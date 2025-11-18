Live TV

Video Premieră medicală la Spitalul Bagdasar-Arseni din București: operație pe creier cu pacientul treaz. „A fost foarte curajos”

Data publicării:
medici in sala de operatie
E prima dată când la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală e operat pe creier un pacient treaz. Fotografie cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

Premieră medicală la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală. Un pacient cu o tumoră cerebrală a fost operat în timp ce era treaz și a vorbit cu medicii pe parcursul intervenției. Șapte ore a durat operația, iar acum, după două săptămâni de spitalizare, tânărul în vârstă de 20 de ani se pregătește să plece acasă. Alin are planuri mari: vrea să se angajeze. 

Alin are 20 de ani și a ajuns la medic în urmă cu câteva luni, din cauza unor probleme de vedere și vorbire. Doctorii au descoperit că avea o tumoră cerebrală și au decis să-l opereze.

„În prima etapă, pacientul a fost practic adormit, să putem ajunge la leziune. Pasul doi: pacient trezit, detubat, astfel încât noi să putem, printr-o tehnică nouă, evidenția zona responsabilă de vorbire. Am trecut apoi la readormirea, reintubarea lui, ca să terminăm intervenția în maxime condiții de siguranță pentru pacient”, a explicat, pentru Digi24, dr. Prună Viorel, medic primar neurochirurg.

„Pacientul vorbea, avea tulburări de limbaj discrete, evidențiate doar în teste, în conversația uzuală erau greu de identificat”, completează dr. Ioana Petrescu, medic specialist neurochirurg.

Alin a fost trezit în timpul operației pentru a fi verificate zonele responsabile de limbaj și, chiar în timpul intervenției, a fost supus unor teste de vorbire. Tânărul a comunicat în permanență cu echipa formată din 4 specialiști, inclusiv cu un psiholog.

„I-am explicat beneficiul clar: dacă poate să vorbească în timpul operației, în timp ce scoatem tumoarea, poate și după. A fost foarte curajos”, spune Robert Brândus, medic specialist anestezie Terapie Intensivă.

Acum, Alin s-a recuperat, dar face în continuare exerciții și teste pentru a-și antrena capacitatea de comunicare și gândire. Tânărul abia așteaptă să ajungă înapoi acasă, mai ales că are planuri mari: vrea să se angajeze.

„Mă bucur că am început să vorbesc, că în primele 3 zile nu puteam să vorbesc, să citesc, să scriu, nimic. Mă bucur acum că mă simt ok”, spune Alin. Întrebat dacă a avut emoții, tânărul răspunde: „Nu, deloc. Chiar am fost curios cum o să fiu treaz. Aștept să văd cât trebuie să stau în casă și apoi mă duc să mă angajez”, a completat acesta.

E prima dată când la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală e operat pe creier un pacient treaz.

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, (stânga) l-a criticat dur pe medicul Iuliu Torje (dreapta)
4
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...
volodimir zelenski-emmanuel macron - 17 noiembrie 2025
5
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane...
Unica fiică a lui Ion Țiriac, apariție rară. Simona Halep a reacționat imediat
Digi Sport
Unica fiică a lui Ion Țiriac, apariție rară. Simona Halep a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin...
whatsapp-image-2025-11-18-at-07-22-14
Plan roșu de intervenție după un accident auto la Veștem, în județul...
rachete
Noua cursă a înarmărilor din Occident: vânzarea păcii pentru a...
Ilie Ilașcu
A murit Ilie Ilaşcu. Fostul deţinut politic al regimului de la...
Ultimele știri
Via Dobrogeana, traseul turistic de 850 de kilometri care va străbate sud-estul României. Când ar urma să fie gata
Laponia, Maldive și Dubai, destinațiile preferate de români, de Sărbători. Cât costă o vacanță. „Charterele sunt deja pline”
Vot în Consiliul de Securitate al ONU pentru „susținerea” Planului de Pace al lui Donald Trump în Fâșia Gaza
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Târguri de Crăciun în București. Foto Getty Images
Răsfăț pe bani publici. Primăria Capitalei dă 3 milioane de euro pentru 3 târguri de Crăciun. „În loc să facă infrastructură”
BUCURESTI - SEDINTA COMITETULUI POLITIC USR - IAN 2024
Cătălin Drulă exclude retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei: „Am intrat ca să câștig”
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a semnat un protocol de colaborare cu Partidul REPER
examen studenti
Emoții pentru viitorii medici: peste 10.000 de candidați susțin astăzi examenul de rezidențiat. Mesajul ministrului Sănătății
studenți medicină rezidențiat
Peste 10.000 de candidați susțin duminică examenul de intrare în rezidențiat. Când se afișează rezultatele
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și...
Fanatik.ro
Contracte publice cu dedicație la Romsilva. Schema prin care banii publici ajungeau la specialiștii în...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Unica fiică a lui Ion Țiriac, apariție fabuloasă! Cum a reacționat Simona Halep când a văzut-o pe Ioana Țiriac
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Concediu fără plată: câte zile ai voie să iei și cum îți afectează vechimea în muncă
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
A spălat mașini și a adunat cartele de pe stradă pentru a-și hrăni familia: ”Nu aveam ce mânca”. Acum are...
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Procesul de recalculare a pensiei, pierdut definitiv de un pensionar. De ce a blocat Înalta Curte dosarul?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu