în timpul operației, în timp ce scoatem tumoarea, poate și după. A fost foarte curajos”, spune Robert Brândus, medic specialist anestezie Terapie Intensivă.

Acum, Alin s-a recuperat, dar face în continuare exerciții și teste pentru a-și antrena capacitatea de comunicare și gândire. Tânărul abia așteaptă să ajungă înapoi acasă, mai ales că are planuri mari: vrea să se angajeze.

„Mă bucur că am început să vorbesc, că în primele 3 zile nu puteam să vorbesc, să citesc, să scriu, nimic. Mă bucur acum că mă simt ok”, spune Alin. Întrebat dacă a avut emoții, tânărul răspunde: „Nu, deloc. Chiar am fost curios cum o să fiu treaz. Aștept să văd cât trebuie să stau în casă și apoi mă duc să mă angajez”, a completat acesta.

E prima dată când la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală e operat pe creier un pacient treaz.

Editor : Izabela Zaharia