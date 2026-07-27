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Premieră mondială: în Italia, o femeie oarbă și-a recăpătat vederea în urma unui transplant fără precedent

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Brown eye
Ochi. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Medicii italieni au transplantat, pentru prima dată în lume, partea centrală a retinei unui ochi, macula, redându-i vederea unei paciente care era oarbă de cinci ani, a anunțat un spital din Torino (nord), scrie 7sur7.be.

Această femeie în vârstă de 67 de ani, pe nume Elena, „își pierduse complet vederea în urma unui grav accident rutier, care îi provocase o leziune ireversibilă a nervului optic al ochiului stâng, făcând-o să-și piardă vederea din cauza imposibilității de a transmite lumina de la ochi la creier, lăsând totuși structurile oculare intacte”, se arată într-un comunicat al spitalului Molinette transmis luni către AFP.

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În schimb, ochiul ei drept, care suferea deja de o maculopatie, „suferise traume atât de grave încât compromiseseră iremediabil retina și transparența corneei”, explică comunicatul. „Distrugerea totală a părții care conține celulele stem făcea absolut imposibilă o grefă clasică de cornee”, condamnând-o pe această femeie la orbire, potrivit spitalului.

Însă acest obstacol, „considerat până acum de neînvins”, potrivit spitalului din Torino, a fost depășit de profesorul Michele Reibaldi și echipa sa medicală. „Folosind țesuturile sănătoase, dar care nu-și mai îndeplineau funcția, din ochiul stâng, medicii au prelevat și au transferat în ochiul drept un bloc anatomic complet care includea corneea, sclera, conjunctiva și, pentru prima dată în lume, partea centrală a retinei, macula”, precizează spitalul.

Acest „transfer biologic” a permis reconstruirea unui ochi funcțional pornind de la cei doi ochi afectați. „Așteptăm acum să vedem în ce măsură retina transplantată va fi capabilă să funcționeze, dar primele rezultate sunt încurajatoare”, a comentat prof. Reibaldi în comunicat, precizând că intervenția, „foarte complexă”, a durat aproape șase ore.

Editor : M.C

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